La primera tiara del año: la reina Mary de Dinamarca da la bienvenida al 2026 con un look de gala cargado de mensaje

Nada mejor para empezar 2026 que un desfile de joyas históricas y vestidos largos. Así lo ha hecho la Casa Real danesa con su tradicional cena de Gala de Año Nuevo en el Palacio de Christian VII en Amalienborg (Copenhague). Se celebró en la noche del 1 de enero y a ella asistieron los miembros del Gobierno y el Parlamento.

Mary de Dinamarca protagonizó una llegada triunfal. Bajó del coche en el que viajaba junto al rey Federico X y descubrió su impecable look para la ocasión, caminando pausadamente y saludando a todo el mundo con la mano. Era su primera aparición después de casi un mes alejada de la agenda pública y el mensaje detrás de esta puesta en escena era claro: austeridad y moda circular. Algo que comparte con la reina Letizia.

La consorte danesa eligió un precioso vestido en color marfil del diseñador Jesper Høvring, uno de sus habituales. Parecía nuevo... pero no lo era. Lo había estrenado en este mismo acto en 2017, pero lo ha transformado con pequeños cambios, añadiendo detalles de encaje en el escote y las mangas, para darle una segunda vida y que suene a nuevo.

La Reina está muy comprometida con la tarea de reformar las prendas más especiales de su armario, manteniendo siempre el factor sorpresa para seguir creando esa ilusión de lo nuevo. Sencillo y elegante, este diseño estaba acompañado de la preceptiva tiara, la primera del año.

Y también tenía mucho que ver con el reciclaje. Se trata de una pieza de diamantes rosas tipo bandeau que originariamente era un collar, creado en 1840. "Su Majestad la Reina está reviviendo una tradición centenaria de remodelar las joyas de la Corona danesa de acuerdo con las necesidades cambiantes de los tiempos", decían entonces desde palacio mostrando además un vídeo del proceso, antes de que Mary la estrenara en 2024.

El resultado fue un estilismo impecable que, además, hacía juego con la decoración del salón donde se sirvió la cena. No fue la esposa de Federico X la única protagonista, la reina Margarita, por supuesto, también estaba presente, luciendo un vestido de gala en tono coral de Birgitte Thaulow y coronando su cabeza con la llamativa tiara Nassut, una de sus preferidas.

Fue creada para ella en 2012 por la joyería danesa Ole Lynggaard para conmemorar su 40º jubileo y hace un guiño a Groenlandia, ya que su nombre significa "flor" en ese idioma e incorpora elementos florales como margaritas y ramas de oro con diamantes. Los pendientes a juego fueron elaborados con monedas de oro fundidas del citado país.

En cuanto a la princesa Marie, lució un vestido azul noche de Rikke Gudnitz, con un clutch repetido y tacones Jimmy Choo. En cuanto a la tiara, lució la Nuits Claire, de la casa francesa Mauboussin, que fue fabricada para ella en 2018. Destaca su zafiro central, a juego con el look, y diamantes engastados en oro blanco. Está inspirada en las luminosas noches de verano danesas.

Entre los asistentes, también estaba la princesa Benedicta, hermana de la reina Margarita, y el príncipe Christian, heredero al trono, pero no sus hermanas en esta ocasión. Con esta tradicional gala, 2026 llega por todo lo alto en el universo de la realeza europea. En España, tendremos que esperar al 6 de enero para el primer acto de Felipe VI y Letizia presidiendo la tradicional Pascual Militar.