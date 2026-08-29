Ingrid Alexandra, heredera al trono de Noruega: junto a la princesa Leonor, otra mujer más cerca de reinar en Europa

La muerte del rey Harald V y la llegada al trono de su padre, Haakon VIII, han convertido a la joven princesa Ingrid Alexandra en la nueva heredera de la Corona del país escandinavo.

Hasta ahora segunda en la línea de sucesión, por detrás de su progenitora, pasa a ocupar desde este 28 de agosto de 2026 el primer puesto en la línea de sucesión y se prepara para convertirse, algún día, en la primera reina de Noruega desde la Edad Media.

Su ascenso no responde a una modificación reciente de las reglas de sucesión, sino a una transformación generacional que llevaba décadas preparándose.

La Constitución noruega establece desde 1990 que el hijo mayor del monarca, independientemente de su género, tiene prioridad sobre sus hermanos.

Ingrid Alexandra nació en 2004, por lo que pertenece plenamente a esa nueva generación de herederos para la que ser mujer nunca fue un impedimento para acceder al trono. Su hermano menor, el príncipe Sverre Magnus, queda detrás de ella.

La nueva posición de la princesa adquiere además una dimensión simbólica. Noruega entra en una nueva etapa con Haakon como rey y su hija como heredera, formando una línea sucesoria de padre e hija que representa el relevo generacional de una monarquía europea acostumbrada a combinar tradición con una imagen relativamente moderna y austera.

La princesa Ingrid Alexandra junto a su padre, el rey Haakon de Noruega, durante las celebración del Día Nacional el 17 de mayo de 2022. Gtres

De princesa a heredera

Durante su infancia y adolescencia fue incorporándose poco a poco a la agenda oficial de la familia. Su primer compromiso independiente se produjo en 2015, cuando bautizó una nueva embarcación de la Sociedad Noruega de Salvamento Marítimo.

También participó en actos relacionados con el medio ambiente, los deportes y la cultura, y en 2016 tuvo un papel destacado en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Lillehammer.

Pero el cambio más significativo llegó con la mayoría de edad. Al cumplir 18 años, en enero de 2022, recibió incluso su propio despacho en el Palacio Real, una señal de que la institución comenzaba a prepararla progresivamente para una vida pública de mayor responsabilidad.

Desde entonces, la joven royal ha comenzado a asumir compromisos propios, incluyendo su primer programa oficial durante una visita de Estado —la visita de la presidenta de Islandia a Noruega en 2025— y una audiencia en el Palacio Real con el Panel Climático Infantil.

En enero de 2026 realizó además su primera visita oficial independiente a Finnmark —región norte del país—, donde hizo acto de presencia, entre otros lugares, en el Parlamento Sami —pueblo indígena más antiguo del norte de Europa—.

Comienza el Consejo de Estado extraordinario presidido por el Rey Haakon VIII y la recién nombrada Princesa Heredera de Noruega: en esta reunión se comunicará oficialmente la muerte de Harald V | Imagen: NRK. pic.twitter.com/e5XX33M4Pi — Jose Moreno (@Josemn1_) August 28, 2026

Formación poco convencional

La educación de esta futura reina también refleja el perfil que se espera de las nuevas generaciones de royals. Estudió en distintos centros noruegos antes de completar su educación secundaria en el instituto Elvebakken de Oslo en 2023. Después decidió salir de Noruega para continuar su formación universitaria.

En agosto de 2025 comenzó un grado de tres años en Ciencias Sociales en la Universidad de Sídney, en Australia, con especialización en Relaciones Internacionales y Economía política.

Su elección resulta especialmente significativa para una futura jefa de Estado, pues se trata de disciplinas relacionadas con la política internacional, la economía y las relaciones entre países.

En 2026, sin embargo, su situación familiar y las necesidades de la Casa Real hicieron que regresara temporalmente a la nación que la vio nacer.

Durante el otoño estará realizando un programa de intercambio en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Oslo, donde cursará asignaturas relacionadas con la política comparada y la resolución de conflictos, mientras mantiene su vinculación académica con la universidad australiana.

