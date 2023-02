Elizabeth Clapés, experta en salud mental: "4.000 suicidios al año son difíciles de ignorar"

“La persona que mejor te tiene que caer en este mundo eres tú”, ésta es una de las primeras afirmaciones de la doctora en Psicología, Elizabeth Clapés, en su libro Hasta que te caigas bien (Montena, 2023), un manual para trabajar el amor propio, ayudar a construir relaciones sanas y mejorar la autoestima.

[La psicóloga Nuria Mateo: "Cuando denuncia la víctima la ponemos en manos del maltratador"]

La ibicenca se graduó en Psicología y se convirtió en especialista en sexología y terapia de pareja. Un día comenzó un pequeño proyecto en redes bajo el nombre @esmipsicóloga, que acabó convirtiéndose en un gran equipo de profesionales de la salud mental que acompañan a las personas en su proceso terapéutico, bajo el lema 'Sé tu propio refugio'. Actualmente, cuenta con casi 160 mil seguidores en Instagram, donde la mayor parte de su público es femenino y joven.

¿Por qué escribiste el libro y para quién?

El libro está destinado a todo el mundo, tanto hombres como mujeres, que están interesados en trabajar autoestima, autoconocimiento y sobre todo en mejorar como personas, tanto para uno mismo como para los demás.

Tras haber estado pasando consulta con pacientes y también de interactuar con otras personas a través de redes sociales y escuchar sus problemas, he considerado que hace mucha falta.

Portada del libro 'Hasta que te caigas bien'.

Tras la pandemia aumentó mucho la demanda de psicólogos en todas las áreas y en todas las edades, ¿se ha conseguido visibilizar más los problemas mentales?

Eso es. Por un parte, se ha visibilizado muchísimo por el tema de la covid y por la falta que ha hecho y a esto se ha sumado, el hecho de que ha empeorado todo lo que tiene que ver con la salud mental por la pandemia y también han aumentado muchísimo los suicidios. Ya llega un punto en el que 4000 suicidios al año son difíciles de ignorar como se ha estado haciendo hasta ahora.

¿Las redes sociales son un buen barómetro para medir el estado general de salud mental?

Si las utilizamos bien, pueden ser una buena herramienta, en el sentido de que la campaña de prevención del suicidio más importante que se ha hecho en este país hasta ahora ha sido en redes sociales.Por una parte, punto a favor. Pero por otro lado, sí que es verdad que la muestra de población que encontramos en redes sociales es gente joven muy concienciada, y por tanto, la muestra es sesgadísima. La gente mayor, que tiene muchos problemas mentales y hay muchísimo suicidio en mayores de 40 años, quizás no se encuentran tanto en redes sociales, y por lo tanto está sesgada.

¿Cuánto tiempo llevas ayudando desde tu perfil @esmipsicóloga?, ¿quienes se acercan a demandar ayuda?

Llevo ya dos años. En general, la audiencia de redes sociales son mujeres, en micaso, de 24 a 35 años. Pero sí que es verdad, que quienes llegan a nuestro equipo de psicólogas, son hombres y mujeres de todas las edades, y ahí hay más variedad.

¿Realmente nos queremos y nos valoramos tan poco?

Sí, pero es algo que no se ha aprendido. Es decir, es algo que no nos han enseñado hasta ahora. Ahora se está empezando a hablar muchísimo de esto, del amor propio, la autoestima, el auto protegerse, los límites y demás. Yo cuando iba al colegio y al instituto, a mí nunca nadie me habló de esto. Los niños más pequeños a día de hoy están creciendo con estos conceptos.

Estoy segura de que mis hijos, si algún día tengo, en la escuela van a estudiar lo que yo estoy ahora reivindicando tanto. Esto va a cambiar. Los que están ahora en la adolescencia son los que se van a beneficiar de todo este tema.

Las anteriores generaciones hemos aprendido de ensayo error. Es decir, 'he estado con alguien, me ha hecho daño, me ha maltratado, y he aprendido o no, o he repetido patrones hasta que me he dado cuenta de que los estaba repitiendo'.

Al final, somos los que escribimos libros para que otras personas lo consideren, porque por mucho que yo haya estudiado Psicología, ya te digo que he aprendido a base de tortas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Elizabeth Clapés | Psicologa, sexología y parejas (@esmipsicologa)

La tendencia es que sea asignatura en el colegio cómo gestionar las emociones

Es inteligencia emocional. Deberíamos implicarnos más en enseñar a los jovencitos el tema de lo que es educación emocional, pero desde la autoprotección, la asertividad, el respeto a los demás desde muchas perspectivas y no únicamente desde el beneficio propio, sino también intentar no ser dañinos con los demás. Porque tenemos unas relaciones tóxicas tremendas y la mitad se producen por nuestra culpa.

