Letizia utiliza de nuevo el privilegio de blanco, pero sin mantilla, para la audiencia con el Papa en El Vaticano

Fue en mayo de 2025 cuando vimos Su Majestad doña Letizia en el Vaticano, asistiendo junto a Felipe VI a la misa de inicio de pontificado de León XIV en la Plaza de San Pedro. Este 20 de marzo, ambos regresan para una audiencia con el Papa que los ha recibido en su biblioteca privada.

Posteriormente, los Reyes se desplazan a la Basílica de Santa María la Mayor para tomar posesión como Protoganónigo. Este título simboliza la protección histórica de la Corona española sobre el templo y se vincula a antiguas donaciones y rentas para su sostenimiento, como las instauradas por Felipe IV en el siglo XVII.

Es un cargo totalmente honorífico para el jefe de Estado que nada tiene que ver con celebrar o dirigir liturgias, aunque sí conlleva derechos y obligaciones concretas y se le reserva una silla especial en el coro de la basílica. El cabildo, por su parte, asume la obligación de rezar por la salud y el alma de los monarcas españoles. Ya ocupó este puesto su padre, el rey Juan Carlos I, que fue nombrado oficialmente en 1997.

La Reina saluda a las autoridades a su llegada. Gtres

La audiencia con Su Santidad siempre genera expectación por el protocolo que hay detrás, en cuanto a las formas y el vestuario, que siempre es importante. Las reglas tradicionales de la Santa Sede marcan para las mujeres vestido negro de manga larga y largo por debajo de la rodilla y se recomienda mantilla, aunque no es obligatoria.

Aunque las reinas católicas pueden recurrir al llamado 'privilegio de blanco', que les permite usar este color en presencia del Pontífice. La consorte española ya lo hizo en mayo del año pasado y esta vez repite, aunque prescindiendo del velo de encaje sobre la cabeza que sí llevó en aquella ocasión.

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