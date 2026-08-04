Leonor y Sofía dan la sorpresa en Marivent junto a los Reyes y la Emérita: primera imagen de la Familia Real en Palma

La Familia Real, a su llegada a los jardines del Palacio. Chema Clares GTRES

La tradicional recepción a la sociedad balear volvió a convertirse este martes 4 de agosto en uno de los grandes acontecimientos de la temporada estival para la Familia Real.

Como cada octavo mes del año, los jardines del Palacio de Marivent acogieron el encuentro con representantes de la vida política, económica, cultural, científica y social de las Islas Baleares, una cita marcada por el carácter institucional, pero también por la imagen de cercanía que la Corona proyecta durante su estancia en Palma.

Aunque la agenda oficial únicamente anunciaba la presencia de los reyes Felipe VI y Letizia como anfitriones del acto, la velada volvió a despertar una enorme expectación ante la posibilidad de ver también a la princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina emérita Sofía.

Su presencia terminó convirtiendo la recepción en una fotografía de fuerte simbolismo para la institución, al reunir de nuevo a tres generaciones de mujeres de la Familia Real en uno de los escenarios más representativos del verano mallorquín.

La recepción se celebra en Marivent desde 2022, después de que la Casa del Rey trasladara este encuentro desde el Palacio de la Almudaina.

El cambio permitió ampliar el número de asistentes —habitualmente entre 500 y 600 invitados— y aprovechar los jardines de la residencia estival para un formato más abierto y distendido, acompañado por una muestra de productos de la gastronomía balear.

Más allá de su dimensión institucional, esta cita se ha consolidado como uno de los momentos más observados del calendario real.

La princesa Leonor y la infanta Sofía han acompañado a la emérita del brazo al recepción. Chema Clares GTRES

Cada edición deja una de las imágenes más reconocibles de la temporada, con la Familia Real posando entre la vegetación de Marivent antes de saludar a los invitados, y convierte los estilismos elegidos por sus integrantes en uno de los focos de atención de la jornada.

La aparición conjunta de Letizia, Leonor, Sofía y la reina emérita volvió a evidenciar la estrecha relación que mantienen.

En los últimos años, madre e hijas han compartido prendas en distintas ocasiones, han coordinado sus estilismos en actos públicos y han reforzado una imagen de continuidad generacional que también quedó reflejada en esta recepción, una de las escasas ocasiones en las que las cuatro coinciden en un acto institucional durante el verano.

Los estilismos

Las cuatro protagonistas femeninas han optado por estilismos de lo más veraniegos, demostrando, una vez más, la unión que existe entre todas ellas.

La Reina, al igual que hizo el año anterior, se ha decantado por un outfit blanco. Sin embargo, poco se parece al de 2025 con escote en V, encaje y tirantes. Esta vez la apuesta ha sido algo más sobria.

Letizia ha lucido un vestido blanco —con estampado a rayas y transparencias en el mismo tono— de manga tres cuartos y vuelo en la parte inferior. Lo ha combinado con unos pendientes de Gold & Roses, sus clásicos anillos de Karen Hallam y Coreterno y unas sandalias en dorado de Aquazzura, confeccionadas a mano en Italia.

Letizia en su entrada a los jardines del Palacio Marivent. Chema Clares GTRES

Leonor ha optado por una combinación estampada en tonos cálidos. Se compone de un top plisado de cuello redondo y sin mangas con un cierre de botón a la espalda y una falda larga a juego. Ambas prendas son de la marca española Thinking Mu.

Se trata de una firma cuya sede se encuentra en Barcelona y que fue fundada en el año 2008 por un grupo de amigos, entre ellos Pepe Barguñó, con un enfoque pionero en la ropa sostenible y de estilo de vida mediterráneo.

La heredera al trono ha completado su estilismo con accesorios en dorado (brazalete y anillo) y sandalias con un tacón muy sutil en el mismo tono. Además, la hemos podido ver lucir una melena ondulada y algo más desenfadada para lo que estamos acostumbrados entre sus peinados habituales.

Leonor y Sofía durante la recepción en el Palacio de Marivent. Chema Clares GTRES

Por su parte, la infanta Sofía ha escogido un maxi vestido en tela estampada brillante. En la parte superior, el modelo se caracteriza por un estilo cruzado con escote en V para luego ceñirse en la cintura, que ha acentuado con un cinturón en dorado con dibujos que podrían recordar a la figura del sol.

El estilismo de la más joven de la Familia Real pertenece a la firma italiana Momonì que, fundada en 2009, recientemente se ha aliado con los principales grandes almacenes europeos. Entre ellos, El Corte Inglés en el caso de España.

Al igual que su hermana, lo ha combinado con un brazalete en dorado y sandalias en el mismo color, aunque, como es habitual en ella, en su caso el zapato era plano.

La reina emérita también se ha decantado por un maxi vestido, pero en su caso ha sido de estampado floral en tonos borgoña y con manga larga. Ha completado su look con varios collares en dorado y un bolso de mano en tonos similares.

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