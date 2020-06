La genética determina que las mujeres sean más cariñosas que los hombres

Un nuevo estudio realizado en la Universidad de Arizona con gemelos encuentra que la genética es clave a la hora de establecer cuánto de cariñosas son las mujeres. Sin embargo, este aspecto no es determinante en el caso de los hombres, según un artículo publicado en la revista 'Communication Monographs'.

El estudio, liderado por el profesor de Comunicación en la Universidad de Ciencias Sociales y del Comportamiento, Kory Floyd, aclara que en las mujeres, la variabilidad del comportamiento cariñoso se puede explicar en un 45% por factores hereditarios y el 55% por influencias ambientales, tales como los lugares en los que crecen, los lazos personales y otras experiencias únicas de la vida.

Por el contrario, la genética no parece influir en cómo son los hombres cariñosos, que depende casi en su totalidad de la influencia de factores ambientales, lo que supuso una sorpresa para los investigadores, según informa News Medical.

"La pregunta que impulsó el estudio era saber por qué algunas personas son más cariñosas que otras, qué explica ese cambio y si es parte de una variación genética" aclara Floyd.

La investigación se realizó sobre 464 pares de gemelos adultos, de entre 19 y 84 años. Este tipo de estudios se utilizan muchas veces para ver cómo afectan los factores ambientales y genéticos al desarrollo de determinadas características de la personalidad. Aunque hay que tener en cuenta que mientras los gemelos idénticos comparten 100% su material genético los fraternales sólo lo hacen al 50%.

De hecho, los pares de los gemelos idénticos, por lo menos en el caso de las mujeres, se mostraron más semejantes en las respuestas que los otros hermanos, lo que apuntala el efecto de la genética en sus reacciones amorosas.

Los investigadores no han podido concluir por qué el comportamiento cariñoso es hereditario en el caso de las mujeres y no en el de los hombres, en términos generales, pero Floyd asegura, además, que los hombres tienden a expresar menos afecto total que las mujeres, según lo evidenciado por la investigación.

En cualquier caso, el estudio también concluye que las mujeres son más tendentes a dar y recibir amor de otras personas y destaca que este aspecto puede haber formado parte de la evolución de las mujeres al irse adaptando por las necesidades históricas de este grupo en sentido evolutivo ya que les ayuda tanto a crear apoyo entre ellas como a manejar los efectos de la tensión más que en los hombres.

"Ésa puede ser, en parte, una razón de por qué las mujeres tienden más que los hombres a heredar un comportamiento más cariñoso en su forma de ser más que que sea un producto de su ambiente", añade Floyd.

Pero advierte de que no todo es genética: "Nuestros genes nos predisponen simplemente a ciertas clases de comportamientos; eso no significa automáticamente que vamos a desempeñar este tipo de conducta. Y no significa ciertamente que no tenemos ningún poder sobre ellos".