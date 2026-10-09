Letizia reivindica la "educación integral para la salud" como una asignatura clave para el bienestar de los más jóvenes

La agenda de la Reina no se detiene tras su último viaje de Estado. De vuelta de Helsinki y Rovaniemi, donde ha estado junto a Felipe VI y el matrimonio presidencial del país nórdico, ha presidido este viernes 9 de octubre en Madrid un encuentro dedicado a los más jóvenes en el que se ha hablado de sus preocupaciones, de su bienestar y de cómo acompañarlos.

En esta ocasión, el escenario ha sido el Hotel Ilunion Atrium, en Ciudad Lineal. Allí se ha celebrado el acto institucional del Día Mundial de la Salud Mental, organizado por la Confederación Salud Mental España. La fecha oficial es el 10 de octubre, pero la convocatoria se ha adelantado un día.

"Haz match con tu salud mental" ha sido el lema elegido. Un guiño al lenguaje de las redes sociales para acercarse especialmente a adolescentes y jóvenes. Aunque la expresión pueda sonar desenfadada, detrás hay una preocupación por su bienestar emocional y los apoyos que necesitan en esta etapa de la vida.

Para esta cita, doña Letizia ha recuperado un traje verde botella de Carolina Herrera que estrenó en 2022, combinado con una camisa azul pálido. Lo ha acompañado de unas Mary Janes de tacón bajo de Sézane en camel, pendientes dorados y sus habituales anillos de Karen Hallam y Coreterno.

La reina Letizia, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el presidente de la Confederación Salud Mental España, Nel González Zapico, durante el acto conmemorativo del Día Mundial de la Salud Mental que se celebra este viernes en Madrid. Mariscal EFE

Bien es sabido que las acciones relacionadas con la defensa de la salud mental ocupan un peso importante en la agenda de la monarca. De hecho, en septiembre, cuando volvió a la actividad tras su período de vacaciones, presidió un acto centrado en el bienestar de los enfermeros españoles.

Ahora ha vuelto a dedicarle un compromiso, esta vez con la atención puesta en la infancia, la juventud y la vida en comunidad.

La periodista Macarena Berlín ha sido la encargada de conducir la jornada, que ha contado con las intervenciones de la Reina y de Nel González Zapico, presidente de la Confederación. Junto a ellos, el programa ha reservado espacio a quienes pueden explicar estas dificultades desde su experiencia o su trabajo diario.

Recuerdo a la dana

Durante su intervención, doña Letizia ha recordado una conversación con Toñi, una mujer que perdió a su marido, Miguel, y a su hija, Sara, durante la dana. Ambos bajaron al garaje para sacar los coches mientras ella esperaba en casa, sin saber que el agua acabaría llevándose "dos tercios de su vida".

La Reina ha explicado que resulta fácil comprender el sufrimiento tras una experiencia así. Pero también ha hablado de quienes tienen ataques de pánico camino del trabajo o no consiguen dormir sin que exista una causa evidente para los demás. "La mala salud mental a veces es invisible", ha advertido.

La precariedad, la falta de oportunidades, la soledad no deseada y la presión social han figurado entre los factores que ha mencionado. Aunque existe una "mayor conciencia", ha reconocido que "no es fácil" contar con atención especializada y con profesionales suficientes para responder a las necesidades.

La Reina ha reivindicado la educación emocional como aliada para evitar la patologización excesiva. Mariscal EFE

Una pregunta ha servido para acercarse a esas vivencias: "¿Qué es para ti la salud mental?". Es el título del vídeo de testimonios incluido en el encuentro. Una propuesta que ha dado paso a una conversación con y sobre los jóvenes, para conocer su perspectiva y hablar de los apoyos con los que cuentan.

En ella han participado Mateo Gualdaroni, activista y técnico de apoyo mutuo de AMAFE, y Sara Villodre, presidenta del Consejo de la Juventud de España. También Claudia Campillo, activista y divulgadora en salud mental y violencias sexuales. Tres perfiles distintos reunidos para aportar su visión sobre un asunto que conocen de cerca.

Las cifras ayudan a entender la importancia de esta cita. Según la OMS, una de cada siete personas de entre 10 y 19 años tiene algún trastorno que afecta a su bienestar psíquico. La convocatoria también recoge un empeoramiento entre los menores en los últimos años, según los datos del INE.

La gran tarea pendiente

Por eso, doña Letizia ha defendido la prevención y la importancia de la educación emocional desde edades tempranas. Ha explicado que disponer de herramientas para gestionar los sentimientos podría evitar "una excesiva patologización que luego puede saturar la atención sanitaria".

En ese contexto, ha recuperado una propuesta que comparte con Nel González Zapico y otras personas del ámbito sanitario y educativo: una asignatura de "educación integral para la salud".

Esta incluiría las claves para la gestión emocional y "una comprensión profunda, adaptada a cada etapa escolar, de cómo de verdad funciona nuestro cuerpo y nuestra mente", ha dicho en la cita, que continúa el trabajo desarrollado en el XXIII Congreso Salud Mental España con la Federación Salud Mental Canarias.

En ella también ha habido espacio para presentar el manifiesto de este año. Ana María Melero y Evlyn Gysela Carranza han sido las encargadas de leerlo, en representación del Comité Pro Salud Mental y de la Red Estatal de Mujeres Salud Mental España. Ambos grupos han participado en su elaboración.

La música del grupo Ombligo ha completado el programa, que también se ha podido seguir por internet. La cita ha contado con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Fundación ONCE.