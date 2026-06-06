Leonor y Sofía, en su encuentro histórico con el papa León XIV: reverencia y vestidas de negro, como manda el protocolo

Las hijas de los Reyes saludan al Pontífice en el Palacio Real. Efe

Un día histórico... otro más aunque quizá empiece a sonar habitual. Y, sin embargo, este 6 de junio la princesa Leonor y la infanta Sofía han sido protagonistas de un acto inédito al atender junto a los Reyes la visita del papa León XIV a Madrid.

Una jornada, en la que todo estaba medido y sujeto a unas estrictas reglas. Empezaba a las 10:30 de la mañana con el recibimiento de Su Santidad por parte de Felipe VI y Letizia en el Pabellón de Estado de la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La Reina, que ha llevado a cabo una reverencia perfecta besando el anillo del Pontífice, ha hecho uso del llamado 'privilegio de blanco' que permite a las reinas católicas vestir de este color frente al jefe de Estado de El Vaticano.

La reina Letizia, de blanco, y el Rey, con una corbata con los colores del Vaticano, han recibido al Papa en el aeropuerto. Gtres

Su Majestad la reina doña Letizia ha escogido un diseño sobrio, de cuello caja, manga larga y corte midi, adaptándose a las normas protocolarias. Lo firma la casa española The 2nd Skin Co. y lo estrenó en su viaje de Estado a Egipto en septiembre de 2025.

Zapatos kitten heels destalonados de Magrit y bolso a tono para completar un total look white perfecto made in Spain, además.

Como joyas, unos pendientes de Bárbara Goenaga. Los Reyes han saludado afectuosamente a un grupo de personas que esperaban al Pontífice en el pabellón, mostrándose muy cariñosos con los niños una vez más.

De ahí han puesto rumbo al Palacio Real. El repique de las campanas acompañaba el trayecto y una gran multitud esperaba en las inmediaciones para darle la bienvenida.

Sobre las 11:45 h, con un poco de retraso, León XIV entraba en la Plaza de la Armería, escoltado por el Escuadrón de Escolta Real a caballo.

La Familia Real, con el Pontífice. Efe

Allí, se había dispuesto una formación de guardia de honor compuesta por la Escuadra de Gastadores, la Unidad de Música, el Grupo de Honores — con sus tres compañías, Monteros de Espinosa, Mar Océano y Plus Ultra — el Escuadrón de Escolta Real, la Batería Real y la Sección de Motos del Grupo de Escoltas.

Ha sido en ese lugar donde hemos podido ver al fin a la heredera al trono y a su hermana menor que esperaban junto a los Reyes en la tribuna de honor. Ambas vestidas de riguroso negro, como manda el protocolo Vaticano para estos actos solemnes.

Era su primer encuentro con el Pontífice, a quien no conocían personalmente, Leonor y Sofía han realizado una suave reverencia, aunque sin una marcada genuflexión, algo que sí ha vuelto a repetir la reina Letizia en su segundo saludo.

Las hijas de los Reyes no pueden acogerse al privilège du blanc, por eso deben ir con looks sobrios y oscuros como los que han elegido.

La Familia Real española al completo reciben al Papa León XIV en el Palacio Real de Madrid.

La Princesa de Asturias y la Infanta Leonor visten de Negro como lo dicta el Protocolo . pic.twitter.com/ev1y6E2ndS — Felizias (@felizias22504) June 6, 2026

La heredera al trono ha optado por un sencillo diseño camisero con cinturón ancho y salones de tacón sensato, mientras que su hermana ha lucido uno de patrón cruzado, escote en uve y manga larga, con unas bailarinas con detalles transparentes.

Como curiosidad, destacar que el de la Infanta relajaba ligeramente la norma porque incluía dos paneles blancos en los laterales.

Ya vez situados en la tribuna de honor, la Batería Real ha realizado la tradicional salva de 21 cañonazos, máxima distinción militar reservada a jefes de Estado, mientras se interpretaban los himnos nacionales de la Ciudad del Vaticano y del Reino de España.

La fuerza combinada ha sido revistada por Su Santidad el Papa y Su Majestad el Rey, tras la cual ha tenido lugar el saludo a las delegaciones oficiales.

Los Reyes y sus hijas ha mantenido un encuentro privado en el salón de Gasparini. Efe

A continuación, la Familia Real ha mantenido un encuentro con León XIV en el Salón de Gasparini, donde han conversado relajadamente durante varios minutos. La imagen de la princesa Leonor y la infanta Sofía junto a sus padres y el Sumo Pontífice en un lugar con tanta historia queda para el recuerdo.

El acto ha terminado en el Salón de Columnas con los discursos de Felipe VI y el Papa, ante unos 250 invitados, entre los que se han dado cita poderes del Estado, Gobierno, séquito que acompaña a Su Santidad, presidentes de las Comunidades Autónomas, expresidentes del Gobierno, representantes de las formaciones políticas con representación parlamentaria, Cuerpo Diplomático acreditado en España, agentes sociales, Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española y Comisión Nacional de la Visita de Su Santidad.

Tras este acto, mañana domingo 7 la Familia Real y Sus Altezas Reales la princesa de Asturias y la Infanta acudirán a la Santa Misa oficiada por el Papa en la plaza de Cibeles.

El miércoles 10, volveremos a ver a Felipe VI y doña Letizia en el servicio religioso que se celebrará en la Sagrada Familia, en Barcelona.