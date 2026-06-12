La visita privada de la reina Letizia a la Feria del Libro: la tradición que confirma su pasión por la lectura

La reina Letizia en la Feria del Libro este viernes por la tarde. Víctor Lerena EFE

La reina Letizia ha acudido este viernes, 12 de junio, a la Feria del Libro de Madrid, donde ha paseado durante una hora aproximadamente entre las distintas casetas.

Gran aficionada a la lectura, Su Majestad inauguró el pasado 29 de mayo la 85.ª edición de la Feria del Libro de Madrid. Este año, dedicada al humor en la literatura.

Ahora doña Letizia se ha paseado por el Parque del Retiro de Madrid en una visita privada, algo que tiene como una tradición.

La reina Letizia es una habitual de la Feria del Libro de Madrid. Víctor Lerena EFE

En este rato, entre libros y escritores, la Reina ha saludado a Eduardo Mendoza, que estaba firmando ejemplares de La intriga del funeral inconveniente.

"¿Qué tal está yendo?", ha preguntado la madre de la princesa de Asturias al escritor cuando ha llegado, pasadas las 19:30 horas, a la caseta de la librería La Central. Así lo ha podido comprobar EFE.

La reina Letizia ha permanecido unos pocos minutos con el autor catalán, que este viernes ha comenzado los tres días de firmas de ejemplares de este nuevo título, publicado por Seix Barral el pasado mes de abril.

Con él, Mendoza vuelve a la novela de intriga con un nuevo caso en Barcelona protagonizado por el detective sin nombre, un personaje habitual de sus historias.

Para la ocasión, doña Letizia ha optado por un look cómodo, elegante y acorde al plan: top de algodón sin mangas con cuello en color blanco, jeans en mismo tono níveo y cinturón y bolso en camel.

Para protegerse del sol que descargaba con fuerza en el Retiro sobre las 19 horas de la tarde, ha lucido unas gafas negras con detalle dorado en la patilla.

La agenda de la próxima semana

Volveremos a ver a la reina Letizia -esta vez sí, de manera oficial-, el próximo martes, 16 de junio.

Sus Majestades los Reyes presidirán la celebración del 25º aniversario de la fundación del diario El Confidencial y entregarán la primera edición de los Premios de Periodismo de Investigación.

Un día después, el miércoles 17, ya en solitario, Su Majestad la Reina presidirá la reunión del Patronato de la Residencia de Estudiantes, máximo órgano de gobierno de esta institución, uno de los centros culturales más relevantes de nuestro país.