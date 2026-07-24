La reina Letizia brilla en el acto por el 50 aniversario de Adolfo Domínguez con un vestido 'artsy' en homenaje a la firma

Este viernes, 24 de julio, la reina Letizia se ha reservado la agenda para tener una cita con la moda en un polígono industrial en San Cibrao das Viñas, a las afueras de Ourense. Son las instalaciones que Adolfo Domínguez tiene en la localidad y en las que ha decidido organizar un acto en conmemoración del 50 aniversario de la firma.

Un hito que certifica la madurez de una de las compañías más influyentes del país y que Su Majestad, conocida por situar el textil entre sus principales compromisos, ha querido apoyar personalmente. No es sólo una cita protocolaria: llega tras décadas de relación entre la monarca y el diseñador gallego, y en un momento en que la marca reivindica su legado pionero.

Fundada en los años 70 por el hombre del que adopta su nombre, Adolfo Domínguez revolucionó el armario nacional con el lema 'la arruga es bella', una declaración de intenciones que apostaba por la sobriedad, la comodidad y una elegancia despojada de artificios.

Hoy la compañía presume de presencia en 54 países, 380 puntos de venta y una facturación anual de 139 millones de euros, operando desde Galicia con más de 1.000 profesionales, de los cuales la gran mayoría son mujeres, bajo el actual liderazgo de Adriana Domínguez como presidenta ejecutiva.

Un estilismo muy simbólico

Para celebrar el medio siglo de la casa, doña Letizia ha elegido un vestido estampado de Adolfo Domínguez. Se trata de un diseño midi en clave muy artística, con manga corta, distintos fruncidos repartidos en la prenda y falda evasé plisada.

La Reina no ha perdido la oportunidad de acudir a la cita con un vestido de la propia casa. GTRES

Diseñado con formas geométricas y otros patrones abstractos multicolor que remiten al universo vanguardista de la firma, da como resultado un look ligero y muy veraniego, perfecto para una visita de trabajo.

La elección de este modelo, con vocación gráfica y precio ya rebajado –pasó de 199 euros a los 99 actuales–, subraya también la naturalidad con la que Letizia incorpora prendas accesibles a su vestidor, sin renunciar al relato de calidad y diseño nacional.

El estilismo se completa con una bandolera en color cuero con el sello de la firma grabado en su solapa. Este complemento refuerza la paleta cálida del look y sirve a doña Letizia para proseguir con su homenaje silencioso: todo el conjunto procede de la misma casa española, una con ADN que ha cosechado un indudable éxito internacional.

En cuanto al calzado, ahí sí que ha optado por otra firma distinta, aunque también con sello patrio: Massimo Dutti. Su Majestad ha recorrido el taller orensano con unas sandalias de tacón sensato actualmente a la venta por 90 euros.

Más allá de la crónica estilística, el guiño vuelve a demostrar que la Casa Real es un altavoz global para las marcas nacionales y que la Reina es su mejor embajadora, y es que cada aparición que esta hace luciendo diseños nacidos en el país dispara menciones en prensa y agota existencias.

Doña Letizia habla con Adriana Domínguez, presidenta ejecutiva de la compañía, durante el encuentro. GTRES

Letizia conversa con el fundador y diseñador Adolfo Domínguez. Brais Lorenzo EFE

Hoy ese altavoz se activa de nuevo en Ourense, con la marca que hizo de la arruga un lema generacional, pero hay que decir que su vínculo con Adolfo Domínguez no se limita a este aniversario. Hace apenas unos días, sin ir más lejos, escogió uno de sus vestidos rojos para asistir a la final del Mundial de Fútbol en Nueva York, donde España se proclamó campeona frente a Argentina.

Adolfo Domínguez se define como "líder de la moda contemporánea premium", con una estética de vanguardia y una apuesta explícita por la producción ética y sostenible. Fue la primera compañía de su sector en cotizar en bolsa y en su recorrido ha virado de la sastrería artesanal a liderar la moda de autor.