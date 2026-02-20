Una visita oficial que (por fin) tiene lugar y el guiño en verde de Letizia en el amuerzo con el presidente de Portugal

El Palacio Real de Madrid ha amanecido con sol este 20 de febrero, como si quisiera compensar las últimas semanas de incertidumbre meteorológica —y diplomática, en el caso de esta visita—. Los Reyes han presidido uno de los actos más importantes de su agenda de estos días: la recepción oficial al presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa.

Felipe VI ha encabezado el recibimiento con honores militares en el Patio de la Armería. Después, encuentro institucional y, a continuación, almuerzo en honor del mandatario luso, al que se ha unido la reina Letizia con un estilismo que no ha pasado desapercibido precisamente por su guiño al país vecino.

El viaje, como ha destacado el propio Rey antes de dar comienzo a la comida, fue aplazado en dos ocasiones —por una intervención quirúrgica del presidente y por la previsión de un temporal—, lo que había dejado la agenda en suspenso. Ahora, con la celebración de la visita este viernes, se refuerza una relación que, en los últimos diez años, ha sido constante.

Felipe VI y la reina Letizia, fotografiados junto al mandatario luso. Jesús Briones GTRES

Bien es sabido que la Reina suele fijarse en los detalles y en un acto tan esperado como este no ha hecho lo contrario. Para el almuerzo ofrecido por Sus Majestades, ha apostado por un vestido midi en verde oscuro, de manga larga y líneas depuradas, con cintura ligeramente marcada y falda recta. Un diseño sobrio, contenido, pero que no ha pasado desapercibido.

No era un estreno, pues lo llevó en marzo de 2022 con motivo de la misa in memoriam por el duque de Edimburgo. Hoy, el verde admite otra lectura. Es uno de los colores de la bandera portuguesa. No es un guiño evidente ni subrayado, pero tampoco parece inocente. Letizia rara vez deja el estilismo al azar en citas de tanta relevancia.

La elección, además, encaja con una línea que ella misma ha consolidado en los últimos años: reutilizar piezas significativas de su armario en actos de peso institucional. No hay exceso ni necesidad de estrenar para marcar presencia. Todo apunta a un objetivo: mostrar su aprecio por el vínculo con un país que, en los últimos años, ha acogido con cariño a la Familia Real.

La Reina ha combinado el estilismo con unos sutiles pendientes dorados pegados al lóbulo y que iluminaban su rostro, y, por lo que respecta al calzado, unos salones negros de tacón medio, en piel negra brillante y con punta ligeramente afilada que estilizaban su silueta y reforzaban el aire sobrio y elegante del conjunto.

El estilismo escogido por la Reina. GTRES

No es casual que Portugal ocupe un lugar preferente en la acción exterior de la Corona, y para saber por qué basta con echar un vistazo al archivo. Fue el primer país de la Unión Europea que Felipe VI y Letizia visitaron tras la proclamación en 2014. Aquel desplazamiento fue leído como un mensaje claro: el vecino ibérico es un aliado prioritario.

Marcelo Rebelo de Sousa preside Portugal desde marzo de 2016 y fue reelegido en 2021. Su mandato ha corrido en paralelo al primer decenio del reinado español. En ese tiempo se han sucedido viajes de Estado, visitas oficiales y encuentros con una constante: la sintonía pública entre ambas jefaturas.

En 2016, durante el viaje de Estado a Oporto, Letizia construyó su propia narrativa diplomática visitando la Liga Portuguesa contra el Cáncer. Salud y causas sociales como vía de interlocución. En 2018, Madrid desplegó cena de gala para recibir al presidente. Y en 2021, los Reyes regresaron a Lisboa para la inauguración de un centro oncológico.