En el libro, preguntas al lector sobre su infancia como método para conocer su madurez, ¿es tan importante la experiencia infantil de cada uno para el devenir de la vida?

En nuestro equipo de psicólogos nos hemos dado cuenta de que es que lo más importante. De hecho, hay una frase que yo siempre digo que es que si supiésemos lo determinante que es para la adultez la infancia, protegeríamos muchísimo más a los niños. Porque lo que me encuentro cada día son adultos rotos en la infancia. Yo no tengo apenas casos de personas que te digan: 'tuvieron una infancia maravillosa y a partir de los 25 años, se les truncó todo'.

La mayoría tuvieron una infancia dura. Pasó algo, que quizá no lo consideran duro, pero esa persona le marcó la vida. Son cosas que les han pasado cuando eran pequeños y que han hecho que desarrollen ciertos patrones de conducta cuando son mayores, que se han convertido en problemáticos y han acabado provocando problemas de salud mental, problemas relacionales, etc. Sólo habrá un 10% o un 15% de pacientes que podamos decir: ¡Mira, tenía una infancia maravillosa y viene a consulta por X! Normalmente en ese caso, es algo muy sencillo que en unos meses estará dado de alta.

¿Realmente hay gente que haya tenido una infancia maravillosa?

Sorprendentemente sí. Hay veces que cuando me vienen y les pregunto por cuando eran pequeños... Y me cuentan, me cuentan, y ves cositas... Alguna vez problemas con la madre o con el padre, pero generalmente un apego seguro en la infancia, sobre todo, no ha habido bullying en la escuela y dices: ¡menuda suerte! es que yo cuando les pregunto qué tal tu relaciones familiares?

Cuando alguien viene a la consulta y les pregunto y me dicen: Mis padres son mi mayor apoyo, mi familia es lo que más quiero en la vida, siempre me han ayudado en todo, en los estudios también. Nunca he sufrido bullying y hoy tengo este problema. Pienso: ¡Paciente perfecto!

Pero es que la mayoría de las personas no vienen así. En general las infancias han sido durísimas, aunque yo estoy sesgadísima porque tengo pacientes con problemas.

Como no han enseñado a los papás a ser papás... inevitablemente han hecho daño. Mi madre y mi padre son maravillosos de toda la vida, pero pobrecitos míos, han hecho lo que han podido, pero yo estoy tocadísima.

¿Por mucho que uno piense que ha tenido una infancia feliz, quizás puedas tener algún trauma porque tus padres se equivocaron en algún momento?

Es verdad que una equivocación o un error pequeño no traumatiza a un niño. Lo que traumatiza a un niño es que su padre no esté disponible, o que sea un maltratador físico o psicológico, o sexual, que esto lo vemos muchísimo. En general, cada uno es consciente de si ha tenido una infancia dura...

¿Qué hay que hacer para ser feliz?

Yo te diría, y en el libro lo comento, que para estar bien hay que estar tranquila. La felicidad bajo mi criterio, son momentos y si aprendes a valorarlos, pero sobre todo, a valorar la estabilidad y a conseguirla, entonces yo creo que sí que puedes mantener un estado de felicidad.

La estabilidad es lo que más está vinculado a la felicidad y para conseguir pequeñas sensaciones de felicidad a lo largo del día y a lo largo de la vida, creo que hacen falta algunas cosas...

