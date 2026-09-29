Los reyes reciben al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y a su esposa, Brigitte Macron, quienes inician este martes una visita de Estado de dos días en la que se reunirán con Felipe VI y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, además de participar en un foro económico y en un encuentro sobre juventud y redes sociales, entre otras citas. GTRES

Letizia y Brigitte, grandes protagonistas del recibimiento de los Reyes a los Macron en su visita de Estado a España

Es la imagen de la mañana: Emmanuel y Brigitte Macron han aterrizado en Madrid para una visita de Estado de dos jornadas en las que tendrán como anfitriones a Felipe VI y doña Letizia. El presidente francés vuelve a España con su esposa para cumplir una agenda que conjugará los actos más solemnes de la Casa Real con encuentros políticos y una cena de gala.

La visita, desarrollada en el marco de las relaciones de amistad y cooperación que mantienen ambos países y del trabajo que realizan para seguir reforzando la relación bilateral en todos los ámbitos, se había aplazado en varias ocasiones desde que el Rey cursara la invitación en 2018, y ahora llega en un momento de especial sintonía entre Madrid y París.

El primer acto ha tenido lugar este martes, 29 de septiembre, en la Plaza de la Armería. Los Reyes han recibido al mandatario y la primera dama a las puertas del Palacio Real, donde se ha celebrado la recepción con honores militares, interpretación de los himnos de España y Francia, pase de revista a la Guardia Real y saludo a las delegaciones.

Doña Letizia ha elegido para este primer acto un vestido de corte midi en gris perla, con cuello alto rematado en un gran lazo, mangas largas ligeramente abullonadas y puños entallados. A muchos les resultará familiar y es que no es ningún recién llegado a su vestidor: pertenece a la firma Pertegaz y ya lo llevó en 2019, en la mañana de audiencias previa a la entrega de los Premios Princesa de Asturias.

Los Reyes en el recibimiento a los Macron, GTRES

Por su parte, Brigitte Macron ha apostado por un abrigo-vestido de color rosa empolvado de líneas depuradas y corte recto. Este tipo de silueta estructurada, de inspiración ligeramente militar o sixties, es el estilo estrella y la gran seña de identidad en el armario de la primera dama.

Más allá de los saludos oficiales y las imágenes ante los fotógrafos, ha quedado patente la buena sintonía entre ambas parejas, que vuelven a coincidir en un acto de gran relevancia institucional y lo hacen con abrazos, saludos muy sonrientes y máximos honores para el recibimiento a los franceses.

Una visita histórica

Después de los saludos, la comitiva tiene previsto continuar hasta el Palacio de la Zarzuela. Allí, a las 14:15 horas, Felipe VI y doña Letizia ofrecerán un almuerzo privado al matrimonio que les visita. Un momento más relajado dentro de una agenda marcada por el protocolo que proseguirá con el despacho oficial entre el Rey y Macron a las 15:15 horas.

En ese encuentro abordarán cuestiones bilaterales y algunos de los asuntos que preocupan a ambos países en pleno 2026. España y Francia comparten frontera, mantienen una intensa relación económica y participan en debates comunes sobre defensa, seguridad, migración, energía y el futuro de la Unión Europea. La visita busca precisamente reforzar esa relación.

La actividad se retomará por la noche, de nuevo en el Palacio Real. A las 20:00 horas, los Reyes ofrecerán una cena de gala en honor a los Macron. Es el acto más esperado del primer día y el que concentrará todas las miradas: una gran mesa, invitados de la política, la diplomacia, la empresa y la cultura, condecoraciones y los discursos de bienvenida.

Una cita, que, por sus características, vendrá igualmente condicionada por el protocolo propio de este tipo de banquetes: vestidos largos, condecoraciones, discursos... El Rey será el encargado de pronunciar unas palabras antes del brindis oficial y Macron responderá en nombre de nuestros vecinos galos.

Se espera que ambos destaquen los vínculos históricos entre los dos países, así como la necesidad de mantener una cooperación estrecha en el actual escenario europeo. Pero, como suele ocurrir en estas noches, la atención también se centrará en los detalles de la cena y, especialmente, en las elecciones de moda y joyas de doña Letizia y Brigitte Macron.

