La Princesa Leonor recibe el distintivo de Cazador Paracaidista tras realizar una nueva formación militar

Leonor prosigue su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio rindiendo homenaje al sobrenombre con el que los medios ya le han bautizado: Princesa Top Gun. Todo ello se debe a la destreza que está demostrando durante su trayectoria en esta etapa. De hecho, acaba de conseguir el distintivo de Cazador Paracaidista.

En esta ocasión, ha concluido el Curso Básico de Paracaidismo en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada. La instrucción la ha realizado con más de medio centar de compañeros con los que comparte su día a día en las instalaciones murcianas.

En concreto, se trata de una capacitación para poder realizar saltos en modo automático. Esta pauta de aprendizaje la comparten también otras unidades como el Ejército del Aire y del Espacio, como del Ejército de Tierra y de la Armada y de la Guardia Civil.

Las imágenes y vídeos facilitados por Casa Real muestra cómo Leonor sigue la instrucción para su primera vez. No sólo ha llevado a cabo esta práctica de día, sino que también la ha hecho durante la noche, adaptando así su entrenamiento a diferentes condiciones.

Este proceder ha tenido lugar durante el mes de mayo cuando, a finales del mismo, el pasado sábado 30, realizó su debut en el Día de las Fuerzas Armadas, donde compartió protagonismo, además de con compañeros, con su padre, el rey Felipe VI.

Este año 2026 supone una etapa de transición para la joven, que tras tres cursos de formación militar —en Zaragoza, Marín y San Javier— se encuentra en la recta final de la misma. Debido a ello, a finales del mes de abril se hizo público el hecho de que comenzará su carrera universitaria a partir de septiembre en la Carlos III de Madrid.

En la institución estudiará el grado de Ciencias Políticas, una herramienta que la llevará a profundizar en conocimientos de Política Mundial, Gestión y Administración Pública, Derecho Constitucional o Sociología, entre otras muchas áreas marcadas en el currículum.

De este modo, la Princesa de Asturias continúa en su camino hacia el trono dando ejemplo también a los más jóvenes, demostrando no sólo la importancia de apostar por la educación, sino también rompiendo barreras de género en el ámbito militar.

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