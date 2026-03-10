La imagen inesperada de Letizia en su visita a Almería que la convierte en la 'reina' del laboratorio: el acto, al detalle

La semana empieza para la reina Letizia en Almería, hasta donde se ha desplazado este martes 10 de marzo para presidir un acto en solitario. Se trata de la visita a la Estación Experimental Cajamar 'Las Palmerillas', referente de la innovación, la tecnología y el conocimiento generado en torno a la agricultura intensiva de la provincia, que permite el arraigo también de trabajadores con dificultades.

El acto se enmarca en el 50 aniversario de la puesta en marcha por parte de la cooperativa de crédito de su Ecosistema de Innovación Agroalimentaria en El Ejido, que le ha convertido en referente del sector.

Además de recorrer las instalaciones, la consorte española se reúne con las personas beneficiarias de los programas de formación de la fundación Almería Tierra Abierta, cuyo objetivo es impulsar programas orientados a abordar de manera transversal las migraciones y los distintos ámbitos relacionados con ellas.

La Reina ha elegido los colores rojo y blanco, como la bandera de Almería. Gtres

Ha llegado a El Ejido vestida de rojo y blanco, los colores de la bandera de la ciudad anfitriona, un guiño que no ha pasado inadvertido: lo importante se esconde en los detalles... Nuevamente, ha recuperado su estilismo de oficina con este traje de Hugo Boss, que ya ha lucido en otras ocasiones, camisa y mocasines de Massimo Dutti. Como joyas, sus pendientes de triple aro de Gold&Roses y el anillo Coreterno.

Tras los saludos iniciales, ha comenzado la visita y una de las primeras paradas ha sido el espacio de trabajo de los investigadores, entre los que destacaba la presencia de mujeres, por cierto. En ese momento ha llegado la imagen inesperada de la jornada: ver a Letizia con una bata blanca, como dictan las normas sanitarias, atendiendo a todas las explicaciones con suma atención.

Entre los ensayos que actualmente están en curso en la Estación Experimental, destacan los relacionados con la valorización de subproductos agrícolas y el uso de microorganismos en alimentación, farmacia y estética aplicando los recursos más novedosos de la biotecnología.

También el diseño de nuevos envases y formatos biofuncionales para la comercialización de alimentos saludables y de alto valor añadido; todos ellos realizados en colaboración con centros tecnológicos, universidades y empresas de referencia internacional.

La Reina charla con las investigadoras. Gtres

Este proyecto de la Fundación Cajamar intenta dar herramientas para poder avanzar en la mejora de la automatización del riego, la gestión del control biológico, el manejo agronómico en producción ecológica y la introducción de cultivos de valor alternativos y nuevas variedades que garanticen la sostenibilidad del sector.

Ha sido una experiencia enriquecedora, que pone en el foco la sostenibilidad de la agricultura, un tema que interesa y preocupa a Su Majestad doña Letizia. Un primer acto de una semana en la que le esperan muchos otros compromisos institucionales.

La Reina, en el invernadero. Gtres

El miércoles 11 tiene de nuevo varias audiencias en Zarzuela, una con la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, otra con el Proyecto Cassandra de cribado de cáncer de pulmón y la última con la Asociación Europea contra las Leucodistrofias en España.

El jueves 12 se trasladará a la Universidad de Alcalá, en Alcalá de Henares, para la clausura de la tercera edición del Máster de Formación Permanente en Reporterismo Internacional. Un cierre que la conecta directamente con su profesión.