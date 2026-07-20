Leonor y Sofía reciben a los héroes de La Roja en Zarzuela y reviven la icónica escena del Mundial conquistado en 2010

La reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en la recepción a la Selección este lunes 20 de julio en Madrid. Chema Clares

Inscrita en el imaginario de todo un país se encuentra aquella imagen tomada el 12 de julio de 2010 en la que Iker Casillas, entonces capitán de la Selección, entregó a unas pequeñas Leonor y Sofía de Borbón la Copa del Mundo que el equipo acababa de ganar en Sudáfrica. Ocurrió en el Palacio Real de Madrid, horas después de que venciesen a Países Bajos.

Las hermanas apenas tenían cuatro y tres años, respectivamente, y estaban ahí, acompañando a sus padres, entonces Príncipes de Asturias, y a sus abuelos Juan Carlos y Sofía. Lucían sus camisetas oficiales personalizadas con sus nombres y protagonizaron una de las escenas más tiernas de la cita mundialista que hizo soñar a millones de personas. Hoy la historia se repite.

Este lunes, 20 de julio, La Roja de Luis de la Fuente ha llegado a la capital horas después de alzarse ganadora de su segunda Copa del Mundo. Los 26 jugadores, el técnico español y el resto del equipo han aterrizado en el aeropuerto de Barajas al mediodía y se han dirigido al Palacio de la Zarzuela para comenzar un día de celebración por su segunda estrella.

En su encuentro con los campeones, la princesa Leonor y la infanta Sofía han saludado uno a uno a los jugadores luciendo la camiseta blanca de la Selección —una de las indiscutibles favoritas del torneo—. Ambas han coordinado su estilismo con pantalón blanco, reforzando una imagen de unidad y simbolismo que remite, inevitablemente, a aquella escena de 2010 en la que ambas iban a juego.

Felipe y Letizia, con la Reina luciendo un vestido rojo en un guiño evidente a los campeones, han encabezado la imagen, componiendo el retrato clásico de la Familia Real en jornada histórica. Los jugadores han llegado con traje, pero no del todo convencional: una manga doblada y la otra no, un detalle llamativo que apunta a que todavía queda sorpresa por desvelar en este día de celebración.

En el exterior de Zarzuela, los cánticos han puesto la banda sonora: "Campeones, oe, oe, oe", "¡España!" seguido de tres aplausos, marcando el ritmo de una foto de familia que ha desbordado los límites del protocolo. La Familia Real, visiblemente encantada con ese ambiente más relajado y con el trofeo ocupando el centro de la fotografía, se ha dejado llevar por el clima de euforia compartida.

Es, sin duda, un día para celebrar, con la Corona y La Roja alineadas en una misma imagen que habla directamente a la emoción de los españoles. A continuación, la imagen que nos deja este gran triunfo de 2026 junto a la que se realizó en la recepción a los campeones de 2010.

Foto de familia de la recepción a los jugadores de la Selección, a lunes, 20 de julio de 2026. Jesús Soler

La Selección Española, tras ganar el Mundial de 2010 en Sudáfrica, fue recibida en audiencia real en el Palacio Real de Madrid un día después de alzarse con la victoria. GTRES

La Familia Real ha mostrado su apoyo a la Selección en reiteradas ocasiones a lo largo del Mundial. Sin ir más lejos, padres e hijas atestiguaron anoche su triunfo desde el estadio MetLife en East Rutherford (NJ, EEUU), siendo esta la primera ocasión en la que se ve públicamente a los cuatro miembros juntos en un partido de fútbol.

Los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía han asistido en Nueva York al partido final de la “Copa Mundial de la FIFA 2026” entre las selecciones nacionales de España y Argentina.



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No ocultaron sus nervios y emoción a las cámaras de Televisión Española, con las que compartieron unas breves palabras: "Con nervios, pero también con confianza. Una final espectacular entre dos países hermanos, dos grandes naciones y con dos increíbles selecciones. Confiemos en que caiga de nuestro lado", declaró el Rey.

"Sólo queda ganar, y que todos juntos podamos reconocernos en esa misma alegría", añadió la Reina antes de que comenzase el juego. "Muy felices de estar aquí los cuatro", apuntó Leonor. "Con mucha ilusión y ojalá ganemos", concluyó Sofía. Su deseo se hizo realidad y, junto a su hermana, pudo salir al campo para tocar la Copa 16 años después de su primera vez.

Lo cierto es que Casa Real se ha volcado de lleno con los futbolistas, siguiendo sus pasos en redes sociales, dedicando Felipe VI unas palabras a los deportistas en su discurso con motivo de los pasados Premios Princesa de Girona y compartiendo la institución un tierno vídeo de la familia viendo la semifinal contra Francia frente a la televisión de un hotel en Barcelona.

Tras la parada en Zarzuela, el equipo pasará por el Palacio de la Moncloa para ser recibido por el presidente del Gobierno y, ya sí, a partir de las 19:00 horas subirá al autobús descapotable que iniciará la rúa desde el Intercambiador de Moncloa. Desde ese punto, la caravana festiva descenderá por la calle Princesa, atravesará Alberto Aguilera y alcanzará la Plaza de Colón.

El recorrido completo será el siguiente: Palacio de la Zarzuela – A-6 – Moncloa (inicio de la rúa) – C/Princesa – Alberto Aguilera – Carranza – Sagasta – Génova, en sentido contrario – C/Goya – C/Serrano – Plaza de la Independencia – Puerta de Alcalá – Alfonso XII – C/Montalbán. El gran colofón a este paseo triunfal tendrá lugar en la Plaza de Cibeles, convertida una vez más en el epicentro absoluto de las celebraciones.

En cuanto a la Familia Real, mañana don Felipe y doña Letizia retomarán con normalidad su agenda, con varios actos previstos durante la semana. En el caso de la Reina, el jueves 23 recibirá en dos audiencias distintas al equipo del documental Los nietos del silencio y a una representación de universitarios becados por la Fundación Microfinanzas BBVA.

Será el viernes cuando viaje hasta San Cibrao das Viñas, en la provincia de Ourense, para visitar las instalaciones de Adolfo Domínguez, que este año celebra su quincuagésimo aniversario. Ya en la final la consorte tuvo un gesto muy simbólico con la marca, y es que eligió llevar para la histórica ocasión un vestido rojo que permanecía en su vestidor desde hace tres años.

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