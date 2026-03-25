La elegancia en femenino de Kate Middleton en la histórica entronización de la primera arzobispa de Canterbury

El miércoles 25 de marzo es un día marcado para siempre en la historia de la mujer y la iglesia anglicana de Inglaterra. La catedral de Canterbury ha sido el escenario de la toma de posesión de Sarah Mullally como nueva arzobispa del templo, siendo la primera en asumir este importante cargo. La ceremonia ha contado con la presencia de los príncipes de Gales, en representación del rey Carlos III que es Gobernador Supremo de la institución.

Es una fecha importante que marca un nuevo rumbo y da un paso firme hacia la diversidad y el liderazgo femenino dentro de un ámbito casi exclusivamente reservado a los hombres. Se han dado cita más de 2.000 asistentes, entre ellos el primer ministro británico Keir Starmer, además de los representantes de la Casa Real para ser testigos de la investidura y escuchar el primer sermón de la que ha sido obispa de Londres durante siete años.

Todo en esta ceremonia es relevante y la imagen de la futura reina consorte de Reino Unido, también. Kate ha elegido un estilismo eminentemente femenino para la ocasión, reforzando la idea de que la presencia femenina es imparable. Discreta y elegante, como acostumbra, ha elegido piezas de dos conocidas diseñadoras inglesas, muy presentes en los armarios de la Casa Windsor.

Kate Middleton y Guillermo, ya en el templo. Gtres

Y no parece casual que sean mujeres... Ha lucido un sobrio abrigo de estampado príncipe de Gales, firmado por Suzannah London, una de las creadoras preferidas de la reina Camila y Sophie de Edimburgo. De largo midi y entallado, cumple con las reglas protocolarias del evento. Como accesorio, un canotier de paja de Juliette Botterill Millinery, sombrerera habitual de la Familia Real.

Cuestiones estilísticas aparte, la llegada de Sarah Mullally como arzobispa de Canterbury es un hito y ella es consciente de lo mucho que significa, aunque lo enfrenta con humildad. Sustituye en el puesto a Justin Welby, que anunció su dimisión en noviembre de 2024 a raíz de la publicación de un informe que concluía que conoció un caso de abusos sexuales a más de un centenar de menores en un campamento de verano y no hizo nada.

Después de conocerse su nombramiento, mantuvo una reunión privada con los príncipes de Gales en su residencia oficial, el Palacio de Lambeth. Al margen de su vocación religiosa, es enfermera oncológica de formación, lo que, en sus propias palabras, la ha ayudado a "escuchar atentamente a las personas y a la dulce inspiración de Dios para tratar de unirlas y encontrar esperanza y curación". Un punto de unión con Kate, que ha pasado por esta enfermedad.

Decir que Mullally ha llegado para revolucionar la institución eclesiástica es simplemente recoger su mensaje: se considera feminista y aboga por una mayor inclusión de la mujer. También tiene una visión más amplia y ha descrito la decisión de 2023 de permitir que los sacerdotes bendigan a las parejas del mismo sexo como "un momento de esperanza para la Iglesia".

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