La cita de Letizia en Huesca para apoyar el talento joven y el guiño en forma de joya que confirma su mensaje

La Reina comienza su semana oficial en Huesca, con dos actos relacionados con los Princesa de Girona, a los que acude en 'representación' de Leonor, que es quien ejerce la presidencia de honor de la institución. Ambos están en el marco de la segunda etapa del Tour Talento 2026, un programa que recorre diferentes ciudades de España y que, a través de diferentes eventos, programas y actividades, quiere inspirar, acompañar y activar a esa generación.

La primera parada de la jornada para Letizia es el Palacio de Villahermosa, ubicado en el casco antiguo de la ciudad, para visitar la exposición del Premio Fundación Ibercaja de Pintura Joven. Seguidamente, ha presidido el acto central en el Palacio de Congresos, que ha contado con la participación de diferentes expertos y profesionales y en el que se ha entregado el galardón de la categoría 'Creaempresa 2026'.

Este reconoce a emprendedores que hayan liderado o se encuentren impulsando proyectos originales y viables, está dotado con 20.000 euros y se les entrega, además, la reproducción de una obra del artista contemporáneo Juan Zamora (Premio FPdGi de las Artes y las Letras 2017). Una jornada importante para Su Majestad, a quien le gusta especialmente intercambiar ideas con las nuevas generaciones y poner en valor sus aportaciones a la sociedad.

La Reina, en la exposición del Premio Fundación Ibercaja de Pintura Joven. Gtres

Aprovechando el buen tiempo reinante, Letizia ha elegido un look en tonos pastel, primaveral, juvenil y muy acertado para el acto. Nuevamente, la imagen externa va en consonancia con el mensaje que desea transmitir, esta vez en forma de joya. Ha lucido unos pendientes de la firma Suot Studio, fundada por Marta Tous, hija de Salvador Tous y Rosa Oriol, que sigue el legado familiar, pero aportando su propia esencia.

Su creadora define el proyecto como "una plataforma catalizadora que conecta conceptos, personas y disciplinas a través de la autoexpresión". Se especializan en joyería experimental, recuperando elementos desechados de sus archivos para crear piezas originales y preciosas. Y está dirigida, precisamente, a "una juventud irreverente", como dice su manifiesto.

El modelo elegido por Su Majestad es de calcedonia verde de la colección Half Cut sobre montura de plata y bañados en oro de 18 quilates. Tiene un precio de 115 euros. Los ha acompañado manteniendo el tono dominante, con un jersey de punto fino de Falconeri, unos pantalones de cuadros de Mirto y bolso nuevo de Hugo Boss.

Letizia, en el patio del palacio contemplando la escultura en forma de árbol que homenajea a la reina Petronila. Gtres

Un homenaje real

El recorrido del primer acto de la mañana ha contado con una parada en el patio exterior del palacio para contemplar uno de los doce 'Árboles de Hierro', las instalaciones que la Fundación Ibercaja ha promovido como parte del Tour del talento, en colaboración con el Ayuntamiento de Huesca. En concreto, esta pieza está dedicada a la reina Petronila, la primera monarca por derecho propio en la historia.

El proyecto es obra del escultor oscense Vicente García Plana como homenaje al ideal del carácter altoaragonés. Seguidamente, Letizia ha accedido al interior para conocer la histórica biblioteca y luego ha mantenido un breve encuentro con jóvenes ganadores y finalistas del Premio de Pintura Joven.

Ha tenido lugar en la sala de exposiciones, donde durante esta semana se exhiben algunas de las mejores piezas seleccionadas a lo largo de sus 11 ediciones. De ahí se ha desplazado al Palacio de Congresos, donde se proclaman los cinco finalistas del Premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2026, así como la nueva galardonado/a.

