La reina Letizia, deslumbrante en el Palacio Real: vestido joya, la tiara floral y los pendientes de chatones del lote de pasar

Diez meses y dos días... este es el tiempo que hemos tardado en ver a la reina Letizia de nuevo con tiara, una ocasión especial que siempre resulta relevante por el significado que tiene esta joya.

La visita de Estado del presidente Emmanuel Macron y su esposa, Brigitte, y la tradicional cena de gala en el Palacio Real ha sido el escenario.

Es el primer viaje oficial de la pareja francesa a España, era muy esperado, pues se ha aplazado en varias ocasiones desde que Felipe VI invitara al mandatario y la primera dama a nuestro país.

Se ha materializado en la mañana de este 29 de septiembre, cuando ambos han sido recibidos por los Reyes en la Plaza de la Armería.

Tras este primer encuentro oficial, al que ha seguido un almuerzo privado en Zarzuela, el banquete en honor ha puesto la guinda a este viaje de dos días. Para esta ocasión, la reina Letizia, tal y como manda el protocolo de este tipo de actos de máxima solemnidad, ha lucido piezas de joyería a la altura.

La Reina, con un vestido cedido de Carolina Herrera. Gtres

La última vez que lució tiara fue el 26 de noviembre de 2025, durante la visita del presidente de la República Alemana Frank-Walter Steinmeier, y la Cartier fue la elegida. Fue importante porque sólo la había llevado una vez antes, en el año 2018. Este 29 de septiembre, ha recuperado una de sus favoritas, que no llevaba desde el año 2023.

Además, la Reina ha deslumbrado con uno de esos vestidos especiales de las grandes ocasiones: un diseño de Wes Gordon efecto capa con transparencias y pedrería en los hombros. Se trata de una cesión de una de sus firmas favoritas, Carolina Herrera, siempre protagonista en su armario. En azul pastel, las mangas amplias le daban un toque regio y elegante, sencillamente perfecto.

La espectacularidad del diseño ha sido compensada con la diadema, una de las más bellas aunque también discretas del joyero real. Se trata de un regalo que el Gobierno español le hizo en 1962 a la entonces princesa Sofía de Grecia con motivo de su matrimonio con Juan Carlos de Borbón.

Los Reyes, con el matrimonio Macron. Efe

Pertenece a la reina emérita, pero Su Majestad doña Letizia la ha lucido en muchas ocasiones y también la llevó la infanta Cristina el día de su enlace. Realizada en platino, oro blanco, oro amarillo y diamantes de talla brillante y antigua, reproduce motivos botánicos. Es convertible y se puede usar como collar.

Además, la consorte española ha añadido los pendientes de chatones del lote de pasar que legó Victoria Eugenia para que fueran pasando de reina a reina: joyas valiosas y con mucha historia que muestran el peso y la tradición de la Corona.

La reina Letizia, con la tiara floral y los pendientes de chatones. Gtres

Los Reyes han entrado en el Salón del Trono junto al presidente francés y la primera dama para atender el besamanos previo a la cena. Brigitte Macron ha escogido un vestido en blanco y plateado, de una sofisticada sencillez. El pelo, recogido en un elaborado moño.

Tras los saludos a los asistentes, entre ellos Isabel Díaz-Ayuso, de rojo España, el alcalde Martínez-Almeida y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha dado comienzo la cena de gala. Felipe VI ha pronunciado su discurso, donde las referencias a la difícil situación de Ceuta.

Isabel Díaz-Ayuso saluda al presidente Macron. Efe

"Lo acontecido es inaceptable y plantea un desafío mayúsculo de seguridad", ha dicho. También ha elogiado la extraordinaria cooperación franco-española en diversos campos.

El menú ha estado a cargo de Joan Roca, chef de El Celler de Can Roca. Entre las delicias que han podido degustar los invitados, turrón de foie, brioche al vapor de trufa y parmentier de bogavante.

Una noche donde se ha desplegado todo el boato real, se han estrechado alianzas y se ha recordado la actualidad.