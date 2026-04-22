La anécdota de la reina Letizia con su blusa en la cita literaria en el Palacio Real: un botón 'rebelde' y mucha naturalidad

Segunda cita de la semana para los Reyes en el Palacio Real, esta vez con un motivo literario. Se ha celebrado el tradicional almuerzo que ofrecen con ocasión de la ceremonia de entrega del Premio Cervantes 2025.

En esta ocasión, el galardón rinde homenaje al escritor Gonzalo Celorio por “la excepcional obra y labor intelectual con la que ha contribuido de manera profunda y sostenida al enriquecimiento del idioma y de la cultura hispánica”.

El acto, que ha reunido a autoridades, académicos, editores y destacadas figuras del mundo cultural, sirve como preludio a la ceremonia oficial, que tendrá lugar el jueves 23 en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá.

Doña Letizia, con 'total look' azul, junto al Rey a su entrada en el salón del Palacio Real. Gtres

Como es habitual, el ágape ha estado precedido por un besamanos en el que los monarcas han saludado uno a uno a los asistentes. Este acto de la agenda oficial suele traer alguna anécdota: en 2023 doña Letizia se encontraba con su gran amiga Sonsoles Ónega, que asistía como invitada, y la recibía con una sonrisa cómplice.

El año pasado, fue vestida íntegramente de negro como señal de respeto al papa Francisco, fallecido dos días antes de la recepción. Este 2026, la Reina ha elegido en color azul pastel con un conjunto de falda y blusa, a juego con la camisa de Felipe VI. Estos matching looks son habituales entre la pareja real.Y ha habido otra curiosidad...

Antes de iniciar la ronda de saludos, los monarcas han dado la bienvenida al premiado y a su familia. Luego, han comenzado a recibir a los asistentes. Es ahí donde se ha producido la anécdota del día: la Reina ha tenido un pequeño problema con la manga de su blusa, pues se le ha desabrochado el puño en un momento bastante inoportuno y no lograba volver a abotonarlo adecuadamente. Aun así, ha seguido con los apretones de mano hasta conseguir solucionarlo.

La naturalidad es una de las características que definen a la consorte española. Recordemos cuando se le cayó una pulsera en la Recepción Anual al Cuerpo Diplomático en 2024 o el día en que su bolso acabó por los suelos durante su viaje oficial a Suecia en 2021. En ambas ocasiones, recogió las cosas sin más.

La Reina, con el puño de la camisa aún desabrochado, saluda al escritor nicaragüense Sergio Ramírez. Efe

En el almuerzo de este 22 de abril ha vuelto a demostrar su sencillez. Por el besamanos han pasado muchos escritores, entre ellos María Dueñas o Ángela Banzas, con quienes se ha mostrado especialmente cercana.

Hemos visto a doña Letizia hablando brevemente con la mayoría de los invitados, aprovechando el momento para compartir unas frases.

Como gran amante de la literatura, este tipo de citas de su agenda oficial las disfruta especialmente. Tras esa pequeña recepción, con personalidades políticas como Isabel Díaz Ayuso, ha seguido el almuerzo en sí.

Mañana 23 volverán a encontrarse con el literato mexicano Gonzalo Celorio cuando recoja el galardón en Alcalá de Henares. Y será la última aparición de la reina Letizia esta semana,