Muere la princesa 'Bha' de Tailandia tras tres años en coma: tendrá 100 días de ceremonias de despedida

La monarquía tailandesa está de luto por la muerte de la hija mayor del rey Maha Vajiralongkorn a los 47 años y después de permanecer más de tres en coma, concretamente desde diciembre de 2022.

Aunque la Casa Real ha mantenido un discreto silencio en este tiempo, dando poca información sobre ella, en mayo informaba de un empeoramiento de la princesa Bajrakitiyabha a causa de una grave infección y ayer 11 de junio comunicaba oficialmente su muerte, lo que dejaba al país conmocionado.

"A pesar de que el equipo médico le proporcionó atención y tratamiento continuos con todos los medios disponibles, su estado fue empeorando progresivamente. Su Alteza Real falleció en paz en el Hospital Chulalongkorn de la Cruz Roja Tailandesa, a la edad de 47 años", dice el texto, que añade detalles sobre las exequias.

El comunicado del fallecimiento de la princesa en la web oficial de la Casa Real de Tailandia.

"Su Majestad el Rey ha ordenado que la Oficina de la Casa Real organice los funerales reales y los honores fúnebres más altos conforme a la tradición real tailandesa. Los restos mortales serán instalados en el Salón del Trono Pimarn Rattaya, dentro del Gran Palacio de Bangkok", informa.

Los actos comenzarán el sábado 13 entre las 8.30 y las 12 h: quien lo desee podrá asistir a la ceremonia de ablución ritual de los restos mortales de la princesa ante su retrato oficial, instalado en el Salón Sahathai Samakhom, dentro del Gran Palacio de Bangkok.

Al día siguiente, el lugar quedará abierto al público para que los tailandeses puedan presentar sus respetos ante el retrato oficial y firmar en el libro de condolencias. Las ceremonias reales para dar el último adiós a la primogénita del Rey duran 100 días tras la muerte, según la tradición.

Bajrakitiyabha Narendiradebyavati, a quien los tailandeses llamaban cariñosamente 'Bha', nació fruto del matrimonio del rey Rama X con su primera esposa, la princesa Soamsawali. Graduada en Derecho y Relaciones Internacionales, durante mucho tiempo fue considerada como la legítima heredera al trono.

El Rey y su hija mayor, en un acto oficial. Gtres

Aunque en Tailandia el varón tiene prevalencia sobre la mujer, el monarca desheredó a los cuatro hijos que tuvo en su segunda unión con la actriz Sujarinee Vivacharawongse, a quien despejó de los títulos tras el divorcio. No fue hasta 2006, cuando llegó a la Casa Real otro varón, el príncipe Dipangkorn Rasmijot, que debería ser el heredero aunque no esto no se ha establecido oficialmente.

La princesa fallecida era muy querida en Tailandia, que siguió con profunda preocupación su hospitalización en diciembre de 2022 y han rezado por ella y por su recuperación durante estos tres años.

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