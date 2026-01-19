El bonito gesto de Leonor con una abatida reina Sofía y las lágrimas de Victoria Federica: la foto más triste en Grecia

La reina Emérita, arropada por su nieta y Letizia durante el funeral.

Dicen que según van pasando las horas, la ausencia del ser querido que ha fallecido va pesando más y más. El luto y la pena silenciosa han sido protagonistas del último adiós a la princesa Irene de Grecia en la catedral metropolitana de Atenas.

La serenidad con la que la reina Sofía, los reyes Felipe y Letizia y el resto de la familia llegaban a la capital helena este domingo para rendir homenaje a la querida tía Pecu ha acabado en emoción y lágrimas, a veces contenidas, mientras que otras brotaban a borbotones.

El funeral, con el féretro cubierto con la bandera, ha estado plagado de momentos tristes, pero hay una foto en especial que podría resumir a la perfección el sentir de sus protagonistas.

Felipe VI coge de la mano a su madre durante el funeral. Efe

No vimos algo semejante durante la capilla ardiente en Madrid, celebrada el pasado sábado 17 en la catedral ortodoxa griega de San Andrés y San Demetrio. Sin embargo, en esta despedida a la hermana de doña Sofía los gestos han sido elocuentes.

Muy abatida y sin poder evitar el llanto tanto durante el servicio religioso como en el momento de la salida de los restos mortales de su hermana camino al cementerio de Tatoi, la Emérita ha recibido el consuelo y apoyo de su hijo, Felipe VI, que le apretaba la mano y le sonreía con dulzura en uno de los momentos de la ceremonia, y de su nieta, la princesa Leonor, sentada a su lado.

La heredera ha permanecido casi todo el rato cogida de su mano, mirándola constantemente para transmitirle su fuerza y su calor. También la reina Letizia ha estado pendiente de ella con muchos gestos de cariño, mostrando además su abatimiento por la pérdida de la princesa Irene, con quien tenía muy buena relación.

La Reina coge del brazo a doña Sofía en señal de apoyo. Casa Real

Sin duda, estos detalles han ayudado a doña Sofía a sobrellevar un trance especialmente difícil: decirle adiós a su fiel 'escudera', la persona que ha estado siempre a su lado y con la que ha vivido más de 40 años.

La foto que nos ocupa deja más pinceladas, como la emoción de Irene Urdangarin y las lágrimas de Victoria Federica, que lloraba desconsoladamente durante las exequias de su tía abuela. Terminado el funeral, todos salieron de la catedral para dirigirse al cementerio.

Victoria Federica y la infanta Elena no pudieron contener las lágrimas. Efe

Allí, el féretro ha sido trasladado a hombros y se ha podido ver a doña Sofía, con la bandera en las manos, caminando mientras el Rey la abrazaba. Una última imagen del adiós a Irene de Grecia, que fallecía el pasado viernes 16 en el palacio de la Zarzuela tras un largo periodo alejada de la esfera pública, a los 83 años.

Doña Sofía camina abrazada a Felipe VI. Efe

Finalizado el entierro, Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía regresan a España, mientras el resto de la Casa helena celebra una recepción.