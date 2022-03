Catorce mitos y verdades sobre el acné que tal vez no conocías

Falso. No se transmite de uno a otro. Sin embargo, si hay heridas abiertas o falta de higiene, el contacto con almohadas o toallas puede hacer aparecer algún granito.

Sí, casi un 80% de las personas que sufren acné tienen familiares directos que lo han sufrido. Es posible que sea por el tipo de piel, que tiene las glándulas sebáceas más grandes o es una piel más sensible a la inflamación o al contacto con la bacteria, igualmente las alteraciones hormonales se pueden haber heredado.

Uno de los mitos más controvertidos. Al final todo depende de la cantidad de chocolate que se ingiera. Si es poca, no tiene porque afectar. Si es mucha, los propios componentes del chocolate incluyen bases xanticas como la teobromina que puede estimular, también el alto contenido en grasa puede aumentar la inflamación.

Si la piel está hidratada, se mantiene íntegra la función de barrera. Sin embargo, en pieles con exceso de sebo se debe añadir más cantidad que pueda taponar el poro y formar más acné. Se deben usar productos muy ligeros y que obstruyan el poro, y cosméticos que no sean comedogénicos, preferiblemente geles y lociones. Nunca se deben usar: mantecas, aceites minerales como la vaselina, parabenos y fragancias artificiales.

No necesita tratamientos hidratantes.

Manipular los puntos negros y las lesiones lo empeoran.

No tiene porque empeorar el acné, si se hace correctamente. Sin embargo, es muy difícil hacerlo sin empeorar las lesiones por lo que si suele empeorar el acné y no solo eso, también irritar la piel y dañarla provocando marcas. Ahora bien, no se cura antes el acné manipulando las lesiones. Cuando “vaciamos un grano” la infección se extiende por el resto de las lesiones por lo que tarda más en curarse.