La visita continuará este miércoles, 30 de septiembre, con una agenda más política y económica. Emmanuel Macron será recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Después, participará junto a Felipe VI en el Foro de Comercio e Inversiones España-Francia, una cita que reunirá a representantes empresariales de ambos países.

El mandatario tiene previsto visitar además el Centro de Satélites de la Unión Europea, en Torrejón de Ardoz, y participar en un encuentro en la Universidad Complutense relacionado con democracia, juventud y redes sociales. La jornada combinará así los actos de Casa Real con reuniones políticas y asuntos de cooperación.

El final llegará con cambio de anfitriones. Serán Emmanuel y Brigitte quienes reciban a los Reyes en una recepción de devolución en la residencia de la Embajada de Francia en Madrid. El matrimonio cerrará así dos días de agenda compartida, devolviendo la hospitalidad de Felipe VI y doña Letizia tras el almuerzo en Zarzuela y la cena de gala en el Palacio Real.

Los Macron y los Reyes juntos en el acto. J.J. Guillén EFE

Ocho años de encuentros

Esta no es la primera vez que Sus Majestades coinciden con los Macron. De hecho, si revisamos el histórico de sus eventos compartidos recordaremos que la última vez que se les vio juntos fue en julio de 2024, durante los Juegos Olímpicos de París. Los Reyes fueron recibidos en el Palacio del Elíseo antes de asistir a los actos inaugurales de la cita deportiva.

Un año antes, en octubre de 2023, las dos parejas compartieron agenda en Granada durante la cumbre de la Comunidad Política Europea. Don Felipe y doña Letizia ejercieron de anfitriones de los líderes europeos y coincidieron con los franceses durante la visita a la Alhambra y la cena oficial posterior.

En junio de 2022, durante la cumbre de la OTAN, los Reyes les recibieron en el Palacio Real y compartieron con ellos la cena de gala ofrecida a las delegaciones internacionales. Doña Letizia ejerció, además, de anfitriona de la primera dama durante el programa de acompañantes, que incluyó visitas al Real Sitio de La Granja de San Ildefonso y al Museo Reina Sofía.

Pero uno de los más recordados por su relevancia histórica y diplomática fue su primer encuentro público como parejas en octubre de 2018: los padres de Leonor y Sofía viajaron al Grand Palais de París y visitaron junto a Emmanuel y Brigitte Macron, una exposición dedicada a Joan Miró.

Aquella cita dejó además una imagen muy recordada de doña Letizia, que eligió un vestido azul de Delpozo, firmado entonces por Josep Font, con escote Bardot y una gran flor en el hombro. El color servía de guiño al país galo y la elección convirtió aquella salida en una de las más comentadas de la Reina en ese año.

Ocho años después, los cuatro vuelven a compartir cita oficial, esta vez con una visita de Estado que llevaba demasiado tiempo pendiente. La última vez que un presidente francés fue recibido en un viaje de estas características fue en abril de 2009, cuando Nicolas Sarkozy llegó a Madrid junto a su esposa, Carla Bruni.

Entonces don Juan Carlos y doña Sofía ejercían como monarcas titulares, don Felipe y doña Letizia eran Príncipes de Asturias y las principales preocupaciones compartidas entre Madrid y París eran la lucha conjunta contra el terrorismo de ETA, el narcotráfico y las mafias responsables del tráfico de personas.

Días en los que también cobraron un papel importante José Luis Rodríguez Zapatero, que presidía el Gobierno en ese momento, y su esposa, Sonsoles Espinosa. Sin embargo, la visita despertó una expectación especial por la presencia de Bruni, primera dama, cantante, modelo y actriz.

Expectación que también se vio reflejada en la cobertura mediática de la visita de Estado, protagonizada por esta y por doña Letizia: para el recuerdo quedará el retrato de ambas subiendo, de espaldas y perfectamente sincronizadas, los escalones del Palacio de la Zarzuela hace 17 años.