La princesa Leonor, profeta en Murcia: recibe tres importantes distinciones a escasos días de concluir su formación militar

La princesa Leonor recibe la Medalla de Oro de la Asamblea de Murcia de manos de la presidenta Visitación Martínez. Gtres

Cada día que pasa, la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, da pasos más firmes y seguros en su camino hacia el trono de España.

Este mes de junio es una buena prueba de ello, pues ha empezado con enorme protagonismo institucional para la futura reina de todos los españoles.

El pasado martes, la Casa de Su Majestad el Rey difundía imágenes de sus primeros saltos en paracaídas.

Estas fotos y vídeos llegaban tras concluir la primogénita de los reyes Felipe y Letizia el curso básico de paracaidismo en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, situada en la Base Aérea de Alcantarilla (Murcia).

Durante el próximo fin de semana, presidirá junto a Sus Majestades y su hermana pequeña, la infanta Sofía, varios actos con motivo de la visita del papa León XIV.

La Medalla de Oro de la Asamblea Regional de Murcia. Gtres

Pero antes de que llegue ese histórico momento, Su Alteza Real ha asistido hoy miércoles a tres importantes actos en la Región de Murcia, donde ha sido condecorada con la Medalla de Oro de la Asamblea Regional.

A continuación, ha sido distinguida en San Javier con la Medalla de Oro de la Villa y ha sido nombrada Hija Adoptiva. Para concluir, recibirá la Medalla de Oro de la Región de Murcia en el Palacio de San Esteban.

La Medalla de Oro de la Asamblea Regional fue creada en 2022 y se concede a personas físicas o jurídicas que hayan contribuido de forma destacada al desarrollo de los valores democráticos, la proyección de Murcia o la mejora de la convivencia y el bienestar de sus ciudadanos.

Leonor en Cartagena

A las 10:15 horas de la mañana, la también princesa de Girona llegaba a la sede del Parlamento autonómico.

La princesa Leonor en el Patio de los Ayuntamientos de Cartagena, momentos antes de recibir la Medalla de Oro de la Asamblea Regional de Murcia. Gtres

Allí, ha sido recibida por el presidente de la región, Fernando López Miras, por la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo; y por la presidenta del citado órgano legislativo, Visitación Martínez.

Esta última ha sido la responsable de imponerle el primero de los reconocimientos que hoy la han llevado hasta allí.

El acto de entrega de la Medalla de Oro ha durado apenas unos minutos. Gtres

Además de la presidenta de la Asamblea Regional de Murcia; también han estado presentes el delegado del Gobierno, Francisco Lucas; y la vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Tras saludar a los miembros de la Mesa de la Cámara, expresidentes de la institución y portavoces parlamentarios, ha accedido al Patio de los Ayuntamientos, donde se ha celebrado el acto central, que apenas ha durado cinco minutos, y la lectura al acuerdo de concesión de la Medalla de Oro.

La este miércoles, 3 de junio, ha sido una mañana feliz para Leonor, que no sólo ha recibido la máxima distinción honorífica que puede entregar la Asamblea Regional de Murcia, sino que también ha firmado en el Libro de Oro de la Asamblea Regional y ha participado en una fotografía oficial junto a los diputados regionales en el Patio de las Comarcas.

La princesa Leonor junto a Visitación Martínez en la Asamblea Regional de Murcia cuya sede está en Cartagena. Gtres

Para la ocasión, la princesa Leonor ha seleccionado el mismo uniforme que llevó cuando ingresó en San Javier. Se trata del azul aviación para actos de especial relevancia. A nivel de etiqueta está por encima del uniforme de diario y por debajo del de gala.

A su llegada, la hemos visto lucir gorra de plato con el emblema del Ejército del Aire rodeado de dos ramas de laurel unidas en el centro, guerrera azul aviación con solapa cerrada al cuello con un rombo en cada punta con el emblema de la Academia General del Aire, seguidos de dos alas estilizadas en forma de paloma, unidas por su base en metal dorado.

