Letizia arropa a su gran amiga Sonsoles en la capilla ardiente de su padre, Fernando Ónega: sus emotivas palabras

Su Majestad la reina Letizia se ha desplazado este miércoles, 4 de marzo, desde el Palacio de la Zarzuela hasta la Casa de Galicia en Madrid para arropar a su gran amiga, la presentadora Sonsoles Ónega, tras la muerte de su padre, el recordado periodista Fernando Ónega.

A su llegada, ha tenido a bien atender a los medios de comunicación que cubrían el fallecimiento de quien fuera una de las voces más relevantes de la prensa durante la Transición Española.

"Los estudios de la facultad de Ciencias de la Información en aquellos años 90 teníamos a Fernando Ónega como un hombre inalcanzable, un profesional al que todos nos queríamos parecer. Me ha acompañado toda la vida, porque la radio ha estado en mi casa toda la vida. Luego tuve la suerte de que conocí a una de sus hijas, en uno de los trabajos en los que era redactora. Entonces Fernando pasó de ser, además de un referente, el padre de mi amiga", ha declarado la Reina.

🔴La reina Letizia acude a la capilla ardiente del periodista Fernando Ónega y disculpa la ausencia del rey, que tenía hoy un compromiso en Sevilla



🗣️"Es una forma de reconocer el periodismo, la radio y a un profesional que es Fernando Ónega"https://t.co/kYj3vhUjRk pic.twitter.com/RAqUDYJlXI — Radio 5 (@radio5_rne) March 4, 2026

Y ha proseguido: "Tiene todo el sentido venir hoy a honrar a Fernando Ónega, cosa que querría estar haciendo el Rey, si no fuera porque está ahora mismo entrando en un centro en Sevilla, donde un grupo de personas con diferentes discapacidades derivadas de la parálisis cerebral le estaban esperando con mucho cariño y con muchas ganas".

"Decía que tiene todo el sentido venir a honrar a Fernando Ónega: primero, porque vengo a darle un abrazo a mi amiga por la muerte de su padre. Y segundo, porque es una manera de reconocer una profesión, el periodismo; un medio, la radio; y a un profesional artesano, que es Fernando Ónega", ha continuado Letizia.

La presentadora Sonsoles Ónega en la capilla ardiente por el fallecimiento de su padre. Gtres

Su Majestad también ha recordado las palabras "amables" que han dedicado a Fernando Ónega compañeros de diferentes radios y programas y en concreto ha rememorado a Carlos Alsina, de Onda Cero, cuando señalaba que Fernando "era un trabajador cansable" por lo que Letizia ha puntualizado: "Descanse ya, tranquilo, Fernando Ónega".

El cronista político falleció este martes, día 3 de marzo, a los 78 años. Las causas aún son desconocidas aunque se sabe que en 2021 tuvo que enfrentarse a un serio problema renal que requería un trasplante de riñón.

La capilla ardiente de Ónega, instalada en la citada institución cultural, se ha abierto en la mañana de este martes, a las 10:00 horas, y permanecerá hasta las 21:00 horas de la noche.

Familiares y amigos íntimos han sido los primeros en llegar. Su mujer, Ángela, y sus hijas, Cristina y Sonsoles, han acudido a primera hora para recibir el féretro del que fuera director de prensa de Adolfo Suárez, y ante el que se han colocado decenas de coronas y ramos de flores.

Alberto Aza, exjefe de la Casa del Rey y del gabinete del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez, ha sido una de las primeras personalidades que han acudido al velatorio, al que también ha llegado el expresidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

"Ha sido un profesor, un maestro del periodismo, un personaje irrepetible y muestro mi agradecimiento por su sentido común y su inteligencia y por su inmenso respeto a los demás", ha señalado Aza a la entrada de la capilla por la que también están pasando decenas de amigos periodistas.

También Sonsoles y Cristina han sentido el cariñoso abrazo de otros compañeros de profesión como Carlos Quílez, Joaquín Prat y Pepa Romero. Esta última, sustituta de Sonsoles en su programa de Antena 3, Y ahora Sonsoles. De hecho, fue Pepa Romero quien tuvo que dar ayer en directo la triste noticia del fallecimiento de Fernando Ónega. No pudo contener las lágrimas.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz han sido otras de las presentes en el último adiós a Ónega. En el interior de la capilla ardiente un grupo de gaiteros ha homenajeado al periodista lucense, nacido en Mosteiro (Pol).