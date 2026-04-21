'Abrimos' el joyero de Isabel II en el día que habría cumplido 100 años: del collar de Nizam a la espectacular tiara Kokoshnik

Isabel II, en dos retratos oficiales con algunas de sus joyas más representativas. Gtres.

Este martes, día 21 de abril de 2026, la reina Isabel II habría cumplido 100 años. Un siglo de vida que hoy sigue marcando la monarquía británica y que consolida uno de los patrimonios joyeros más extraordinarios del mundo contemporáneo.

Ahora, más que nunca, su colección de joyas representa un legado estético y un activo simbólico, político y económico de valor incalculable. Porque si algo han demostrado estas piezas es que el lujo, cuando se mezcla con historia, deja de tener precio.

Una de las piezas más deseables por coleccionistas y casas de subastas es, por ejemplo, el collar del Nizam de Hyderabad, un diseño valorado actualmente entre 70 y 80 millones de dólares -unos 69 millones de euros-. También el broche Williamson, estimado en torno a los 25-30 millones -22 millones de euros-. En palabras de los expertos, ambos son “tesoros narrativos”.

Desde Ansorena, Virginia Bauzá, directora del departamento de subasta de joyas y relojes, lo explica con precisión: “Es una mezcla de factores la que los convierte en iconos del lujo. Por un lado, la provenance: el hecho de que el collar del Nizam fuera elegido personalmente por la entonces princesa Isabel en Cartier en 1947 y lucido en retratos oficiales que han dado la vuelta al mundo ha aumentado su pedigrí de forma exponencial”.

A esa procedencia se suma la rareza. El Williamson, cuyo corazón lo forma uno de los diamantes rosas más puros jamás encontrados, descubierto en Tanzania en 1947, es, según Ansorena, “un tesoro de la naturaleza”.

Para el joyero español Iñaki Torres, la clave es clara: “El lujo es exclusividad. Son piezas con materiales muy escasos, manufacturas impecables, pero, sobre todo, con una historia, ya que han formado parte de un joyero real. Y eso no está al alcance de cualquiera”.

David Rato, experto en joyas reales y fundador de Spanish Royal Jewels, añade una dimensión aún más poderosa, que “no es únicamente su valor material sino el contexto en el que nacen y la figura que las legitima. La realeza eleva una joya a símbolo”. En el caso de Isabel II, ese símbolo es global.

Un colgante de diamantes y perlas naturales.

El poder de la historia

Si se analizan las cifras, el fenómeno resulta fascinante, porque en estas piezas, el valor de materiales como los diamantes, oro, o platino es sólo el punto de partida.

Desde Ansorena lo definen como un “trípode”. Es decir, hay que tener en cuenta el valor intrínseco, el valor histórico y la excelencia de la casa que haya diseñado la pieza.

Pero es el segundo punto el que lo cambia todo: “La procedencia puede multiplicar por diez el coste de los materiales. En algunos casos, el valor histórico puede superar al material hasta en un 500% o más”.

Este fenómeno no es teórico y así lo explica Sotheby's, prestigiosa casa de subastas de lujo británica; lo han comprobado en repetidas ocasiones. Bruno Barba, su director de comunicación de lujo, lo analiza con contundencia y afirma que “cuanto mayor sea el perfil de la personalidad vinculada a la joya, mayor será su valor. Isabel II es la monarca con mayor relevancia mediática de la historia contemporánea”.

La soberana británica, con el collar de diamantes del Nizam de Hyderabad.

Los ejemplos son elocuentes. En 2018, una colección de joyas de María Antonieta alcanzó los 42,7 millones de dólares -unos 36,5 millones de euros-, muy por encima de su estimación inicial de entre 1,6 y 2,9 millones -unos dos millones de euros-. Un colgante con perla natural se vendió por 36 millones, cuando se esperaba que alcanzara apenas dos.

Más recientemente, un broche vinculado a Napoleón Bonaparte multiplicó su valor hasta los 4,4 millones de dólares. Incluso objetos aparentemente menores, como un bordado relacionado con el vestido de coronación de la soberana británica, superaron en más de diez veces su estimación. La conclusión es evidente: el mercado paga historia.

Joyas como diplomacia

Durante sus 70 años de reinado, la madre de Carlos III convirtió sus joyas en herramientas de diplomacia. No eran simples accesorios sino mensajes cuidadosamente diseñados y estudiados por la institución.

“Los intercambios de joyas forman parte esencial de la diplomacia”, explica David Rato, y añade que “son gestos de respeto, alianzas y reconocimiento mutuo entre naciones”.

Desde Ansorena coinciden: “Al usarlas en visitas oficiales, la Reina enviaba un mensaje visual de alianza y respeto hacia el país visitado”. Así, piezas como el collar de aguamarinas de Brasil o broches inspirados en flores nacionales de la Commonwealth adornaban, sí, pero sobre todo comunicaban.

