La reina Letizia, pura elegancia para una tarde de periodismo: la curiosa historia del vestido que estrenó hace 7 años

Tarde de primavera en Madrid: temperaturas altas, ratos de sol, pero sobre todo, mucho periodismo concentrado en el corazón de la capital.

Este martes, 16 de junio, Sus Majestades los reyes Felipe VI y Letizia han abandonado el Palacio de La Zarzuela y han puesto rumbo al Hotel Mandarin Oriental Ritz para presidir a las 19 horas la celebración del 25º aniversario de la fundación del diario El Confidencial.

Además, también han entregado los I Premios de Periodismo de Investigación. Estos galardones reconocen trabajos periodísticos de ámbito nacional e internacional que, según la organización, han tenido impacto social mediante la revelación de abusos, la investigación de tramas de poder o la promoción de cambios en políticas públicas.

La reina Letizia, a su llegada al Hotel Mandarin Oriental Ritz. Jesús Briones Gtres

Las piezas premiadas han sido seleccionadas por un jurado compuesto por profesionales del periodismo y representantes de instituciones vinculadas a la investigación. Las premios que se han entregado son esculturas diseñadas por la artista Lita Cabellut.

La conmemoración ha incluido también la publicación de una revista en papel de edición limitada. Este magacín está dedicado íntegramente al concepto de influencia y contiene tribunas, ensayos, reportajes y entrevistas centradas en los medios de comunicación y otros actores en la construcción del debate público.

Los reyes Felipe y Letizia, momentos antes de entrar al salón donde se celebraba la gala. Jesús Briones Gtres

Entre los asistentes al acto presidido por Sus Majestades estaban el expresidente del Gobierno Felipe González; el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez-Feijóo; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla y la periodista Ana Rosa Quintana y su marido, Juan Muñoz, entre otras destacadas figuras.

Para la ocasión, la reina Letizia ha rescatado de su vestidor una pieza que estrenó en 2019, precisamente para otros premios de periodismo, los Francisco Cerecedo. Lo volvió a llevar en 2021.

Se trata de un diseño de corte midi, sin mangas, en color negro con estampado de flores doradas. Lo firma Dries Van Noten.

En esta tarde de martes, igual que las dos veces anteriores, lo ha combinado con unas sandalias doradas y clutch a juego de Magrit.

Felipe VI y Letizia junto a José Antonio Sánchez, fundador de 'El Confidencial'. Jesús Briones

Esta pieza, que lleva ya siete años en el archivo estilístico de doña Letizia, atesora una curiosa historia.

Y es que aunque Dries Van Noten es una firma de belga, el 14 de junio de 2018 la empresa catalana Puig compró la mayor parte de su accionariado. Por lo que, aunque su origen es internacional, actualmente es una marca española.

Para completar el outfit, Su Majestad ha recuperado unos pendientes de Carolina Herrera, casa de moda que también forma parte del conglomerado español. Por tanto, todo su look es español cien por cien.

Bañados en oro en forma de jazmines con detalle de cristal en el centro, los pendientes podían encontrarse en la web de la firma por 245 euros. Una vez más, Su Majestad ha lucido su inseparable anillo de Coreterno, regalo de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Este exquisito complemento, de oro amarillo, lleva grabada la frase "Amor che tutto move" (El amor todo lo mueve), una poderosa cita inspirada en el verso de cierre de la obra maestra de Dante Alighieri, La Divina Comedia (1320 d.C.).

Volveremos a ver a la reina Letizia este miércoles 17 de junio cuando presida la reunión del Patronato de la Residencia de Estudiantes, máximo órgano de gobierno de esta institución, uno de los centros culturales más relevantes de nuestro país. La presidencia de honor la ostenta Su Majestad el rey Felipe VI.