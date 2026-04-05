El plan de Semana Santa de Letizia, Leonor y Sofía: no quisieron perderse el último concierto de Rosalía en Madrid

La reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía durante el concierto de Rosalía este sábado en el Movistar Arena. ROSALÍA archive en X

La reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía acudieron este sábado, día 4 de abril, al Movistar Arena para ver el último concierto de Rosalía en Madrid.

Según adelantó la periodista Marta Riesco y ha podido saber Magas por fuentes que estaban presentes en el recinto, las tres mujeres de la Familia Real accedieron a su zona una vez iniciado el show y se marcharon antes de que finalizara. No terminaron de escuchar el tema Magnolias, la canción con la que la artista española más internacional cierra el espectáculo.

Durante el concierto, que forma parte de la gira LUX TOUR, una asistente le comentó a la Reina que sus "niñas eran muy guapas" y Letizia le contestó que "ya eran muy mayores".

Spanish media show this photo of the Queen of Spain with her daughters as supposedly taken during one of ROSALÍA's concerts in Madrid. Therefore, it seems true that the Spanish royal family was present at the LUX TOUR. pic.twitter.com/m7LmOTjsbw — ROSALÍA archive (@rosaliaxarchive) April 5, 2026

En la imagen, que está circulando en redes sociales, se aprecia que tanto Letizia como sus hijas llevan la pulsera naranja, que es la correspondiente a la zona derecha del Movistar Arena donde estaban ellas ubicadas.

Estos días se ha comentado en los mentideros que el lunes estuvieron Felipe VI y Leonor, pero no hubo confirmación ni imágenes. En cambio este sábado, ya sin el Rey, y con Sofía recién llegada de Lisboa, parece que la Reina, la princesa y la infanta hicieron plan de chicas.

La reina Letizia acudió anoche al LUX TOUR de Rosalía en Madrid junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía.



📸 @MartaRiesco pic.twitter.com/Ydyr5S6Tx5 — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) April 5, 2026

No es la primera vez que Letizia, Leonor y Sofía hacen plan juntas para ir a conciertos en el Movistar Arena, antes conocido como WiZink Center y mucho antes, el Palacio de los Deportes de Madrid. En agosto de 2022, EL ESPAÑOL ya publicó en exclusiva que la reina de España y sus dos hijas fueron al concierto de Harry Styles.

Rodeadas por más de 15.000 personas, Leonor y Sofía vibraron con la presencia de su ídolo, y Letizia, unos pasos por detrás, observaba la escena, feliz y orgullosa de sus dos hijas, mientras llevaba una mascarilla -recomendada entonces en interiores por las autoridades sanitarias cuando no se puede mantener la distancia de seguridad- y un botellín de agua.

Este domingo de Resurrección es el último que las mujeres de la Familia Real pasarán juntas. A partir de mañana, lunes 6 de abril, la reina Letizia volverá a su agenda oficial de actos institucionales -su primer compromiso, en realidad, será el miércoles día 8-; la princesa Leonor regresará a San Javier, en Murcia, donde está llevando a cabo su último año de formación militar; y la infanta Sofía, que se encuentra al final de su primer año de universidad, tomará un vuelo para regresar a Lisboa, donde estudia desde el pasado verano.