La emotiva despedida militar de la princesa Leonor: del abrazo del Rey a los gestos de orgullo de la Reina y la Infanta

Este 10 de julio quedará grabado en la memoria de la Familia Real para siempre, especialmente en la de la heredera al trono. La relevancia del acto que se ha celebrado hace historia y marca, quizá, el principio de una nueva era en la monarquía. La princesa Leonor termina sus tres años de formación militar y acude a la entrega de los Reales Despachos de Empleo a los nuevos oficiales en la academia de San Javier.

Vestida con el uniforme militar de gala, reservado para las grandes ocasiones institucionales, ha sido inevitablemente la gran protagonista ya que, durante la ceremonia, ha recibido la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco que le concedió el Consejo de Ministros el pasado 29 de junio.

Hoy, ella no recoge sus títulos, como el resto de sus compañeros, ya que será en verano de 2027 cuando reciba los del ejército de Tierra y del Aire y el Espacio, así como el de alférez de navío de la Armada.

Los Reyes y la infanta Sofía, al inicio del acto en San Javier. Gtres Gtres

Aun así, este es para ella un adiós a una etapa intensa de su vida, que la ha llevado a diferentes provincias y países a bordo de 'El Cano', y que la ha cambiado por dentro, según sus propias palabras.

En esta despedida ha estado acompañada de Felipe VI, la Reina y la infanta Sofía. Los tres han hecho acto de presencia para ocupar primero la tribuna y luego situarse en el palco de honor para presidir el acto.

Doña Letizia se ha 'saltado' su regla protocolaria de ir de blanco a un compromiso castrense como este y ha optado por un total look rosa empolvado. Por su parte, su hija menor se ha decantado por un vestido de lunares y bailarinas negras. La Princesa ha sido la primera en desfilar para recibir su distinción de manos de su padre.

La emoción de Felipe VI era evidente y, tras verla caminar por el patio de armas de la academia, la ha recibido con un bonito abrazo. Una vez colocada la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco sobre su impecable uniforme, ha saludado los mandos y se ha colocado en el palco, al lado de su familia, para presidir el resto de la ceremonia.

Felipe VI, emocionada, abraza a la princesa Leonor. Gtres

Allí hemos podido ver los primeros gestos de cariño y emoción: besos y abrazos emocionados de la Reina y la Infanta, felicitando a Leonor por sus tres años en el Ejército que este 10 de julio llegan a su fin. Se repiten las escenas que ya se vivieron en 2025 y 2024, durante el fin de curso en el ejército de Tierra y en la Armada. Casa Real, las Fuerzas Armadas y la sociedad en general, son conscientes de que Leonor está haciendo historia.

La Reina y la Infanta felicitan a la princesa Leonor. Gtres

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