A esa preparación académica se suma una experiencia que la diferencia de buena parte de los jóvenes miembros de las monarquías europeas: su paso por las Fuerzas Armadas. Entre 2024 y abril de 2025 cumplió 15 meses de servicio militar en el Batallón de Ingenieros de la Brigada Norte. Sirvió como soldado de ingenieros y ocupó el puesto de artillera en un vehículo blindado CV90.

La experiencia militar tiene además una dimensión simbólica en Noruega. La familia real mantiene una estrecha relación institucional con las Fuerzas Armadas, y el propio rey es su máxima autoridad militar. Para una futura reina, la experiencia de Ingrid Alexandra puede contribuir a construir una imagen de compromiso con una institución central del Estado y con una parte importante de la identidad nacional.

Sus hermanos

Ingrid Alexandra es la hija mayor de Haakon y Mette-Marit y tiene un hermano, el príncipe Sverre Magnus, nacido en 2005. Él ocupa actualmente el segundo puesto de la línea sucesoria después de su hermana.

La familia incluye además a Marius Borg Høiby, hijo de Mette-Marit de una relación anterior, que forma parte del entorno familiar pero no tiene título real ni derechos sucesorios.

Su posición la convierte en el siguiente eslabón de una dinastía que se remonta al establecimiento de la monarquía noruega moderna tras la independencia de Suecia en 1905.

Su familia también conecta a Noruega con el entramado de las casas reales europeas. Harald V y su familia tienen vínculos históricos con las monarquías danesa y británica, entre otras. Haakon, por ejemplo, es descendiente de la reina Victoria a través de la reina Maud, esposa de Haakon VII.

La regencia

Aquí existe una distinción importante. Como nueva heredera, Ingrid Alexandra tendrá un papel institucional cada vez mayor.

La Constitución noruega establece que, cuando el rey está ausente del país o incapacitado, la persona que debe ejercer temporalmente los poderes reales es quien ocupa el siguiente puesto en la sucesión y ha alcanzado la mayoría de edad.

Esto significa que su nuevo estatus abre la puerta a una responsabilidad institucional mucho mayor en el futuro, aunque la Casa Real todavía presenta su papel principalmente como el de una joven heredera que compagina sus compromisos oficiales con su formación.

En paralelo, los miembros de la familia real pueden representar a Noruega en viajes, ceremonias y actos internacionales, una función que la princesa ya ha empezado a asumir de manera gradual.

La nueva heredera al trono de Noruega junto a su abuelo, el rey Harald V en 2022. Gtres

Nueva generación royal

Ingrid Alexandra pertenece a una generación que está transformando las monarquías europeas. Junto a otros jóvenes herederos –la mayoría mujeres- y futuros soberanos del continente, como Amalia de Holanda, Elisabeth de Bélgica, Christian de Dinamarca y, por supuesto, Leonor de Borbón; representa una realeza menos definida por el ceremonial tradicional y más orientada hacia la educación internacional, las cuestiones sociales, el medio ambiente, la diplomacia y la conexión con una sociedad cada vez más diversa.

Su perfil encaja especialmente bien con la tradición noruega de una monarquía relativamente cercana y poco ostentosa. Es una joven que ha estudiado en escuelas ordinarias, ha practicado esquí y deportes acuáticos, ha realizado el servicio militar y ha decidido estudiar fuera del país.

Al mismo tiempo, desde muy pequeña ha sido consciente de que su futuro estará ligado a la representación del Estado.

Ahora, sin embargo, su biografía entra en una nueva fase. La muerte de su abuelo, Harald V, ha adelantado el momento en que Ingrid Alexandra deja de ser simplemente una princesa preparada para el futuro y se convierte en la heredera de la Corona noruega.

Aunque todavía queda mucho tiempo para que llegue ese momento, no cabe duda que la transición dinástica que acaba de producirse ha convertido definitivamente a aquella niña que acompañaba a sus abuelos en el balcón del Palacio Real en la mujer que algún día ocupará el trono en Oslo.