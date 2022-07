“Mi método ayuda a realizar ejercicio según el ciclo menstrual”: María Rossich, entrenadora

Se acabaron los planes de entrenamiento lineales basados en el funcionamiento metabólico masculino. Por fin, la actividad física se ajusta a las condiciones de rendimiento variable de la mujer, porque existe un plan de ejercicios adaptado a cada una de las cinco fases por las que atraviesa la mujer a lo largo del mes.

María Rossich es la autora de Somos cíclicas (Plaza y Janés, 2022), una apuesta por el conocimiento profundo del cuerpo femenino para aprovechar sus herramientas, mejorar el funcionamiento y lograr la armonía del cuerpo y la mente.

Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, esta popular entrenadora personal, especializada en mujeres, también es creadora de la plataforma Woman personal trainers, que cuenta con miles de seguidores en Instagram.

PREGUNTA: ¿Hasta ahora las mujeres hemos ido un poco a ciegas para hacer ejercicio?

RESPUESTA: Exacto. Igual que como vamos por la vida. Hemos ido funcionando con el piloto automático puesto. No hemos sido conscientes. Al final somos animales y hemos de conseguir eso, animalizarnos.

¿Por qué es tan importante conocer las cinco etapas del ciclo menstrual para entrenar?

Es una fórmula para que no nos frustremos. Los desequilibrios hormonales muchas veces nos hacen sentir incomprendidas, ya no sólo por la sociedad, sino por nosotras mismas. De esas veces que dices: ¡hoy tengo mal día!, ¡hoy estoy torpe! o ¡tengo un montón de hambre! y al final, si no lo comprendes, genera frustraciones. Es una manera de autoconocerse y respetarse a sí misma.

Antes creíamos que esto sólo era para la élite del deporte, pero es para todas...

Cuando empecé a entrenar solamente a mujeres, me di cuenta de que en las fases fértiles tenían un rendimiento diferente. Según el día del mes, tenían energías diferentes. Venían un día muy enérgicas, otro día tristes, otro día flojas... Cuando me puse a investigar sólo encontraba información de estudios que se habían hecho con deportistas de élite, mujeres, pero atletas.

Los porcentajes de grasa son muy bajos y muchas de ellas tenían fases de amenorrea. No había realmente movimiento hormonal como en una mujer normal. Y éste de ahora, es un estudio hecho para las mujeres normales, las que entrenan tres o cuatro horas semanales y no ocho horas diarias.

Almudena Cid y Patricia Conde firman el prólogo del libro...

Eso es. Fui gimnasta de niña y Almudena siempre fue mi ídolo. Tuve la suerte de hacer las prácticas con ella. Imagínate el día que le pedí que me hiciera el prólogo y me dijo que lo hacía encantada. Yo en una nube y el texto es tan cierto...

Como gimnasta olímpica, Almudena se ha visto muchas veces en situaciones complejas con el tema de la menstruación o de fases premenstruales en las que, al final, la mujer rinde menos.

Y con Patricia, ¿qué relación te une?

A Patricia la he entrenado durante mucho tiempo aquí en Palma de Mallorca. Tenemos una relación de amistad muy bonita. La he ayudado siempre que he podido con los temas de entrenamiento y ella a mí también como amiga.

Las mujeres somos complejas, pero no complicadas. Complejas porque tenemos una función vital muy difícil, que es la de crear vida y es como un manual de instrucciones, como si de un manual de Ikea se tratara.

¿Cómo comenzaste en el mundo deportivo?

Desde pequeña, hacía danza contemporánea y rítmica. A los 17 años me retiré como gimnasta de competición, y a los 18 me fui a la Universidad. Allí comencé a trabajar como entrenadora y gimnasta. Hasta los 30 años estuve en el mundo de la gimnasia rítmica.

Ahora tengo 38, pero lo he vivido muchísimo. La rítmica me ha entusiasmado siempre.

Has creado una plataforma en Instagram, Woman Personal Trainers...

Sí, al principio tenía formato blog y luego fue evolucionando. Hace seis años que lo presenté en Instagram, y luego se desarrolló mucho con la pandemia.

