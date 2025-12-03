La reina Letizia innova con su chaqueta roja de cuero de Mango y crea una nueva tendencia de oficina

Después del estreno de la exposición sobre Victoria Eugenia en la Galería de las Colecciones Reales y del acto con APRAMP, la reina Letizia ha viajado a Salamanca para presidir otra de las citas importantes de su agenda. Se trata de la entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad que llevan su nombre.

Tienen como principal objetivo estimular y reconocer la trayectoria, dedicación y contribución de personas y entidades públicas y privadas en materia de inclusión, plena ciudadanía y goce efectivo de los derechos humanos de las personas con discapacidad, "con atención especial a las mujeres y niñas con discapacidad, madres y cuidadoras de personas con discapacidad y a la ruralidad”.

Como Presidenta de Honor del Consejo del Real Patronato, ha asistido primero a una reunión de la entidad para después seguir con los reconocimientos del día, distribuidos en ocho categorías y una mención especial.

La reina Letizia, junto a Alfonso Fernández Mañueco y otras personalidades. Gtres

Entre los galardonados, la asociación Danza Down, por su trabajo en la inclusión a través de la danza; y Ana Peláez Narváez, por su labor pionera de incidencia pública en favor de los derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad. La mención especial fue para el proyecto 'Run for you Atletismo sin etiquetas'.

Todos ellos han recibido sus estatuillas de manos de la Reina, que ha llegado a tierras de Castilla y León bien abrigada con un jersey de cuello cisne y su chaqueta roja de cuero de Mango que estrenó en ARCO a principios de año.

Un estilismo con el que innova y crea su propia tendencia para combinar las prendas exteriores de este estilo con otras de aire oficina. ¿El resultado? Un look perfecto formado por unos pantalones de raya diplomática y mocasines negros. Cambiar la tradicional americana por una pieza de piel y en un color llamativo ha sido el secreto del éxito; también añadirle una cartera de mano del mismo color.

La Reina ha subido al estrado para pronunciar otro de sus brillantes y emotivos discursos.

