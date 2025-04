Fran Sánchez, psicólogo: “El apego ansioso puede convertir una relación de pareja sana en una cárcel emocional”

Si alguna vez te has encontrado mirando el móvil cada pocos minutos esperando un mensaje de tu pareja, o te has sentido ansioso porque no te responde tan rápido como quisieras, tal vez estés atrapada en una dinámica de apego ansioso.

Un patrón emocional que, según el psicólogo Fran Sánchez, puede transformar una relación sana en una verdadera cárcel emocional.

Fran, que tiene una forma muy directa y clara de explicar los problemas emocionales en las relaciones, comienza diciendo: "Cuando no estás con tu pareja, estás todo el rato pendiente del teléfono. A ver si me responde, ¿por qué tardará tanto?", un tipo de comportamiento que es una de las señales más comunes del apego ansioso.

Queremos respuestas inmediatas. Istock

Y es que no solo estás esperando una respuesta, sino que también te sientes intranquilo si pasa demasiado tiempo sin recibirla. Además, muchas veces, sin quererlo, puedes presionar a tu pareja para que te conteste de inmediato: "Le exiges a tu pareja que esté pendiente del teléfono y te responda lo antes posible".

Pero, ¿realmente hay algo de malo en querer estar en contacto con tu pareja? La respuesta, según Fran, no es tan sencilla. "No hay un tiempo exacto para responder un mensaje, pero sí hay una forma sana de hacerlo", explica.

Una persona con apego seguro, que tiene una relación más equilibrada con la comunicación, no se siente presionada ni angustiada por los tiempos de respuesta. "Cuando una persona tiene apego seguro, responde cuando puede y quiere, sin urgencia y sin necesidad", dice Fran.

Para ello pone un ejemplo que ha dado mucho que pensar: "Si tu pareja se ha ido al gimnasio y quiere disfrutar de su entrenamiento de forma intensa, focalizada, sintiendo que está aquí y ahora, disfrutando del presente y no quiere tener distracciones, quiere pasar dos horas sin el teléfono lo hace y cuando termina el entrenamiento lo coge y responderá sin ningún problema, sin agobios".

Y es que el principal problema del apego ansioso, según advierte Fran, es que "tu vida se centra que el mensaje te llegue y responderlo". Esto puede ser peligroso porque "es posible que estés haciendo de tu pareja el centro de tu mundo, y eso no es saludable".

El apego ansioso se caracteriza por la sensación constante de que debes estar disponible, incluso cuando no es el momento adecuado. Esto no solo genera estrés en ti, sino que también puede agobiar a la otra persona.

En una relación sana, la comunicación es constante, pero no obsesiva. No se trata de estar todo el tiempo pendiente del teléfono ni de exigir respuestas inmediatas.

Como señala el experto, "la clave del apego seguro es una comunicación sana, sin pasotismo, una comunicación relativamente constante, irregular pero sin necesidad de obsesionarse sin presiones, sin necesidad de medir el tiempo y sin interrumpir lo que está haciendo y viviendo en el momento presente".

Necesidad de desconectar. Istock

Sin embargo, si te reconoces en este patrón ansioso y sientes que estás perdiendo el control sobre tu vida emocional, hay buenas noticias. Fran asegura que es posible cambiar.

"Transformar la obsesión por responder rápido y estar pendiente del teléfono es posible y muy recomendable", asegura el experto.