Detalle importante el de las hombreras con botón dorado con el emblema del Ejército del Aire, y condecoraciones en pasador: la de Carlos III, la del Mérito Militar, la del Mérito Naval y la de la Orden de Cristo, que le entregó el presidente de Portugal en su primer viaje oficial al extranjero.

Además, ha llevado el cordón de alumna, que usó por primera vez siendo dama cadete en la Academia de Zaragoza, que cuelga de la hombrera derecha.

Este uniforme no solo representa su pertenencia al Ejército del Aire, sino también su compromiso con la formación militar que está completando como futura jefa de los Tres Ejércitos.

La princesa de Asturias, Leonor de Borbón Ortiz, tras recibir la Medalla de Oro de la Asamblea Regional de Murcia, junto a la presidenta de la Asamblea Visitación Martínez, el presidente de la Comunidad de Murcia Fernando López Miras, el delegado del gobierno en Murcia Francisco Lucas, la alcaldesa de Cartagena Noelia Arroyo, este miércoles en el parlamento murciano en Cartagena. Marcial Guillén EFE

"Para nosotros es un verdadero orgullo que la princesa Leonor haya hecho un hueco en su apretada agenda para recoger este distintivo que le hemos entregado en la mañana de hoy. Queremos reconocer su vocación de servicio público, su entrega y cómo significa el eslabón de la continuidad de monarquía en nuestro país", ha afirmado Visitación Martínez, presidenta de la Asamblea.

En San Javier

La princesa Leonor, a su llegada a San Javier. Gtres

A las 11 horas de la mañana, Leonor de Borbón llegaba al Ayuntamiento de San Javier para recibir la Medalla de Oro de la Villa y el título de Hija Adoptiva.

"San Javier ya otorgó esta distinción al rey Juan Carlos I y Felipe VI, en 1975 y 1988, respectivamente", han afirmado desde el Ayuntamiento del municipio murciano en el que ha vivido durante los últimos nueve meses.

La princesa de Asturias ha saludado a los vecinos de San Javier en la Plaza de España del municipio. Gtres

A las puertas del consistorio era recibida por José Miguel Luengo, alcalde del municipio, que la saludaba con reverencia y le entregaba el bastón de mando de la ciudad.

Antes de entrar para presidir el acto, la princesa Leonor se ha parado con los ciudadanos de San Javier, los que han sido sus vecinos en los últimos meses. No sólo los ha saludado, sino que ha hablado con ellos y se ha hecho algunas fotos.

Ya en el interior, Su Alteza ha recibido la Medalla de Oro de la Villa y ha sido nombrada Hija Adoptiva del municipio en el que ha vivido casi un año. Cabe recordar que la princesa Leonor ingresó en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) el pasado 1 de septiembre.

Las palabras del Rey

El rey Felipe VI celebró el pasado sábado, en el brindis por el Día de las Fuerzas Armadas celebrado en Vigo, el "esfuerzo y brillantez" de la princesa Leonor durante su formación militar.

Don Felipe, vestido con el uniforme de gala del Ejército de Tierra, remarcó que aunque Leonor es todavía alférez alumna, ha añadido una cualidad "muy reciente" que la convierte en alférez alumna cazador paracaidista, de ahí el emblema que ha llevado en el uniforme durante la jornada.

El otro emblema de estudiante fundamental como piloto lo llevará a partir del año que viene cuando reciba el despacho de teniente, ha explicado el rey en el brindis, en un vídeo difundido por la Casa Real en redes sociales.

"Es una anécdota importante porque cierra un ciclo de formación después de estos tres años que ha completado con mucho esfuerzo y brillantez. No soy yo el que lo tenga que decir, pero como padre lo puedo decir... Y como mando supremo ya veremos", afirmó el monarca en tono de broma y entre las risas de los presentes.

Felipe VI felicitó a la princesa de Asturias porque se nota que ha "disfrutado" de la formación militar, algo que le "alegra mucho", en una jornada en la que la princesa Leonor asistía por vez primera junto a su padre al desfile militar con motivo del Día de las Fuerzas Armadas.