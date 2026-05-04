La reina Letizia impacta en Barcelona al lucir los chatones del lote de pasar con los que la fotografió Annie Leibovitz

La semana real empieza con una cita en la agenda de la consorte que la devuelve, en cierto modo, a sus años frente a la cámara. Este lunes, 4 de mayo, la Reina ha asistido junto a Felipe VI a un acto ligado a los medios de comunicación, un terreno que conoce bien y que forma parte tanto de su historia personal como del imaginario de todos los españoles.

Antes de ser royal, doña Letizia desarrolló su carrera como periodista, llegando a ser uno de los rostros inolvidables de los informativos de Televisión Española. Por eso, no extraña que en estos encuentros se sienta como una más entre quienes un día fueron sus compañeros de sector, con quienes comparte oficio y a los que suele saludar con una cercanía especial.

Esta primera cita de su agenda semanal ha llevado a los Reyes a trasladarse hasta Barcelona en un día pasado por agua, aunque el interior del acto tenía un aire completamente distinto. Y ahí, Letizia ha dejado una imagen que no ha dejado a nadie indiferente por su estilismo cargado de simbolismo.

Los Reyes, fotografiados a su llegada al 'photocall' de 'El País' en el acto de conmemoración de su 50 aniversario. Pau de la Calle GTRES

Las absolutas protagonistas del look han sido, sin duda, las joyas. Esta tarde, la Reina ha dado una grata sorpresa recuperando el collar y los pendientes de chatones, una de las piezas más importantes del joyero real. No es habitual verlas y, precisamente por eso, su elección no pasa desapercibida.

Se trata de las conocidas joyas de pasar, vinculadas a la reina Victoria Eugenia y heredadas generación tras generación dentro de la familia. Un conjunto de diamantes de gran tamaño que históricamente han lucido tanto ella como la reina Sofía y que ahora forman parte del repertorio de Letizia en ocasiones muy concretas.

Además, hay un detalle que refuerza aún más el gesto: son las mismas piezas con las que fue fotografiada por Annie Leibovitz en 2024, en una de las imágenes más comentadas de los últimos años. Recuperarlas ahora, en un acto de este perfil, no parece casual.

Una jornada muy especial

El motivo de la cita en cuestión era precisamente la celebración del 50 aniversario del diario El País, que ha tenido lugar en el Museu Marítim de Barcelona y que forma parte de los eventos con los que el periódico conmemora sus cinco décadas de historia.

El medio, que publicó su primer número el 4 de mayo de 1976, celebra este aniversario a lo largo de todo el año con distintas actividades culturales tanto en este país como en el continente americano, poniendo el foco en sus lectores y en la evolución de la prensa española.

El acto ha contado con la presencia de profesionales del sector y representantes del ámbito político y cultural. Un contexto en el que la Reina se mueve con soltura, y es que es habitual verla en citas de este tipo, así como en entregas de premios de medios, lo que refleja que este es un capítulo de su vida que nunca querrá cerrar del todo.

Antes de su llegada a la Casa Real, doña Letizia trabajó en medios como ABC, la agencia EFE o CNN+, y en su última etapa en TVE formó parte de equipos de enviados especiales, presentó el telediario y cubrió grandes acontecimientos como el 11-S o el desastre del Prestige.

Próxima parada: Navarra

Tras esta primera parada en Barcelona, la agenda de la Reina continuará en los próximos días con dos citas que reafirman su compromiso con las iniciativas solidarias. El próximo jueves, 7 de mayo, doña Letizia viajará a Pamplona para presidir los actos del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, una cita habitual en su calendario.

En el marco de su participación visitará Espacio Activo, un centro especializado en la atención integral a personas mayores, dependientes y sus familias. Además, se espera su asistencia en el acto principal de esta efeméride, en el que se entregarán las Medallas de Oro de la organización.

Una semana que empieza con un guiño a su pasado como informadora y que proseguirá con uno de los ámbitos en los que más implicada ha estado en los últimos años: el social.

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