Incluso, algunas piezas suponían una dimensión más compleja. El diamante Koh-i-Noor o los Cullinan arrastran un simbolismo político vinculado al pasado colonial. “Se convirtieron en puntos de fricción diplomática”, explican desde Ansorena, obligando a la Corona a decidir cuidadosamente cuándo y cómo exhibirlos.

Iñaki Torres lo resume desde la otra perspectiva afirmando que también “las joyas han servido como punto de agasajamiento. Se regalan para mantener o estrechar relaciones. Es una forma de construir vínculos”. En manos de Isabel II, todos estos gestos alcanzaban su máxima sofisticación.

Símbolo cultural

Un recorte de los diamantes de la joya.

Más allá de su valor económico o político, las joyas de la reina británica han definido épocas. La tiara Kokoshnik es uno de los ejemplos más claros. Inspirada en los tocados tradicionales rusos, fue reinterpretada por la joyería europea hasta convertirse en un símbolo de elegancia internacional.

Ansorena destaca para este medio cómo la técnica del siglo XIX, con el uso del platino y el engaste a grano, permitió crear estructuras de diamantes que parecían flotar. Pero el verdadero valor está en el diseño. “El kokoshnik convirtió un símbolo folclórico en un emblema de soberanía”, explica Virginia Bauzá.

David Rato añade un matiz clave y habla de la continuidad, afirmando que “lo que define una época no es sólo el diseño, sino su permanencia. Estas piezas siguen en uso hoy, pasando de generación en generación”. Ese tránsito convierte a la joya en algo más que un objeto: en un hilo conductor entre pasado y presente.

En la actualidad, el concepto ha cambiado. “Se persigue el lujo silencioso —afirma Iñaki Torres— una estética más discreta, más emocional”.

Sin embargo, las grandes joyas históricas no han perdido relevancia. Han cambiado de significado. “Ya no se trata de exhibir riqueza, sino de gestionar un legado”, explican desde Ansorena, e insisten en que “las piezas se reinterpretan, se desmontan, se adaptan a nuevos usos. Collares que se convierten en broches, tiaras que se fragmentan en piezas más versátiles”.

David Rato observa, además, un fenómeno creciente y es el auge del coleccionismo de joyería antigua: “Se valora cada vez más la singularidad y la historia frente a la producción contemporánea”. En este contexto, las joyas de Isabel II han pasado de ser símbolos de poder inmediato a objetos culturales con un atractivo intacto.

Dos formas de entender el lujo

Desde el punto de vista técnico, las diferencias entre las joyas históricas y las contemporáneas son profundas. Las piezas antiguas eran prácticamente irrepetibles. Procesos manuales, piedras únicas, tiempo ilimitado. “Ese carácter artesanal es lo que les confiere un aura especial”, señala David Rato.

Ansorena detalla la evolución: de la plata sobre oro, pesada y propensa a la oxidación, a metales modernos como el platino o el titanio, que permiten estructuras ligeras e invisibles. De las tallas antiguas, más suaves, a la perfección matemática de la talla brillante actual. Pero esa perfección tiene un coste: la pérdida de singularidad.

Muestra de bordado del vestido de coronación de la reina Isabel II.

La gran pregunta

Es inevitable: ¿qué ocurriría si las joyas de Isabel II salieran al mercado? La respuesta, según los expertos, es clara: cifras sin precedentes. “Estamos hablando del conjunto de joyas-regalo más notable a nivel mundial, sin parangón real”, afirma David Rato. Desde Sotheby's, Bruno Barba no duda: "El interés sería extraordinario. La combinación de calidad gemológica, rareza, firma y procedencia convertiría cada pieza en un fenómeno global”.

Ansorena va más allá: “No se compra un diamante, se compra un fragmento de historia”. Y eso puede multiplicar su valor de forma exponencial.

La Reina, en 2019 con la tiara de esmeraldas y el collar a juego. Gtres

Iñaki Torres introduce otro elemento: el contexto de uso. “Si una pieza se ha llevado en una coronación, una boda real o un momento histórico, su valor aumenta”. En otras palabras: no existe una cifra única, pero serían astronómicas.

El valor de lo irrepetible

¿Qué hace eterna a una joya? La respuesta, una vez más, converge. “La provenance —insisten desde Ansorena—. Saber quién la llevó y en qué momento le otorga un alma”. David Rato habla de continuidad, de capacidad de adaptación a distintas épocas.

Iñaki Torres de espectacularidad, de piezas “dignas de reinas”. Pero quizás la definición más precisa sea esta: una joya es eterna cuando deja de pertenecer a una persona y pasa a formar parte de la historia.

Hoy, en el centenario de su nacimiento, el joyero de Isabel II se revela como algo más que una colección. Es un archivo de poder, un lenguaje diplomático, una obra de arte colectiva y, sobre todo, un activo estratégico para la Corona británica.

Porque en un mundo donde el lujo evoluciona hacia lo intangible, pocas cosas tienen tanto valor como lo irrepetible. Y si algún día esas piezas abandonaran las vitrinas reales para cruzar el umbral de una sala de subastas, no sólo se venderían joyas. Se vendería historia. Y la historia, como bien demuestran los números, no tiene techo.