Lo mismo entonces tenía 50.000 seguidores, pero no era como es hoy, que tengo un perfil verficado y de nivel profesional, lo que me ha ayudado mucho para darme a conocer.

Eres entrenadora personal de muchas mujeres y celebrities...

En general, entreno a mujeres normales. A madres, a mujeres con menopausia, a mujeres en fase de posparto, a mujeres que se quieren quedar embarazadas. La finalidad no es otra que cuidarlas y atenderlas en cada una de sus fases y con sus preocupaciones y sus molestias.

Trabajo para que estén mejor. No me dedico a entrenar a hombres porque la mujer ya es bastante compleja, y ya voy hasta arriba de trabajo. Si algún día, algún hombre quiere entrenar, puede, pero no soy especialista en hombres.

¿Qué te hizo decantarte por especializarte en el cuerpo femenino?

Tuve una crisis como mujer. Me separé y estaba embarazada con 29 años y me sentía muy sola, y ahí es donde arranca el proyecto de ayuda para la mujer. Para mí, es una manera de empoderar a la mujer, ayudar desde la actividad física me parece que es brutal.

Lo que quiero es que la mujer esté atendida por todos los lados. A veces, veo entrenadores que entrenan sin tener en cuenta que son mujeres y hacen verdaderas salvajadas. Y pudiendo adaptar la actividad física al cuerpo femenino, ¿por qué no hacerlo?

La mujer, para mí, es un ser fantástico, y en cada una de las fases del ciclo te das cuenta de que no sólo es nivel energético para entrenar, sino que este nivel energético es para todo en la vida: para trabajar, para funcionar, para todo.

Estas bajadas y subidas de energía que tenemos, mucha gente las tacha de desequilibrios, pero no lo son porque son cíclicas. Entonces, lo que hay que hacer es que la mujer se respete y se entienda, porque de repente oyes: '¡Pues hoy tendrá la regla!' Y yo digo: '¡Pues vete a la mierda, que a ti te parió tu madre!'

Siempre se ha dicho que ellos son los fuertes y nosotras las débiles. Y tú dices que esto no es así...

Yo creo que cada uno tiene sus dones. El don del hombre es la fuerza física, y el de la mujer para mí es la sensibilidad y es un don, no es una debilidad.

Incluso, dices que las piernas de la mujer son más fuertes que las del hombre.

En porcentaje, la mujer tiene más fuerza que el hombre en las piernas y los hombres mucha más fuerza que la mujer en el tren superior. El hombre tiene 11 veces más testosterona que la mujer. La mujer no se tiene que preocupar por tener unos músculos brutales, sino de ir fortaleciendo y adaptando el entrenamiento a su capacidad. Lo que no podemos hacer es entrenar como hombres, somos mujeres y tenemos que entrenar como mujeres.

¿Cómo hay que entrenar siguiendo el ciclo menstrual?

Hay cinco fases: La primera es la fase menstrual, en la que el cuerpo se deshace del endometrio, que es donde se albergaría al bebé. Como no hay bebé, cae. Y entonces el cuerpo en general está dedicado a destrozar ese endometrio. Hacer ejercicio para muscular en esta fase es un poco ridículo porque no vas a conseguirlo. El objetivo del cuerpo humano es crear vida.

En la fase folicular hay un pico de testosterona que nos da mucha energía. Nos sentimos muy enérgicas y fuertes y podemos sacar una fuerza brutal para el entrenamiento, tanto a nivel de fuerza como a nivel de entrenamientos de intensidad y velocidad.

Luego vienen 48 horas, en una fase muy corta, que es la fase ovulatoria, en la que hay una pequeña abertura del cuello del útero para permitir que haya fecundación. En ese momento, hay una subida de los niveles de relaxina, que afecta al cuerpo entero, pero se pueden provocar lesiones porque las articulaciones están más inestables. Aquí hay que hacer un trabajo más de control de las lesiones, se llama propiocepciones.

