El gran debut de la princesa Leonor en el Día de las Fuerzas Armadas: vuelta al uniforme y algunas anécdotas

Tras cinco meses alejada de la vida institucional —sólo la hemos visto en fotos pertenecientes a su instrucción en la Academia de San Javier— la princesa Leonor ha regresado a los actos oficiales. ¡Y con un debut importante! Ha acompañado por primera vez a los Reyes en el Día de las Fuerzas Armadas.

Este 2026, se ha celebrado en la localidad gallega de Vigo. La heredera al trono ha asistido, vistiendo el uniforme del Ejército del Aire. Se ha colocado al lado de su padre, Felipe VI, que ocupaba junto a doña Letizia la tribuna de honor ligeramente elevada para un recibimiento con honores.

Antes, han saludado a las autoridades presentes, entre ellas la ministra de Defensa Margarita Robles, el alcalde de la ciudad, Abel Caballero y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. La Princesa se ha quitado los guantes blancos para ir dando la mano a todos ellos.

Las ovaciones y los vivas han servido como banda sonora del recibimiento.

En este importante acto castrense han participado 3.746 integrantes de la Guardia Real, el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio, Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias.

El recorrido se ha realizado a lo largo de la avenida de Samil, iniciándose el desfile en la avenida de la Constitución confluencia con la Rúa Arganzada y finalizando en la Rúa do Río.

La vuelta de la princesa de Asturias a la vida pública era muy esperada. Su presencia en el Día de las Fuerzas Armadas escenifica la creciente relevancia de su rol institucional. Pronto terminará su formación militar después de tres años intensos y recogerá su último despacho. Durante las últimas semanas ha sido protagonista al hacer se segundo vuelo en solitario y por prepararse en un curso de paracaidista.

La reina Letizia ha rescatado un vestido de flores de Juan Vidal. Gtres

Este 30 de mayo, la heredera ha vuelto a recibir el cariño en la calle. El ambiente era distendido a la llegada, tanto que Robles le ha comentado a la Reina que se había tenido que poner un chal por el viento que hacía. Para la ocasión doña Letizia ha rescatado el vestido de flores que estrenó en 2024 en el Día de la Hispanidad, firmado por el diseñador Juan Vidal.

Curiosamente, el color de fondo es azul, lo que la hacía ir a juego con Leonor. En cuanto al uniforme de la Princesa, ya lo había lucido en otra ocasión, en el 15 de Octubre de 2025. Es el reglamentario para este tipo de actos de relevancia, con el cordón dorado y diversas divisas doradas en las mangas.

Consta de gorra de plato con el emblema del Ejército del Aire rodeado de dos ramas de laurel, chaqueta azul aviación con cuello cerrado con botones dorados, cordón del mismo color y distintas insignias.

Felipe VI, la reina Letizia y la heredera, en Vigo. Europa Press

Ya en el palco de honor, la Princesa y el Rey se han cuadrado para presenciar el izado de la bandera, que ha acabado en el suelo tras soltarse de la cuerda accidentalmente. Las caras de asombro de ambos ha sido una de las anécdotas que ha continuado con la tradicional recepción en el Ayuntamiento de Vigo.

Un triunfal debut de Leonor que, además, es la primera de muchas otras apariciones oficiales previstas para los próximos días.

El 3 de junio, recibir la medalla de oro de la Asamblea Regional de Murcia, la de la la Villa de San Javier y su nombramiento como hija adoptiva y la de la región de Murcia. Un día intenso para la heredera, que, como en otras ocasiones, atenderá en solitario.

Además, de cara al fin de semana participará, junto a la infanta Sofía, en los actos oficiales de la visita del Papa León XIV. Esto supone la vuelta de la hija menor de los Reyes a los actos oficiales cuando está a punto de terminar su primer año de carrera en Lisboa. El próximo curso la llevará a París.

Su hermana, sin embargo, estudiará en la universidad pública Carlos III la carrera de Ciencias Políticas. Pero antes, la princesa Leonor aún tiene que vivir momentos emocionantes como la entrega de su último despacho en julio.