Soy farmacéutica y así es como puedes encontrar la paz durante la menopausia y no sentirte sola

"Al ser farmacéutica siempre he tenido la oportunidad de escuchar a muchas mujeres. Eso, unido a la visibilidad que tenía en redes sociales y a que he tenido menopausia temprana, fueron las razones que me animaron a dar mayor visibilidad a esta etapa en la vida de las mujeres", comienza presentándose la farmacéutica Marta Massi, co-founder del Club de la Menopausia junto a Sonia Gómez.

El Club de la Menopausia hace hincapié en la enseñanza. "Enseñamos a la clienta a hacer una consulta activa en el ginecólogo" comenta Massi. Las especialistas explican cómo solicitar ciertas pruebas desconocidas que podrían ayudar a conocerse mejor. Por ejemplo, una dexintometría, "un análisis hormonal para revisar los niveles de estrógenos, progesterona o cortisol".

No olvidan la importancia de los estrógenos y su efecto cardioprotector. "Aconsejamos a las mujeres ir al cardiólogo para hacerse un perfil cardiovascular. El ginecólogo no es el único experto que te puede ayudar".

Los endocrinos y nutricionistas son también fundamentales. "Intentamos hacer una consulta 360 grados para que cada mujer sea consciente de qué tiene que pedir y qué médicos debería visitar en esta etapa de la vida."

Marta Massi, farmacéutica y co-founder del Club de la Menopausia Cedida

Algo que tiene claro Marta Massi es que "el conocimiento te da paz". Cuando lo tienes, sientes que no estás sola y eso impulsa su labor divulgadora.

Las mujeres que piden asesoramiento, ¿saben qué buscan o sigue existiendo un gran desconocimiento?

En su mayoría tienes que redirigirlas y orientarlas. Todavía existe mucho pudor. Al conocer los síntomas que puede estar pasando, la mujer que viene a pedirme consejo y, poco a poco, voy tirando y sacando información para así poder darle una prescripción mucho más orientada.

Se sigue conociendo la sintomatología más visible como sofocos, mal descanso en las noches, irritabilidad, etc., pero hay otro tipo de sintomatología que no es tan sencilla de identificar.

El aumento del colesterol, el ojo seco, la pérdida de densidad ósea... Puedes mirarte al espejo y no ves todo lo que está pasando, ni siquiera vinculas estos síntomas con periodos de perimenopausia o menopausia. Aquí es fundamental recomendarles qué pasos deben seguir, como por ejemplo en el caso de los huesos, el poder pedir una dexintometría a un profesional.

"Al tema de la líbido y la sequedad le doy mucha normalidad y naturalidad, estoy aquí para ayudar y no para juzgar"

¿Cuál es el síntoma más frecuente por el que te preguntan tus clientas?

Me consultan mucho acerca de la líbido. Y es que yo al tema de la líbido y la sequedad le doy mucha normalidad y naturalidad, estoy aquí para ayudar y no para juzgar, para hacer que la gente se sienta cómoda y eso creo que lo estoy consiguiendo.

Una vez que empatizas con la persona, porque tú también has pasado por lo mismo, es más fácil que se cree un vínculo y la persona se abra a la hora de contarte lo que está pasando.

Una mujer que llegue a su farmacia con numerosos síntomas, pero no sabe por dónde empezar a tratarlos, ¿por dónde recomienda empezar?

Siempre les digo que es fundamental dormir bien porque el cansancio hace que estés más irascible, que tengas más sofocos, que comas más… Descansando vas a bajar también los niveles de cortisol. Es importante que establezcan una rutina de sueño y que lo complementen con deporte y suplementos.

¿Eres partidaria de los suplementos?

Yo soy partidaria de ayudarnos con todo lo que esté a nuestro alcance. Pongo de ejemplo la maleta y las ruedas. Para mí la maleta es mi menopausia y ¿por qué voy a tener que cargar con mi maleta si actualmente existen maletas con ruedas?

En el caso de los suplementos es lo mismo. Eso sí, recomiendo que los prescriba un profesional como un nutricionista o farmacéutico. Es importante saber las cantidades idóneas para cada persona

Si tuviera que recomendar un suplemento para la menopausia, ¿cuál sería?

Uno de los suplementos básicos para mí es el magnesio. Te va a ayudar a tener menos contracturas, menos fatiga y cansancio, también ayuda a descansar mejor, tener menos migrañas e incluso a absorber mejor la vitamina D.

Yo soy partidaria del bisglicinato de magnesio porque te va a ayudar con el sueño.

¿Cuál es su dieta ideal durante esta etapa vital?

Una dieta desinflamatoria que sea rica en antioxidantes. Más allá de eso, es importante que la dieta no sea restrictiva. Si no duermes bien y encima no comes, no vas a poder levantar cabeza.

Es clave no dejar de comer ningún alimento y desde luego, no dejar de comer. Muchas veces empezamos a restringir alimentos y eso en estas etapas no ayuda nada. Es bueno comer de todo, sobre todo alimentos de calidad, incorporar omega-3 y por supuesto hidratos de carbono, aunque integrales.

Lo ideal es un plato lleno de colores. Cuanta más variedad y más colores, mayor el nivel de antioxidantes que incorporarás a tu dieta.

¿Qué nos puede decir del deporte?

A la hora del ejercicio es muy importante entrenar la fuerza. El músculo es nuestro soporte y es lo que va a sostener el hueso en condiciones porque una osteopenia o una osteoporosis avanzada puede limitar mucho a las personas. Muchas personas mayores no pueden ni hacer la compra solas por el riesgo de rotura constante y es por esta razón.

"La menopausia temprana es una bofetada de sintomatología brutal, tienes que hacer frente a todo de golpe. Eso y el desconocimiento, es lo que más asusta"

Comentaba que había tenido menopausia temprana, ¿en qué se diferencia de la menopausia per se?

Cuanto más pronto tienes la menopausia, más sintomatología asociada tienes. La menopausia temprana es una bofetada de sintomatología brutal, tienes que hacer frente a todo de golpe. Eso y el desconocimiento, es lo que más asusta.

Hay síntomas limitantes como pueden ser los sofocos. Gracias a ellos comencé a hablar de la menopausia con normalidad porque no podía no decirlo, era muy evidente: en el pelo, el calor en el cuello, parte superior del tronco.

Poco a poco te vas conociendo y vas ajustando qué te sienta bien y mal. Por ejemplo, en el caso de los sofocos influye mucho el café e incluso el alcohol.

¿Algo que quiera decirle a las mujeres que estén atravesando esta etapa de perimenopausia o menopausia y no se sientan bien?

Les diría que de la menopausia hay que ocuparse y no preocuparse.

Poco se habla de la menopausia en comparación con el parto o el postparto siendo una etapa más larga. No todas las mujeres van a ser madres, pero sí todas las mujeres vamos a pasar por un proceso de menopausia.