Después viene la fase lútea en la que se come más. El cuerpo absorbe más grasas porque si hay fecundación es preciso tener reservas. Es una fase anabólica en la que se engrosa el endometrio y es muy buena para muscular.

Finalmente, comenzaría la premenstrual, en la que estamos muy cansadas, por lo que haremos otras cosas como estiramientos, etc..

A esta la llamas 'premonstrual'...

Sí, porque eres como un monstruo. Y muchas veces, estando en esta fase las mujeres se obligan a ir a clase de zumba o a cenas sociales. Pero en esta fase no quieres, no te apetece. Lo único que quieres es descansar y estar tranquila. Entonces lo que proponemos es un entrenamiento más aislado...

Ahora pasemos a las mayores de 40 años, ¿cómo cuidarse en la perimenopausia?

La verdad es que comencé a escribir el libro de la menopausia. Viajé a Barcelona para compartirlo con Elsa Anka y ya llevaba algunas páginas escritas y me llamaron de la editorial porque lo querían reescribir entero y, entonces, volví atras.

Estoy esperando a coger un poco de fuerza y volveré a estudiar la menopausia. Una etapa de la mujer muy maltratada. ¡Y basta ya! No puedes tratar a una mujer que ya no es fértil como si fuera un trapo de trabajo. Eso es de otro siglo…

¿Cómo es de importante hacer ejercicio de fuerza para las mayores de 40?

El ejercicio de fuerza es siempre importante. Aporta tensión en el hueso y esa presión hace que la densidad ósea sea más fuerte.

¿Cuánto ejercicio recomendaría realizar a quienes estén en estas edades mayores de 40?

Lo mínimo que se puede hacer siempre que lo hagan. Cuando se dice que una sesión a la semana no vale nada, para mí sí que vale.

Yo haría lo mínimo que se pueda. Mínimo una sesión, máximo cuatro o cinco y combinaría todo tipo de ejercicios, pero sobre todo, siempre adaptado a que la mujer esté bien y saludable y no hacer animaladas. Mucha gente entrena dando palos de ciego.

Una mujer que no ha hecho ejercicio nunca y ya tiene 50, ¿ya está perdida o es recuperable?

Yo tengo clientas que empiezan con 50 años, que realmente lo agradecen mucho, sobre todo, porque mejora la calidad de vida a nivel emocional. Ya no tanto a nivel físico, que también.

Realmente lo ideal es hacer siempre ejercicio, pero si no se puede por lo que sea, porque tiene mucha carga profesional, etc., hay que buscar el momento porque realmente es una vía de escape brutal, sobre todo, en la fase menopáusica es sensacional. El deporte es muy agradecido, aunque al principio cuesta.

Y para mantener esa rutina que aconsejas, ¿cómo motivar?

Yo creo que al principio te tienes que obligar un poco, pero realmente luego te sientes tan bien que te sale solo. Llevar un estilo de vida saludable, al final tienes más energía, estás más contenta, estás mejor, descansas mejor, estás muy enérgica y se agradece.

Y ahora que comienza el verano y la gente empieza a irse de vacaciones, ¿qué recomiendas para seguir en forma?

Yo recomiendo moverse y, sobre todo, no beber alcohol y seguir moviéndose, aunque sea salir a caminar por las tardes, cuando las horas de sol son más flojas.

Hay muchas rutinas online y algún perfil interesante, como por ejemplo el mío [se ríe]. Hay perfiles profesionales muy buenos que asesoran muy bien y puedes entrenar con cualquiera de sus rutinas gratuitas, que hay montones.

En tu perfil, tú cuelgas rutinas semanalmente.

Cuelgo tres rutinas semanales. En mi perfil hay un montón de información gratuita y te explico perfectamente cómo tienes que hacerlo, no puede ser más fácil.

¿Y cómo pasarás tú el verano?

Me iré a Asturias en agosto, ya que todo el mundo viene a Mallorca y los mallorquines normalmente huimos. Y si puedo, me iré a Islandia a tener experiencias bonitas. Disfrutando con mi enano y dándole caña a la vida y al verano.

