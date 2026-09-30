La reina Letizia y Brigitte Macron durante la recepción a los Reyes en la embajada francesa. Casa de S.M. el Rey

El guiño de la reina Letizia a Francia en su despedida a la primera dama Brigitte Macron en la embajada

La visita de Estado del presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte, ha llegado a su fin. Como tradicional gesto de despedida y agradecimiento, los anfitriones galos han ofrecido una recepción en honor a Sus Majestades los Reyes, Felipe VI y Letizia, en la residencia de la Embajada de la República Francesa en Madrid.

Este esperado encuentro bilateral culmina una cita diplomática que se había visto aplazada en diversas ocasiones desde que el jefe del Estado español extendió la invitación formal a su homónimo francés.

Así, este 29 de septiembre el mandatario galo y la primera dama aterrizaron en la capital para dar inicio a un viaje de dos días. Más allá de los compromisos institucionales, la ocasión ha servido para poner de relieve y reforzar las estrechas relaciones bilaterales entre ambos países.

Para el evento de este miércoles 30 de septiembre, la reina Letizia se ha decantado por un look discreto, pero elegante. Un vestido negro con pedrería en el cuello y el escote de la firma francesa Sandro. Un claro guiño a sus anfitriones.

La prenda es de corte midi en tono negro, escote redondo y rematado con una abertura calada decorada con strass. Para completar el look la monarca española ha decidido llevar el pelo suelto con ondas naturales y ha completado el look con unos pendientes sencillos, pero luminosos, de diamantes.

Por su parte, la primera dama francesa ha preferido escoger el color azul pastel para esta despedida en el centro de Madrid. La recepción en la residencia diplomática pone el punto final a una intensa agenda que comenzó con el recibimiento con honores militares en el Palacio Real de Madrid.

La reina Letizia a su llegada a cena en la embajada francesa. Blondet Eliot Gtres

Entre los momentos clave del viaje ha destacado la espectacular cena de gala ofrecida la noche anterior por Sus Majestades en Palacio, donde los estilos tanto de la Reina como de Brigitte Macron acapararon todas las miradas.

En esa primera cita nocturna, la monarca española deslumbró con un majestuoso diseño en azul pastel de Wes Gordon para Carolina Herrera, de efecto capa con transparencias y pedrería en los hombros.

La guinda del pastel fue la tiara floral que lució, realizada en platino, oro y diamantes, combinada con los históricos pendientes de chatones del lote de pasar de la reina Victoria Eugenia. Por su parte, la primera dama francesa hizo alarde del chic parisino con un vestido blanco y plateado de sofisticada sencillez.

El escenario elegido para esta última velada no ha sido casual. La residencia de la embajada gala, ubicada en la emblemática calle Serrano, es un impresionante oasis arquitectónico edificado en los años veinte y rodeado de amplios jardines. Un enclave monumental decorado con tapices, retratos y soberbias lámparas de araña que ha servido como marco perfecto para una despedida de alta diplomacia.

Tras dos jornadas de estricto protocolo, conversaciones estratégicas y gastronomía de alto nivel, la velada en la embajada ha dejado ver una complicidad más relajada entre ambas parejas. Letizia y Brigitte Macron han vuelto a demostrar su sintonía en una noche donde la moda ha funcionado, una vez más, como el mejor lenguaje diplomático.