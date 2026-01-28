El doble gesto de Letizia: apoya a víctimas de trata con diseño de APRAMP y la lucha contra el cáncer con la AECC

La reina Letizia a su llegada a una reunión de trabajo con la Asociación Española contra el Cáncer, este miércoles, en Madrid. Mariscal EFE

A pocos días del 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, la agenda de la Reina vuelve a situar la salud como uno de sus ejes prioritarios. Desde hace años, ha construido una presencia pública vinculada a las grandes causas sanitarias y sociales, compromiso que se traduce en su participación institucional como en los mensajes que proyecta en cada acto oficial.

En ese contexto, este miércoles, 28 de enero, ha presidido la reunión de trabajo de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en su sede de Madrid, un encuentro clave en el que la entidad ha hecho balance de la actividad desarrollada durante 2025 y ha presentado sus principales proyectos y líneas de actuación para 2026.

Doña Letizia, presidenta de Honor con carácter permanente de la asociación y de su Fundación Científica, ha querido conocer de primera mano los avances y los retos de una organización que ocupa un papel central en la lucha contra una de las enfermedades que más preocupan a la sociedad española.

La AECC es la organización de referencia en España en la lucha contra el cáncer desde hace 73 años. Su labor se articula en torno a un enfoque que combina sensibilización, prevención, acompañamiento y ciencia, estando presente en más de 2.000 localidades, con una red formada por más de 35.000 voluntarios, más de 764.000 socios y cerca de 1.200 profesionales.

A través de su Fundación Científica, canaliza la demanda social de investigación contra el cáncer mediante convocatorias públicas y competitivas. Hoy es la entidad social y privada que más fondos destina a la investigación oncológica en España, con 157 millones de euros invertidos en 750 proyectos en los que participan más de 3.000 investigadores.

Su objetivo es avanzar en un abordaje más eficaz de la enfermedad, mejorar las tasas de supervivencia y aumentar la calidad de vida de las personas diagnosticadas. Para lograr su cometido, la AECC se rodea de embajadores tan relevantes como la Reina, a través de una relación que se ha mantenido constante a lo largo de los años.

Doña Letizia asumió la presidencia de Honor de la asociación y de su Fundación Científica en 2010 y, desde entonces, ha mantenido una implicación activa en sus principales actos y reuniones de trabajo. Su presencia periódica responde a una voluntad de dar visibilidad institucional a la lucha contra el cáncer y de respaldar el trabajo de investigadores, profesionales sanitarios, voluntarios y pacientes.

A lo largo de los años, la Reina ha defendido públicamente la importancia de la investigación científica como herramienta clave para avanzar frente a la enfermedad, así como la necesidad de un enfoque integral que tenga en cuenta no solamente el tratamiento médico, sino también el impacto emocional y social del diagnóstico.

Esa visión ha vuelto a estar presente en el encuentro celebrado este miércoles, centrado tanto en el balance de resultados como en los desafíos pendientes.

Otro guiño con impacto

Más allá del contenido de la reunión, la cita ha dejado también un mensaje en clave social. La Reina ha acudido vestida con un diseño confeccionado por APRAMP —dedicada desde hace décadas a la prevención, asistencia integral y reinserción de mujeres y menores víctimas de trata con fines de explotación sexual—, como ha confirmado a Magas la propia organización.

No es la primera vez que esta elige prendas elaboradas en los talleres de la entidad, una decisión que se ha consolidado como una forma de visibilizar su apoyo a esta causa. La elección del vestuario, recurrente en actos de carácter social, se interpreta como su manera de integrar el compromiso con las personas más vulnerables en la agenda institucional.

En este miércoles en el que Madrid ha despertado con un verdadero paisaje nevado, Letizia ha optado por un estilismo sobrio y acorde con el tono de este acto diurno. El protagonista ha sido su abrigo, largo y en azul marino profundo, de líneas depuradas y silueta recta.

Bajo este se dejaba ver parte del resto del estilismo de la Reina: un pantalón negro de corte recto y mocasines de tacón bajo y punta redondeada, una elección funcional que no resta sofisticación y que subraya su preferencia por la comodidad en jornadas institucionales largas.

El estilismo se completa con un fular oscuro anudado al cuello, que introduce textura y protege del frío sin romper la armonía cromática. El maquillaje, discreto y luminoso, acompañaba el tono del conjunto y reforzaba una imagen de contención y coherencia, donde la moda está al servicio del mensaje.

En esta ocasión, su gesto con APRAMP ha coincidido con una reunión centrada en la salud y la investigación, conectando dos ámbitos que forman parte del núcleo de la acción pública de la Reina: la protección social y el respaldo a organizaciones que trabajan en primera línea frente a grandes desafíos colectivos.

A su llegada al encuentro, Letizia ha compartido una entrañable escena con los periodistas que se habían desplazado hasta la sede de la AECC en Madrid en esta jornada nevada. "Buenos días, ¿habéis llegado bien?", ha preguntado a los profesionales con los que un día compartió oficio. "¡Hemos llegado!", le ha respondido en tono divertido uno de ellos, arrancando una sonrisa a la Reina para comenzar el acto.

