La anécdota de la reina Letizia con dos chicos que querían que hablara en su pódcast: de entrevistada a entrevistadora

No nos cansamos de decirlo: la reina Letizia ha dejado el periodismo pero el periodismo sigue muy presente en ella. Sus más que demostradas dotes de comunicación y su espontaneidad volvieron a ser protagonistas durante su reciente viaje a Pamplona para celebrar el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Ha sido su último acto de la semana, el jueves 7 de mayo, y la anécdota se ha producido, como es habitual, fuera del acto protocolario en sí. Visitaba el Centro de Atención Integral a personas mayores 'Espacio Activo' de la ciudad y saludaba cariñosamente a las personas que la esperaban en la calle. Repartiendo sonrisas y apretones de manos, en esa cercanía tan característica.

Casi al llegar al final del recorrido, se paró a hablar con dos jóvenes llamados Alejandro y Víctor, que no dudaron en abordarla para intentar hacerle una pequeña entrevista en directo. Un 'atrevimiento' que, lejos de molestar a la Reina, sacó su lado más natural.

Doña Letizia, en su visita a un centro de la tercera edad. Gtres

Ellos le contaban que tienen un pódcast, en el que han contado con José María Aznar o el empresario y expresidente de la República del Ecuador y querían saber si podían grabarla en directo para responder algunas cuestiones.

No cumplieron su objetivo y, al final, ¡acabaron siendo ellos los entrevistados! Doña Letizia empezó diciendo: "¿El pódcast lo tenéis vosotros dos?,". Los jóvenes le informaron entonces de que se trata de un proyecto para la universidad, y que lo crearon "para dejar un legado a la juventud".

"¿Y sobre qué preguntáis a las personas?", quiso saber la Reina. Álvaro y Víctor le informaron de que lo que quieren saber de sus invitados es cuál es su propósito en la vida e intentan saber algo más de la persona que hay tras el personaje.

Aunque la madre de la princesa Leonor no respondió a las cuestiones, sí indagó sobre cuál era el objetivo que ellos perseguían con esa iniciativa. "Ser ese medio entre los españoles referentes del mundo y los jóvenes para mandar un mensaje para las futuras generaciones", contestaron ellos.

"Yo creo que lo estáis consiguiendo. Muchas gracias", les dijo la Reina antes de despedirse, dejando a estos dos 'periodistas en prácticas' encantados y satisfechos de, al menos, poder haber hablado con ella durante unos minutos.

No es la primera vez que doña Letizia rompe el protocolo para acercarse a la gente y compartir confidencias durante el cumplimiento de sus deberes institucionales. Su cercanía es uno de sus grandes valores. Momentos de este tipo son habituales, pero no por ello dejan de sorprender.

Cuando preside actos protagonizados por niños y jóvenes, la Reina suele interesarse por sus inquietudes, por sus estudios y por sus sueños. También le gusta tener un trato de tú a tú, más si se trata de personas que han llamado su atención por algún motivo.

En 2023, Marta Bustos, una chica que estuvo a punto de perder la vista por un accidente doméstico y escribió un libro, se acercó a ella durante un evento institucional para regalárselo. Ella le dijo: "Me encantaría que me lo dedicaras, si quieres y si puedes".

Cuando la escritora le preguntó si debía entregárselo a alguien de su equipo una vez que hubiera estampado su rúbrica, doña Letizia le espetó: "No, me buscas y me lo das a mí".

Esta es una de las anécdotas que hemos elegido, aunque podríamos recordar muchas más. Los últimos receptores de su gran naturalidad han sido Álvaro y Víctor que guardarán el 7 de mayo en su memoria para siempre.