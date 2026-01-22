La reina Letizia sigue con el corazón en Córdoba y retoma su agenda oficial en Fitur de negro riguroso

Son días difíciles para toda España debido al accidente de tren de Adamuz que ya deja 43 fallecidos. La tragedia obligó a los Reyes a modificar su agenda y anular algunos actos para desplazarse a Córdoba y conocer de cerca la situación. Este jueves 22 de enero retoman juntos sus actividades oficiales asistiendo a la ya tradicional inauguración de Fitur, pero con el alma puesta en los afectados por la tragedia.

La reina Letizia lo dijo claro: "Todos somos responsables de no retirar la mirada cuando se limpian los escombros de una catástrofe". Se refiere a no olvidarles cuando se apaguen los focos y seguir presentes. Lo dijo y lo hizo con la dana y repite el compromiso.

Mientras siguen las investigaciones, los monarcas continúan con el desempeño de sus funciones. Hoy, con su asistencia a la 46 edición de la feria internacional de turismo más influyente del sector. Como cada año, allí tienen la oportunidad de recorrer los distintos estands de los países que participan para empaparse de su riqueza cultural . Este 2026 es México el invitado.

Los Reyes, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, en Fitur. Efe

También es un evento donde suele llamar la atención su estilismo. Recordamos por ejemplo su mono con volantes de The IQ Collection en 2021 o el bicolor de Teresa Helbig que eligió en 2024.

Esta vez, respetando el ambiente de dolor y luto que se vive en nuestro país, ha ido de negro riguroso. Sobriedad y discreción para que nada sobresalga por encima de lo importante: la imagen de la Reina siempre lleva un mensaje implícito. Su corazón sigue estando con todas las personas afectadas por el accidente de tren.

Igual que ella, Felipe VI iba de oscuro y también Isabel Díaz-Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Martínez-Almeida, alcalde de la capital, que han acompañado a los monarcas en este acto de la agenda institucional.

Juntos han recorrido las instalaciones, parándose en cada punto importante e intercambiando conversaciones con los participantes en este importante evento. Como suele suceder, cuando terminen la visita se llevarán varios recuerdos y un buen número de anécdotas.

La reina Letizia ha optado de nuevo por el negro. Gtres

Este no es el último acto de la semana para la Reina, que el viernes 23 preside junto a Felipe VI la recepción al Cuerpo Diplomático acreditado en España en el Palacio Real.