Dedicar tiempo a estar con otras personas, preferiblemente con amigos. Socializar con personas que son como el grupo de iguales, personas de nuestra edad, personas se compartan algo con nosotros. Es importante una relación de pareja lo más sana posible, porque en el momento en el que uno de los vínculos más importantes en nuestra vida es de maltrato o inestable, la ansiedad aflora y todo te sale mal. Las relaciones familiares no son indispensables porque al final lo importante es tener a gente en tu entorno que te quiera y te cuide. Y si tu familia no son de esas personas no pasa nada. Pero en el caso de que mantengas vínculos con alguien de tu familia, pues por lo mismo que con la pareja, si tienes relaciones que sean sanas. Sino más vale cortar la relación con los familiares también. Hacer ejercicio en la medida de lo que a cada uno le guste o le resulte saludable. Estar expuesto al sol. Insisto muchísimo, y siempre se lo digo a mis pacientes. Luz natural, salir a la calle y estar al sol. El ser humano necesita estar al sol. No me sirve estar en casa encerrado todo el día. Por eso durante la pandemia era muy importante salir a la terraza, salir a la ventana, que nos diera un poquito de sol en la cara aunque sea 20 minutitos al día. Hacer actividades, no tanto físicas, sino salir a cenar, a pasear, al cine, a socializar con el exterior. Es importante estar en contacto con la naturaleza, ya sea playa o montaña, o pasear por el bosque. Estar en contacto con animales, con seres vivos, con nuestras mascotas. Hacer una dieta lo más saludable posible porque gran parte de de lo que tiene que ver con la serotonina y las hormonas que median en la felicidad se está produciendo en el intestino. De hecho, es el 90% y de esto habla muy bien Marián Rojas Estapé, lo importante que es para ser feliz llevar una dieta sana. Trabajar muchísimo el autoconocimiento y los límites que nos ponemos a nosotros mismos, en cuanto a las relaciones con los demás y los límites que ponemos a los demás.

En una relación de pareja ¿siempre debes tener localizada la salida?

No solo en una relación de pareja, sino en todo. Siempre tienes que saber dónde está la salida para que si decides quedarte sea porque quieres, y no porque no sepas irte. Esto pasa muchísimas veces.

Me encuentro con muchos pacientes que dicen: 'Lo dejé todo. Cambié toda mi vida para estar con esta persona. Incluso dejé amigos de lado, no hice caso a mi familia, me fui a vivir con él a otra ciudad. No tengo ingresos, no tengo nada. Yo no tengo nada propio, pero lo dejo todo por esta persona'.

Eres libre de hacer eso, pero que sepas que si esa persona algún día te falla, lo cual puede suceder porque no puedes poner la mano en el fuego por nadie, quizá te mantienes muchísimo más en esa relación por no tener a dónde ir.

Esto lo veo mucho: 'Dejé mi trabajo para trabajar en el proyecto de él o ella'. Al final te das cuenta de que luego no tienes cómo salir porque no has tenido ubicada la salida. Esto yo lo tengo muy en cuenta en mis relaciones, porque al final a base de tortazos una aprende.

En mi caso, en mi situación yo tengo un equipo de psicólogas, escribo libros, soy docente de un máster y demás, pero todo absolutamente todo, lo coordina mi pareja. Se encarga de muchísimas cosas, y yo acepto que se haga parte de mi vida, va a depender un poquito de él y que si yo lo dejo con él voy a tener un pitoste por solucionar.

Pero lo tengo asumido y sé que voy a poder contar con las facilidades para contratar a una persona que haga su trabajo en su lugar y yo lo tengo asimilado. Tengo visualizada la salida en caso de que si lo dejo con mi pareja y lo que voy a tener que hacer es contratar a alguien que haga su trabajo y yo lo tengo apalabrado con él: 'Si por lo que sea, lo dejamos, me das un margen de tiempo antes de irte'.

Yo siempre les digo a mis pacientes: 'Enamórate, vive una historia de amor maravillosa, pero localizada siempre la salida para que si te quedas es porque tú quieras, y no porque lo necesites'.

Cuando te enamoras de una mala persona, ¿qué conviene hacer?

Primero darse cuenta de que es una mala persona y eso es algo que cuesta mucho porque intentas taparlo, porque intentas pensar que su infancia le ha llevado a actuar de determinada manera, que lo que ha vivido en su vida, que pobrecito mío, ha sido muy complicada y que por eso me trata de esta forma, que su pareja le puso los cuernos y por eso a día de hoy a mi me tiene encerrada en casa que no me deja hacer nada por desconfianza.

Al final es dejar de achacar motivos vitales a por qué nuestra pareja nos trata mal. Es importante de que te des cuenta de si le cuentas a tus familiares y a tus amigos lo que hace tu pareja. En el momento en el que empiezas a ocultar cómo te habla o cómo te trata, ahí hay un problema.

Tienes que sentir total libertad de decir: Si yo cuento lo que me está haciendo, lo que ha pasado o la discusión que hemos tenido, los demás pueden estar a mi favor o puede estar a su favor, pero lo van a ver normal. Son discusiones normales.

Ahora, en el momento en el que yo empiezo a pensar: ¡es que si le cuento esto a mis amigos me van a decir que le deje, es que si digo lo que he hecho me van a decir que me está maltratando o van a empezar a pensar mal de él y no lo van a perdonar! Ahí, es cuando hay un problema.

Sigue los temas que te interesan