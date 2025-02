Alerta de los nutricionistas ante el consumo de tomates: "Antes o después se prohibirá, pero nos lo comemos"

La existencia de residuos tóxicos en los alimentos frescos, tales como los pesticidas, es una de las grandes preocupaciones de la sociedad actual en lo que respecta a una alimentación y la nutrición saludable. Un problema mucho más frecuente de lo que se puede llegar a imaginar, aunque parezca un fenómeno invisible.

Los pesticidas son productos químicos diseñados para proteger las cosechas de plagas y enfermedades. Sin embargo, su uso generalizado en la agricultura industrial ha generado serias preocupaciones, tanto por los expertos como por los consumidores, sobre su presencia en los alimentos que consumimos.

Los residuos de estos pesticidas pueden ser ingeridos, incluso después de haber sido lavados, y aunque los límites legales están establecidos para proteger a la población humana, los efectos a largo plazo sobre la salud siguen siendo una cuestión de debate.

Según el sociólogo y escritor Rafael Navarro de Castro, en su libro Planeta Invernadero, gran parte de estos pesticidas se concentran en productos agrícolas cultivados bajo el modelo de la agricultura industrial, como los tomates y las fresas, por ejemplo, cuyos residuos no suelen estar claramente indicados en las etiquetas de los productos.

Aunque muchos saben que estos productos están contaminados, el consumidor promedio sigue comprándolos por inercia, sin cuestionar su origen o los químicos presentes en ellos, simplemente por el hecho de que son "frescos" y "saludables".

Los pesticidas que ingerimos a diario

Uno de los informes más alarmantes sobre el uso de pesticidas en alimentos frescos fue el de Ecologistas en Acción en 2016. Según esta organización, la piel de una simple pera puede contener hasta 16 plaguicidas distintos.

Otros estudios realizados por la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) han mostrado que el 64% de los vegetales que consumimos contienen residuos de dos o más pesticidas.

En una entrevista concedía a Navarro reconoce que su editorial le pide que no hable mucho de pesticidas, "porque la gente prefiere no saber qué contiene la lechuga, el tomate o la fresa, porque si no, ya no comería". Y añade, "Estoy seguro que antes o después se prohibirá. Pero entre tanto nos lo estamos comiendo. Está en prácticamente todos los alimentos".

¿Por qué no debemos ignorar los pesticidas?

Los pesticidas no solo afectan a frutas y verduras, sino también a otros alimentos como la carne, los cereales y la leche, ya que estos compuestos pueden pasar a través de la cadena alimentaria.

En 2006, un estudio revelaba que las placentas de mujeres que vivían en el sur de España contenían hasta ocho tipos diferentes de pesticidas, algunos de los cuales estaban prohibidos en el país desde los años 80, como el DDT. Esto muestra cómo estos compuestos pueden acumularse en el cuerpo humano incluso antes de nacer, afectando el desarrollo fetal.

Esto no solo supone un riesgo para la salud en términos de enfermedades como el cáncer, sino que también se ha relacionado con trastornos hormonales, diabetes tipo 2 y problemas de fertilidad, especialmente en mujeres que consumen alimentos con niveles más altos de residuos de pesticidas.

El problema de la toxicidad no solo radica en el efecto de un solo pesticida, sino en las interacciones entre múltiples residuos químicos. El conocido "efecto cóctel" se refiere a cómo los pesticidas y otros contaminantes pueden potenciarse entre sí, creando un riesgo mucho mayor para la salud humana.

Es como si estuviéramos tomando una combinación de sustancias que, aunque individualmente no son peligrosas, juntas pueden ser mucho más dañinas de lo que nos imaginamos.

Preocupación por los productos ecológicos

Una posible solución que muchos consumidores buscan es el consumo de alimentos ecológicos, que en teoría están libres de pesticidas sintéticos. Sin embargo, la realidad es que los productos ecológicos también pueden contener residuos de pesticidas, aunque en cantidades mucho menores.

Según un informe de la EFSA, un 26% de los alimentos ecológicos presentaban residuos de pesticidas. Por otro lado, los productos naturales no siempre son inofensivos, como demuestra el caso del cobre, utilizado en grandes cantidades en la agricultura ecológica, y que puede acumularse en el suelo y el agua.

La agricultura ecológica, aunque más respetuosa con el medio ambiente, no está exenta de desafíos. Aunque los productos ecológicos pueden reducir la exposición a pesticidas, no garantizan una total seguridad frente a otros tipos de contaminantes. Esto subraya la importancia de cuestionar los modelos productivos y de replantearse la manera en que alimentamos al mundo.

¿Cómo reducir la exposición de pesticidas?

A pesar de la complejidad del tema, existen algunas medidas sencillas que podemos tomar para reducir nuestra exposición a los pesticidas.

Optar por productos frescos de proximidad . Comprar alimentos locales y de temporada puede ayudarnos a evitar productos que hayan sido tratados con pesticidas durante largos períodos de almacenamiento y transporte.

. Comprar alimentos locales y de temporada puede ayudarnos a evitar productos que hayan sido tratados con pesticidas durante largos períodos de almacenamiento y transporte. Pelar las frutas y verduras . Aunque lavar los productos puede eliminar entre un 30% y un 70% de los residuos de pesticidas, pelar la fruta o la verdura elimina prácticamente todos los residuos. Esta es una opción práctica, aunque no siempre cómoda, especialmente en productos como tomates o fresas.

. Aunque lavar los productos puede eliminar entre un 30% y un 70% de los residuos de pesticidas, pelar la fruta o la verdura elimina prácticamente todos los residuos. Esta es una opción práctica, aunque no siempre cómoda, especialmente en productos como tomates o fresas. Elegir productos ecológicos. Aunque no están completamente libres de pesticidas, los alimentos ecológicos presentan una menor concentración de estos químicos y son una opción más saludable si se consideran sus beneficios a largo plazo.

Es evidente que los residuos de pesticidas en nuestra comida son una preocupación creciente para expertos y consumidores conscientes de su salud y del medio ambiente. Sin embargo, no todo está perdido.

A pesar de las advertencias de los expertos, el uso de pesticidas está controlado por normativas estrictas, y aunque los efectos de su exposición a largo plazo son aún inciertos, debemos tener muy en cuenta que la clave está en la precaución.