La princesa Leonor, el rey Felipe VI, la reina Letizia y la infanta Sofía acuden al tradicional concierto en Oviedo de los Premios Princesa de Asturias. Chema Clares GTRES

La reina Letizia, Leonor y Sofía inauguran los Premios Princesa de Asturias: sus looks en el concierto de Oviedo

La Familia Real ha vuelto a reunirse este jueves, 22 de octubre, en Oviedo para inaugurar una de las citas más señaladas de su calendario institucional. El Auditorio Príncipe Felipe ha acogido el XXXIV Concierto Premios Princesa de Asturias, el acto que tradicionalmente abre las jornadas previas a la entrega de los galardones.

La expectación en torno a la imagen de la Familia Real vuelve a situarse entre los protagonistas de la noche. La Reina, que este jueves cumple 22 años desde su primera aparición en los entonces Premios Príncipe de Asturias, ha optado por una combinación de verde y negro.

Sus hijas, por su parte, han vuelto a mostrar dos maneras diferentes de entender la moda. Leonor ha elegido un conjunto negro de líneas sobrias, mientras que Sofía ha apostado por el azul intenso y un diseño de falda con varias capas.

La fotografía de los cuatro también deja una combinación cromática reconocible (y no es la primera vez). Felipe VI ha acudido con un traje azul marino y corbata estampada en tonos azulados, en sintonía con la gama de colores oscuros elegida por Leonor y con el azul intenso del vestido de Sofía. Letizia introduce el contraste con el verde de la parte superior de su conjunto.

La Reina ha escogido un estilismo que combina dos colores clásicos, con el verde esmeralda como elemento protagonista. La parte superior destaca por su diseño drapeado, con tejido fruncido en la zona del cuello y una caída que dibuja una especie de capa sobre los hombros y la parte superior del cuerpo.Se trata de una blusa de estreno de la colección de Elie Saab para H&M.

El resultado aporta movimiento al conjunto y contrasta con la sobriedad del pantalón negro, de pernera ancha y caída recta. Una vez más, de la firma española Sybilla, por la que ya apostó el pasado jueves 15 de octubre durante la ceremonia del Premio Planeta de Novela (aunque esta no era la primera ocasión que se decantaba por ella).

El rey Felipe VI y la reina Letizia, acompañados de la princesa Leonor de Borbón y la infanta Sofía de Borbón, durante la celebración de la 34.ª edición del concierto de los Premios Princesa de Asturias 2026 en Oviedo Chema Clares GTRES

La elección cromática se extiende a los complementos. Letizia ha optado por unos pendientes verdes de Tous que la firma le regaló en 2022 con motivo de su 50 cumpleaños y que acompañan el tono de la prenda superior. Y, como es tradición, ha escogido su clásico anillo Coreterno para la ocasión.

Ha completado el estilismo con un bolso de mano oscuro en una tonalidad similar, mientras que el calzado negro —unos destalonados de charol firmados por Magrit— mantiene la continuidad del conjunto. El cabello, suelto y peinado con ondas marcadas, crea una imagen en la que el protagonismo recae en el volumen y el drapeado de la parte superior.

Leonor: todo al negro

La princesa de Asturias ha elegido un conjunto negro de inspiración sastre. La chaqueta, de solapas pronunciadas y cierre cruzado, incorpora un cinturón del mismo tejido que marca la cintura. La prenda se prolonga hasta la cadera y presenta un acabado fluido que acompaña la silueta.

Bajo ella, Leonor lleva una pieza negra de líneas rectas y caída larga, en consonancia con el conjunto.

El rey Felipe VI de España y la princesa Leonor de Borbón durante la celebración de la 34.ª edición del concierto de los Premios Princesa de Asturias 2026 en Oviedo. Chema Clares GTRES

El estilismo mantiene una estética sobria, sin recurrir a contrastes cromáticos ni a grandes adornos. La heredera ha optado por unos pendientes algo más especiales: plateados y en forma de aro, que destacan sobre el cabello castaño, peinado con la raya en medio y ondas suaves en las puntas.

Un collar fino con un pequeño colgante, un earcuff plateado y una pulsera en el mismo tono en su muñeca izquierda sobrepuesta a la manga de la chaqueta completaban la lista de las joyas visibles.

El azul de la infanta

La infanta Sofía ha elegido el color más llamativo de los tres estilismos. Su vestido azul intenso destaca por el escote cuadrado, los hombros descubiertos y una estructura que se divide visualmente en dos partes. El cuerpo, ajustado y de líneas limpias, da paso a una falda con varios volantes superpuestos que aportan volumen y movimiento al caminar.

Hablamos de un estilismo de una de sus firmas favoritas: Miphai, concretamente el modelo 'Alma'. El diseño prescinde de mangas y deja los brazos al descubierto, mientras que el largo midi de la falda conserva una silueta apropiada para el acto.

La infanta Sofía de Borbón durante la celebración de la 34.ª edición del concierto de los Premios Princesa de Asturias 2026 en Oviedo. Chema Clares GTRES

Sofía ha completado el conjunto con unos zapatos oscuros de tacón y una pequeña joya dorada al cuello (la Cruz de la Victoria), aunque lo que realmente ha acaparado las miradas ha sido el brazalete de Parfois que ha escogido.

Como es habitual en ella, lleva el cabello largo, completamente suelto y con la raya en medio, una elección que mantiene el protagonismo del escote y de la estructura del vestido.

Tres días de actos

La aparición de los Reyes y sus hijas marca el comienzo de la agenda de los Premios Princesa de Asturias 2026. El concierto de esta tarde, organizado por la Fundación Princesa de Asturias en colaboración con la Fundación Cajastur, está dedicado al compositor Felix Mendelssohn (1809-1847).

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias y el Coro de la Fundación interpretan una selección de movimientos de la Sinfonía n.º 2 en si bemol mayor, Op. 52, conocida como Lobgesang o Canto de alabanza. La dirección corre a cargo de Nuno Coelho, titular de la OSPA, con las sopranos Sylvia Schwartz y Pilar Alva-Martín y el tenor Santiago Ballerini como solistas.

SS.MM. los reyes presiden el concierto por los Premios Princesa de Asturias. Chema Clares GTRES

La agenda continuará este viernes, 23 de octubre, en el Hotel de la Reconquista, donde la Princesa y la Infanta recibirán a los galardonados con los Premios Fin de Grado de la Universidad de Oviedo y la Familia Real mantendrá las audiencias con los distinguidos con las Medallas de Asturias y los premiados de esta edición.

El momento central llegará a las 18:30 horas, con la ceremonia de entrega en el Teatro Campoamor. Leonor tendrá un papel destacado como presidenta de honor de la Fundación y entregará los galardones a los premiados, entre los que figuran Patti Smith, Studio Ghibli, Leo Messi, Julian Barnes y Christina Koch.

El sábado, los Reyes y sus hijas se desplazarán a Llanes para entregar el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026 a la Cofradía de Pescadores Santa Ana. Será el último acto de unas jornadas en las que la Familia Real volverá a situar a Asturias en el centro de su agenda institucional.