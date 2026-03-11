Letizia trabaja duro para los avances en temas de salud: tres audiencias que marcan un punto clave en su agenda

La mañana de este miércoles 11 de marzo ha sido intensa para la reina Letizia: tres audiencias seguidas en el Palacio de la Zarzuela todas ellas relacionadas con los avances en temas de salud que es una de las piedras angulares de su agenda institucional.

Recién llegada de Almería, donde el día anterior visitó la Estación Experimental Cajamar de agricultura intensiva, dejando una imagen curiosa al vestir una bata blanca para parte del recorrido, sigue con la hoja de ruta con estos encuentros en los que se pone al día de los avances conseguidos y los desafíos que enfrentan.

Fiel a su costumbre, ha elegido un estilismo working, sencillo y cómodo, compuesto por unos pantalones de cuadros con patrón oversize y una de sus blusas de lazada, esta vez en blanco y unos mocasines de tacón.

Letizia, a su entrada en el salón de Zarzuela. Gtres

Su primera reunión ha sido con una representación de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), entidad cuyo objetivo es mejorar la atención y la calidad de vida de las personas con enfermedades avanzadas o en situación terminal, así como la de sus familias.

Como es habitual en este tipo de actos, sus responsables le han expuesto la situación actual y los principales retos para garantizar una atención equitativa y de calidad.

Para la Reina, la atención sanitaria y que haya un acompañamiento "humanizado" en la fase final de la enfermedad es esencial, tal y como ha expresado en algunos de sus discursos públicos. También ha defendido que este tipo de recursos se den de forma completa y equitativa.

Letizia, con los representantes del 'Proyecto Cassandra'. Efe

Cada audiencia tiene una duración aproximada de una hora. Tras esta, ha llegado el turno a los coordinadores del Proyecto Cassandra de cribado de cáncer de pulmón.

Se trata del primer piloto de detección precoz de esta enfermedad integrado en el Sistema Nacional de Salud, impulsado por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y desarrollado en colaboración con las principales sociedades médicas implicadas en el diagnóstico, tratamiento e investigación de la citada dolencia.

Los responsables le han presentado a Letizia sus líneas de actuación, los objetivos marcados y los avances alcanzados desde su puesta en marcha. Como en el caso anterior, la lucha contra el cáncer tiene un papel importante en la labor institucional de la consorte española, que siempre ha abogado por la prevención y la detección precoz como clave para mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes.

La jornada termina con una de las mayores preocupaciones de la Reina: las enfermedades raras. Ha recibido a una representación de la Asociación Europea contra las Leucodistrofias en España, que cumple 25 años y que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias. Estas patologías de origen genético dañan de forma progresiva la sustancia blanca del cerebro y el sistema nervioso central.

Desde la entidad le han agradecido su férreo apoyo institucional y su trabajo en este tema. Precisamente, la semana pasada Letizia emocionaba con su discurso en el Día Mundial de esas patologías contando el caso de una paciente, a quien tuvo la oportunidad de conocer en Asturias y volvió a pedir más investigación y mayor apoyo.