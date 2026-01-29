Letizia apoya la investigación de las enfermedades raras con FEDER en una semana de intenso compromiso social

La reina Letizia posa a su llegada a la reunión con FEDER junto a Juan Carrión, presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras. ZIPI EFE

En la jornada de hoy, 29 de enero, la reina Letizia ha seguido afianzando su compromiso con la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), una institución con la que mantiene una sólida relación desde hace años.

En este caso, el encuentro, tal y como habían informado de forma previa desde Casa Real, ha sido con representantes de la Junta Directiva y del Equipo Técnico de la organización.

Desde la asociación trabajan para la promoción de los derechos de aquellos que conviven con este tipo de patología. Una de sus principales batallas es la búsqueda de diagnósticos y tratamientos, con la finalidad de una mejora en la calidad de vida de los pacientes.

En la reunión, la Reina ha repasado los retos y objetivos que tiene la institución de cara a este nuevo año. Además, también ha habido momento de reconocer los hitos que se consiguieron en 2025. Igualmente, este año la Federación Española de Enfermedades Raras celebra su XX aniversario.

En esta mirada de futuro que le ha presentado la institución hoy a Letizia, uno de los compromisos más importantes que se asumen, y que encuentra su meta en 2030 —ese año que marca agendas— es que la localización del paciente no determine las posibilidades de su diagnóstico, tratamiento o acompañamiento emocional.

Cuando se trata de casos como este, las familias y el entorno más cercano de estas personas juegan un papel fundamental. Desde FEDER, pretenden representar un papel de apoyo esencial.

La reina a su llegada a la cita. ZIPI EFE

En esta ocasión, la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía ha seguido la tónica discreta y sobria de los últimos días, algo que también se ha interpretado como un compromiso con las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.

Letizia ha apostado hoy por una dupla cromática ganadora, especialmente en los meses de otoño e invierno, combinando el gris con azul marino —el nuevo negro, que añade además un toque de luz al look y al rostro—.

Su propuesta de estilo es muy sencilla y al alcance de todos. Es fácil de recrear con básicos que se encuentren en el armario cápsula de cualquiera. Americana, jersey de cuello vuelto —uno de sus must cuando bajan las temperaturas— pantalón de sastre con campana y unos mocasines con tacón ancho que ya ha lucido en varias ocasiones.

Una vez más, ha optado por un maquillaje natural y su ya clásica melena con ondas sutiles y raya al lado, que le dulcifica además el rostro.

El año pasado, en esta misma cita, la Reina protagonizó una simpática imagen a su llegada junto a la que entonces era la jefa de su Secretaría, María Ocaña. Entonces, ambas hicieron acto de presencia como si de dos amigas se tratase, con los brazos entrelazados y bajo el mismo paraguas.

En junio se anunció que tras la renuncia de Ocaña, la reconocida periodista Marta Carazo pasaría a ocupar el cargo, siendo así la nueva mano derecha de Letizia. La expresentadora de informativos de TVE hizo su debut oficial el pasado mes de noviembre, en la cena de gala que se organizó en honor al Sultán de Omán.

La actual jefa de la Secretaría de la Reina en el citado acto. Jesús Briones Gtres

Semana de compromiso

A lo largo de toda esta semana, la agenda de Casa Real está repleta de eventos que desprenden entrega. Ayer mismo, la madre de la princesa Leonor y de la infanta Sofía presidió la reunión de trabajo de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en su sede de Madrid.

Sin embargo, en este mismo acto, la Reina aprovechó para alinearse una vez más con APRAMP — asociación que se dedica a la prevención, asistencia integral y reinserción de mujeres y menores víctimas de trata con fines de explotación sexual—. ¿Cómo lo hizo en este caso? Luciendo una prenda confeccionada por integrantes de la organización. En concreto, llevó una chaqueta de estilo Chanel en tweed blanco y negro de la línea Alma.

En la jornada de hoy, por la tarde, también está prevista la asistencia de Felipe VI y Letizia a la misa funeral en memoria de las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Esta será oficiada por el Obispado de Huelva.