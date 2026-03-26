La reina Letizia se reúne con el director del Real Patronato sobre Discapacidad y reafirma su compromiso con la entidad

La agenda de los Reyes es de lo más dispar. Ayer miércoles, 25 de marzo, Felipe VI y Letizia ofrecieron un almuerzo en honor al presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, que se encontraba de visita oficial en nuestro país. En la jornada de este jueves, las tornas cambian.

Mientras que el Rey presidirá el acto de proclamación del Premio Princesa de Girona Internacional 2026, en sus categorías de Creaempresa e Investigación, en la tercera etapa del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona, que se celebra en el Instituto de Educación Secundaria Antonio Machado de Alcalá de Henares, la Reina ha mantenido una reunión de trabajo con el Real Patronato sobre Discapacidad.

Esta institución pública, que pertenece al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tiene como objetivo principal proteger los derechos de las personas con estas condiciones para asegurar su inclusión.

Imagen del encuentro. Casa Real

Habitualmente sus labores se encaminan en tres líneas: el desarrollo de estudios e investigaciones sobre la discapacidad; la elaboración de proyectos para que estos perfiles accedan a más y mejores oportunidades; así como el planteamiento de programas que los ayuden a tener una vida más plena y con menos barreras, en general.

La reina Letizia tiene una fuerte vinculación con este organismo, ya que desde 2014 ocupa el cargo de presidenta de honor en el mismo. Desde ese momento es habitual verla en reuniones de este tipo, así como en los Premios Nacionales de Discapacidad que llevan su nombre, que ella misma entrega cada año.

En estas reuniones, Su Majestad ejerce un papel muy pegado al terreno: escucha informes técnicos, pregunta por los retos concretos —desde la accesibilidad al empleo digno— y anima a las entidades a coordinarse entre sí para que nada quede en el tintero ni en standby. La cita de hoy ha tenido lugar con el Director del Real Patronato sobre Discapacidad, Jesús Martín Blanco.

De hecho, el pasado mes de diciembre, en un acto de la mano de este mismo organismo en el que visitó el Centro de Referencia Estatal de Atención de Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias de Salamanca, empleó la ocasión para exigirles a los políticos un "cambio de mentalidad" para cumplir con los derechos de los discapacitados.

Para la ocasión, la Reina ha optado por un look compuesto por un dos piezas: una chaqueta con un tejido que parece tweed en la que predomina el color azul con la clásica mezclilla de este material y unos elegantes pantalones negros.

Una vez más, se ha decantado por una propuesta de belleza de lo más sencilla, donde el maquillaje ha sido de lo más sutil; y su ya clásica melena con raya al lado, un detalle en tendencia esta temporada.

De manera incansable, Letizia vuelve a demostrar su apoyo por una serie de causas con las que siempre se ha mostrado realmente comprometida.