La reina Letizia apuesta todo al fucsia en Granada: un color que la conecta con los protagonistas del acto

Está siendo una semana llena de sorpresas por parte de la Familia Real, con el anuncio de los estudios universitarios de la princesa Leonor y las imágenes de su segundo vuelo en solitario.

También la agenda institucional viene cargada de citas importantes para Su Majestad doña Letizia que este miércoles 29 ha viajado a Granada para presidir el acto de Proclamación del Premio Princesa de Girona 'Arte 2026', en la cuarta etapa del Tour del Talento. Se ha celebrado en el Auditorio Manuel de Falla de la ciudad.

Este galardón reconoce la trayectoria de jóvenes creadores que, a través de su liderazgo, compromiso y creatividad, impulsan proyectos capaces de generar un impacto positivo en la sociedad desde el ámbito artístico y cultural. Una vez más, la Reina 'sustituye' a la princesa Leonor que es quien ostenta la presidencia de honor de la Fundación.

La Reina pasea junto a la alcadesa de Granada, Marifrán Carazo . Gtres

Sigue con su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia. Será su último año y está a punto de concluir esta etapa, por lo que sus apariciones públicas son escasas.

Este viaje de doña Letizia coincide con el 19 cumpleaños de la infanta Sofía, que se encuentra en Lisboa en la recta final de sus estudios.

En la capital de La Alhambra, la Reina ha lucido un vibrante total look fucsia, tono que simboliza la energía y la creatividad, muy presentes en los jóvenes protagonistas del día. También se considera que es un color que actúa como potente estimulante de la imaginación y la expresión personal.

Durante este acto, cinco premiados Princesa de Girona referentes en la categoría de Arte han llevado a cabo intervenciones artísticas poniendo en valor, precisamente, la creatividad como motor de transformación e inspiración para las nuevas generaciones.

Ellos han sido los encargados de presentar a los cinco candidatos finalistas: Xabier Anduaga Martínez, tenor donostiarra; Gemma Blasco, directora y guionista barcelonesa; Valeria Castro Rodríguez, cantante y compositora canaria; César Dezfuli Rello, fotógrafo documental y periodista madrileño, y Juan Floristán, pianista sevillano de proyección internacional.

Volviendo al estilismo de la Reina, nos ha 'regalado' un nuevo estreno en su ya de por sí extensa colección de trajes que son su uniforme habitual de trabajo. En primavera, este pide colores vitamina.

La Reina posa con un grupo de jóvenes antes del comienzo de la ceremonia de proclamación. Gtres

Ha combinado el dos piezas con slingbacks de Massimo Dutti y su bolso de Doma Insignia Satchel Carolina Herrera. Además, ha rescatado sus pendientes largos de la firma Dime que me quieres, ya desaparecida.

Dentro de auditorio, hemos podido ver una vez más a doña Letizia posando con los jóvenes, compartiendo confidencias con ellos y repartiendo saludos aquí y allá. Una vez terminado el acto en Granada, regresará a Zarzuela porque su semana institucional no ha terminado.

Mañana viernes 30, mantendrá un encuentro con un grupo representativo de mujeres gitanas sobre asuntos como el acceso al empleo, la educación, la promoción y el progreso social, la discriminación, la participación social, la igualdad de género y la prevención de la violencia contra las mujeres, serán algunos de los temas que se aborden en el diálogo.