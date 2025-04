Conchita Vidales, cirujana nutrigenética: "Este es el error más común al querer perder peso durante la menopausia"

Hay temporadas en las que, por múltiples motivos, cogemos unos kilos de más. Vacaciones, momentos de estrés o comidas fuera de casa que nos hacen subir de peso rápidamente. Algo en lo que la experta en nutrición, Conchita Vidales, ha querido hacer hincapié, valiéndose de su experiencia en nutrigenética.

La cirujana nutrigenética, autora de varios libros sobre alimentación saludable, afirma que el peso ganado en poco tiempo tiende a ser más fácil de perder, siempre y cuando se sigan ciertas pautas nutricionales.

Cuando nos referimos a esta "grasa fácil de eliminar", hablamos de aquellos kilos que, generalmente, provienen de cambios repentinos en nuestra dieta, como los que suceden después de las fiestas o un parón en nuestra rutina de ejercicio.

Vidales explica que la clave está en cómo nuestro cuerpo maneja el aumento de peso cuando ocurre de forma repentina. El organismo tiene una capacidad natural para responder a estos aumentos, siempre que se actúe de manera estratégica.

Si recuperamos el control de nuestra alimentación, equilibrando las combinaciones de alimentos a lo largo del día, el exceso de grasa puede ser más fácil de perder que cuando hemos acumulado peso durante un largo período.

La importancia de distribuir los alimentos

A la hora de perder peso, la distribución y la combinación de los alimentos juega un papel crucial. Vidales hace hincapié en que el hecho de que una persona gane peso rápidamente no implica que el proceso de eliminación sea más complicado.

Todo depende de cómo se distribuyan los nutrientes y cómo se estructure la dieta. Mantener un plan de alimentación basado en proteínas, fibras y grasas saludables, junto con un control en la ingesta de carbohidratos refinados y azúcares, puede ser la clave para devolver a nuestro cuerpo al equilibrio.

Es importante recordar que la dieta debe adaptarse a cada momento de la vida. Por ejemplo, las mujeres que atraviesan la menopausia pueden experimentar un cambio en sus hábitos alimenticios y en la forma en que almacenan grasa.

El metabolismo y las hormonas, como el estrógeno, influyen significativamente en la forma en que nuestro cuerpo acumula o quema grasa. La doctora Vidales insiste en la importancia de no esperar que los kilos se vayan acumulando a lo largo del tiempo sin hacer nada. Este es un error común y uno de los factores que más dificulta el control de peso a largo plazo.

Ejercicio y déficit calórico

Aunque la nutrición es un pilar fundamental, no podemos pasar por alto la importancia del ejercicio. La grasa abdominal, en particular, suele ser uno de los tipos de grasa más difíciles de eliminar. Sin embargo, expertos como el entrenador personal Juan Ruiz López afirman que, aunque no podemos eliminar grasa de manera localizada, es posible reducirla de forma general a través de la combinación de ejercicio, déficit calórico y descanso adecuado.

Los entrenamientos que involucran el trabajo de grandes grupos musculares, como los de tren inferior, son clave para aumentar el gasto calórico y activar la quema de grasa. Entrenamientos de alta intensidad (HIIT) y circuitos que alternan ejercicios de fuerza con ejercicios metabólicos son especialmente efectivos. Este tipo de ejercicio no solo ayuda a quemar calorías, sino que también mejora la tonificación muscular, lo que es esencial cuando se busca una transformación corporal.

Por otro lado, un concepto que siempre surge cuando hablamos de perder peso es el déficit calórico. Esto significa consumir menos calorías de las que el cuerpo necesita para funcionar, obligando al cuerpo a recurrir a sus reservas de grasa para obtener energía. Así lo afirma la nutricionista Paula Mateo, quien destaca que el déficit calórico debe ser moderado para evitar efectos negativos en el metabolismo y en la salud general.

Es crucial que este déficit se logre de manera equilibrada. No se trata de pasar hambre, sino de hacer pequeños ajustes en nuestra dieta, como reducir la cantidad de carbohidratos refinados (como pan blanco, galletas y pasteles) y aumentar el consumo de alimentos ricos en proteínas y grasas saludables. Comer más alimentos como pescado azul, frutos secos y aceites vegetales, mientras se limita el consumo de azúcar y harinas procesadas, puede ayudar significativamente.

El descanso: factor que no debemos subestimar

A menudo, cuando pensamos en perder peso, solo nos centramos en la dieta y el ejercicio, pero el descanso juega un papel igual de importante. Juan Ruiz López subraya que la falta de sueño aumenta la producción de cortisol (la hormona del estrés), lo que puede llevar al cuerpo a acumular más grasa abdominal. Además, el sueño insuficiente puede reducir la producción de leptina (la hormona que controla el apetito) y aumentar los niveles de grelina, que nos hace sentir más hambre.

Dormir entre siete y nueve horas por noche es esencial para regular el metabolismo y mejorar la capacidad del cuerpo para quemar grasa. Un buen descanso contribuye a un mejor rendimiento en los entrenamientos y asegura que el cuerpo se recupere adecuadamente.

Por tanto, si quieres un resumen para alcanzar tu objetivo de pérdida de peso, especialmente en épocas en las que has cogido unos kilos de más rápidamente, sigue estos consejos para eliminar la grasa de forma efectiva:

Revisión de la dieta . Comienza reduciendo los alimentos procesados, el azúcar y las harinas refinadas, y aumenta el consumo de proteínas y grasas saludables.

. Comienza reduciendo los alimentos procesados, el azúcar y las harinas refinadas, y aumenta el consumo de proteínas y grasas saludables. Ejercicio constante . Incluye entrenamiento de fuerza y ejercicios aeróbicos, como HIIT, para maximizar la quema de grasa.

. Incluye entrenamiento de fuerza y ejercicios aeróbicos, como HIIT, para maximizar la quema de grasa. Déficit calórico moderado . Asegúrate de reducir las calorías de manera controlada para evitar efectos negativos en el metabolismo.

. Asegúrate de reducir las calorías de manera controlada para evitar efectos negativos en el metabolismo. Descanso adecuado. Dormir bien es crucial para la quema de grasa y el control del apetito.

Recuerda, los kilos ganados rápidamente tienen mayor probabilidad de ser eliminados si sigues una estrategia equilibrada como la que recomiendan los expertos en nutrición.