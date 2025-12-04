La reina Letizia y su perfecto 'matching look' con Felipe VI en el Palacio Real: traje de chaqueta y de gris

El Palacio Real vuelve a abrir sus puertas, pero no para una cena de gala, sino para otro acto muy importante para los Reyes. Presiden allí la reunión del Patronato de la Fundación Princesa de Girona, órgano de gobierno, representación y administración de la entidad, cuyo objetivo principal es el de trabajar por los jóvenes en todos aquellos aspectos críticos para su futuro.

Sustituyen a la heredera, Leonor, que es la presidenta de honor. Está centrada en su formación militar, así que por el momento sólo asiste a citas institucionales muy elegidas. Para esta nueva aparición, la reina Letizia ha elegido una pieza estrella de su armario.

Después del dos piezas de falda y chaqueta de tweed, confeccionado por APRAMP, que eligió para inaugurar la exposición de Victoria Eugenia en la Galería de las Colecciones Reales y la cazadora roja de cuero de Mango que lució en Salamanca en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ha vuelto a su uniforme de oficina.

Los Reyes, con looks a juego. Gtres

La Reina ha recuperado su traje gris de estampado príncipe de Gales de sobra conocido. Pero la anécdota es que ha coincidido en color y estilo con Felipe VI, aunque él añadía una corbata color rojo.

Esta aparición de Sus Majestades llega en un momento complicado para la Corona, tras la publicación de las polémicas memorias de Juan Carlos I, que están arrasando en las librerías y que tienen visos de convertirse en todo un bestseller.

En este libro, que lleva por título Reconciliación, habla de su papel en la Transición, pero también de su hijo y de Letizia. Como suele suceder, Casa Real no comenta nada al respecto, aunque sí tildó de "innecesario" el vídeo en el que el Emérito promocionaba su obra.

En medio del revuelo, los monarcas siguen volcados en sus deberes. Esta reunión con el Patronato de la Fundación Princesa de Girona se celebra cada cierto tiempo para conocer los avances de la labor que lleven a cabo y las nuevas iniciativas. Es un acto formal, por lo que la imagen de la consorte española ha sido muy adecuada.

La Reina, con bolsode Nina Ricci. Gtres

El traje gris es de Hugo Boss y lo estrenó en 2020. Lo ha vuelto a combinar como acostumbra, con camisa y mocasines de tacón. El bolso con textura de pitón y cadena dorada es de Nina Ricci, también repetido. Como joyas, sus aros dorados y el habitual anillo de Coreterno que le regalaron sus hijas.

Será el último acto de la Reina de una semana que ha sido bastante intensa y en la que ha vuelto a emocionar con uno de sus discursos más aplaudidos, pidiendo cambiar la mentalidad de la sociedad sobre las personas con discapacidad.