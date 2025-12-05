Las nuevas fotos de la princesa Leonor en la academia tras conocerse que renuncia a parte de su herencia

A dos semanas de empezar sus vacaciones de Navidad, tenemos nuevas fotos de la princesa Leonor en la AGA de San Javier. Debidamente uniformada y con su habitual imagen impecable, asistió junto a sus compañeros a una conferencia durante la visita de la ministra de Defensa el jueves 4 de diciembre,

Margarita Robles tuvo la oportunidad de presenciar una clase de simulación de vuelo, como las que recibe la heredera al trono como parte de su formación en el Ejército del Aire. Este curso, el centro ha consolidado el mayor proceso de modernización de su historia, que abarca la implantación de un nuevo modelo de enseñanza, así como un sistema integrado de entrenamiento que ofrece una formación de primer nivel.

Entre las capacidades que son punta de lanza de esta academia están precisamente los simuladores, que ofrecen un realismo de vuelo de casi el 100% y permiten una total flexibilidad, ya que se pueden adecuar las condiciones meteorológicas o la orografía del espacio.



Nuevas fotos de la Princesa Leonor durante una conferencia en la Academia General del Aire de San Javier.



La Ministra de Defensa, Margarita Robles, asiste a una clase de simulación de vuelo de la Princesa Leonor en la Academia General del Aire.

"Son ustedes el futuro; profesionales preparados que cuentan con unos valores y un compromiso que hacen que nuestras Fuerzas Armadas hayan sido, sean y continúen siendo en el futuro un orgullo para todos", les dijo la política.

La Princesa, vestida de uniforme y con su característico moño alto, escuchó con atención las palabras de todos los participantes en este acto de la Academia del Aire y el Ejército de San Javier (Murcia), en la que ingresó el pasado septiembre. Será el 20 de este mes cuando comience su primer periodo de descanso para pasar las Navidades en familia hasta el 7 de enero, ambos días incluidos.

La actualidad que rodea a la Princesa va más allá de lo militar. Se ha conocido una noticia que pese a lo llamativa que parece era esperada. Tanto Leonor como su hermana, la infanta Sofía, han renunciado a parte de su herencia con fines benéficos.

Leonor y Sofía han seguido los pasos de sus padres en la herencia del palacete. Gtres

Se trata del porcentaje que les correspondía del palacete de Ciutadella (Menorca) que Juan Ignacio Balada Llabrés que lo legó en 2009 a los actuales Reyes y a los ocho nietos de Juan Carlos I. Ahora, las hijas de Felipe VI han donado su cuota a la Fundación Hesperia, que se dedica principalmente a proyectos sociales, educativos y culturales.

Siguen así el ejemplo de su padre, que hizo lo propio en 2010, renunciando también a hacer uso privativo del inmueble. A partir de ahora el futuro del edificio queda en manos de la citada institución y de los hijos de las infantas Elena y Cristina, que al parecer siguen optando a este legado, pues no hay noticias que hayan cedido lo que les corresponde.

Sin duda, el gesto de la heredera y su hermana marca el camino de continuidad de los monarcas en su forma de entender la institución. Y cobra relevancia en un momento complicado para la Corona tras la reciente publicación de las memorias del Emérito, que están generando mucha polémica por lo que cuenta de las relaciones familiares.