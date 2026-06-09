La reina Letizia deja el blanco y lo apuesta todo al rosa en dos reuniones de trabajo en el Palacio de la Zarzuela

La Reina, en su primera reunión con la Comisión Delegada de la Fundación Princesa de Girona. Gtres

Después de dos actos seguidos con el Sumo Pontífice en fin de semana, los Reyes han abierto las puertas de Zarzuela para presidir la reunión de la Comisión Delegada de la Fundación Princesa de Girona.

Mientras la heredera al trono, que ostenta la presidencia de honor de la entidad, sigue con su formación en San Javier, sus padres la 'sustituyen' en esta cita.

La finalidad principal supervisar la gestión, aprobar los planes de actuación, perfilar la hoja de ruta estratégica y preparar la ceremonia anual de entrega de los galardones que entrega la fundación.

Los Reyes presiden, en el Palacio de La Zarzuela, la reunión de la Comisión Delegada de la Fundación Princesa de Girona.



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Este 2026 la ceremonia se celebrará en julio en Barcelona. Entonces, la princesa Leonor ya habrá terminado su formación en San Javier. Como en años anteriores, tanto ella como la infanta Sofía acompañarán a los monarcas. Suele ser una de las últimas apariciones antes de emprender sus vacaciones estivales.

Esta reunión de trabajo ha sido la primera de la mañana y, para ella, doña Letizia ha dejado el tono níveo que protagonizaba sus looks en los días anteriores, en los que hizo uso del llamado 'privilegio de blanco' ante el Papa, para apostar todo al rosa, rescatando un vestido camisero de Hugo Boss que estrenó en 2021.

Lo ha combinado con cuñas de esparto a tono de Calzados Picón y sus pendientes Daga Doble de la firma Gold&Roses.

Los Reyes posan en uno de los salones de Zarzuela. Gtres

Durante el encuentro, se han abordado distintos asuntos incluidos en el orden del día. Entre ellos, la lectura y aprobación del acta anterior; el análisis del progreso de las diez líneas estratégicas contempladas en el Plan Estratégico 2026-2029; la presentación del estado de cuentas correspondiente al mes de abril de 2026; la modificación de los órganos de gobierno y la aprobación de nuevos patronos; así como una propuesta de modificación estatutaria.

Sobre el mediodía se ha celebrado también una audiencia con el Patronato y Consejo Científico de la Fundación Lilly, con ocasión de su 25 aniversario. Esta fundación se constituyó en el año 2001 con el fin de fomentar la ciencia, contribuir a mejorar la práctica de la medicina y promover los valores del humanismo.

Su misión es contribuir a elevar el nivel de la investigación en España y fomentar la cultura científica entre los ciudadanos; impulsar el desarrollo de la medicina, a través de la generación del conocimiento biomédico, su difusión, la formación de los profesionales y la educación médica.

Los Reyes, con los representantes de la FUndación Lilly. Efe

Además de promover el uso del idioma español en la transmisión del conocimiento; y fomentar los valores fundamentales del humanismo, tanto en la ciencia como en la medicina, así como impulsar una medicina más centrada en el paciente.

Una jornada intensa para una semana llena de compromisos, que continúa el miércoles 10 con la misa que se celebrará en la Sagrada Familia, en Barcelona, con motivo del centenario del fallecimiento de Antonio Gaudí.

El servicio religioso será oficiado por el Pontífice y tendrá lugar una bendición en la Torre de Jesús. Para la Reina será su ultimo compromiso institucional.