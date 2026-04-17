La importante agenda 'paralela' de la reina Letizia: asiste por sorpresa a un acto sobre las víctimas de ETA

La Reina, en el centro cultural donde se proyectó el documental 'Los nietos del silencio'. Efe

La aparición de la reina Letizia en actos que no han sido previamente anunciados ya es casi una costumbre. Podríamos decir que es su agenda 'paralela' y que complementa la principal porque, a través de ella, sigue mostrando su apoyo a distintas causas.

La última sorpresa la dio el jueves 16 por la tarde al asistir al estreno del documental Los nietos del silencio, que narra el testimonio de tres nietos de víctimas mortales de ETA. Este proyecto nace de un grupo de jóvenes periodistas graduados de la Universidad de Navarra.

La proyección tuvo lugar en el Centro Cultural Nicolás Salmerón de Madrid y Su Majestad doña Letizia acudió acompañada de la jefa de su Secretaría, Marta Carazo, una de sus personas de confianza. Su presencia tiene mucha relevancia por varios motivos.

Doña Letizia asistió con Marta Carazo.

Primero, forma parte de su firme apoyo a las personas que han sufrido la lacra del terrorismo, que se refuerza con este nuevo gesto. Cada año y junto al Rey preside el concierto 'In Memoriam' y sus reuniones con la AVT y otras asociaciones son constantes en su hoja de ruta institucional.

Además, en esta ocasión, la Reina visibiliza y promociona la obra de un grupo de graduados de Periodismo, que buscan dar una mirada diferente a este tema. Ella siempre al lado de los jóvenes talentos...

El documental cuenta con los testimonios de Teresa Prieto —nieta del militar José Luis Prieto, muerto a tiros en la capital navarra en 1981—; Jesús Ulayar —nieto de Jesús Ulayar, exalcalde de Etxarri-Aranaz asesinado en 1979— y Beatriz Iruretagoyena —nieta de Alberto Toca, director de la mutua Asepeyo fallecido en Pamplona en 1982— , que narran sus vivencias sobre el asesinato de sus abuelos, a quienes algunos ni siquiera llegaron a conocer. Pero la herida duele igual...

Doña Letizia charla con algunos de los asistentes. Efe

Es un proyecto liderado por mujeres: la directora es Leyre Sanz y la productora Carolina Olivar. Doña Letizia pudo hablar con ellas y compartir algunas reflexiones durante el encuentro. El objetivo de Los nietos del silencio es difundir entre la Generación Z temas tabú, de los que no se habla y de una forma comprensible para ellos.

"Entrevistábamos a jóvenes y nadie tenía ni idea de qué era ETA ni sabía nombrar a ninguna víctima", ha confesado Carolina.

Otras visitas sorpresa

Esta no ha sido la única aparición inesperada de la Reina... Es más, podríamos decir que resulta bastante habitual. Sus visitas a la feria BioCultura son habituales desde hace años, aunque nunca se informa de ello porque no forma parte de su agenda oficial.

También se ha dejado ver en la Feria del Libro de Madrid de manera privada. En 2025, fue a la unidad de SEPAR sobre higiene del sueño, un tema que le preocupa. También ese año asistió a la proyección de la película Ciudad sin sueño, de Guillermo Galoé, y participó en el coloquio.

En 2024, no perdió la oportunidad de estar con Martin Scorsese y Rodrigo Cortés en la Academia de Cine de Madrid para presenciar la charla sobre la película Escape. No hay que olvidar la gran pasión por el cine que tiene Su Majestad doña Letizia.

Estos son sólo algunos ejemplos de su agenda 'paralela', que siempre nos deja momentos espontáneos.