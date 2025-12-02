Letizia frente a Victoria Eugenia: dos reinas, dos siglos y una misma tiara en la gran exposición en honor a Ena

Es martes, 2 de diciembre, y en Madrid, a primera hora de la mañana, llueve como si fuera 22 de mayo de 2004. El tráfico en el corazón de la urbe es denso, como suele, con el agravante del agua. Si en la capital cae una sola gota, el mundo entero parece detenerse. Cruzarse la ciudad para llegar al Palacio Real de Madrid siempre vale la pena, pero hoy, un poco más.

En la Galería de las Colecciones Reales se inaugura una exposición única -y sin embargo temporal, podrá verse hasta abril- que es must para los amantes de la historia, la cultura y la realeza española. Se trata de Victoria Eugenia, la primera exposición monográfica dedicada al papel modernizador de la monarquía de la esposa de Alfonso XIII; a su labor social, a su vida íntima y a su exilio.

Hasta su apertura se han acercado esta mañana los reyes de España, Felipe VI y Letizia. Si bien la Reina conecta con Ena en un sinfín de asuntos, como la solidaridad y su pasión por la lectura, el jefe del Estado lo hace directamente por lazos de sangre: no solo es su bisabuela paterna, sino su madrina de bautismo.

La reina Letizia con traje de chaqueta confeccionado por las mujeres de APRAMP. Gtres

De hecho, esa fue la última vez que Victoria Eugenia de Battenberg pisó España. En febrero de 1968, una semana después del nacimiento de Felipe de Borbón y Grecia, la reina exiliada consiguió un permiso de Francisco Franco para asistir al bautizo de su bisnieto y ahijado en el Palacio de La Zarzuela.

A su llegada Madrid desde Niza, y durante su estancia en el Palacio de Liria, donde fue alojada por los Alba, vio cómo el pueblo español la aclamaba, y pronunció una frase que siempre quedará en el recuerdo de todos: "Pensé que España me había olvidado. Ahora ya puedo morir tranquila". Tres meses más tarde, la esposa de Alfonso XIII pereció en su casa de Vielle Fontaine, en Lausana, Suiza.

Sus Majestades los Reyes junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el director de la Galería de las Colecciones Reales, Victor Cageaon. Gtres

La figura de Victoria Eugenia se palpa en el ambiente en la Galería de las Colecciones Reales ante la presencia de Felipe y Letizia. Son las 11 horas en punto de la mañana y el frío no perdona. Para esta gélida jornada del último mes del año, Su Majestad la Reina ha estrenado un traje de chaqueta que esconde un profundo mensaje.

Se trata de un dos piezas tweed blanco y negro con el tradicional motivo de pata de gallo. La propuesta incluye una chaqueta entallada, de cuello redondo y manga larga, rematada con un cierre delantero casi imperceptible, y una falda tipo lápiz que cae hasta la rodilla y replica la misma textura del tejido. La pieza procede del taller de APRAMP, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, en colaboración con Coosy.

Y no es de extrañar que haya hecho este guiño a APRAMP, pues al terminar el acto en la Galería de las Colecciones Reales, Sus Majestades los Reyes han asistido a un encuentro con 15 mujeres supervivientes de la trata en la sede de la Universidad Rey Juan Carlos en la calle Quintana de Madrid. Todas esas mujeres han recibido formación gastronómica en la citada universidad en colaboración con APRAMP.

El resto del look lo componen un abrigo de Carolina Herrera con bolso negro de la misma firma, zapatos de tacón bajo de Magrit en el mismo tono azabache, unos pendientes de brillantes y perlas que estrenó hace algo más de un año y cuyo diseñador se desconoce y su inseparable anillo de Coreterno.

Un poco de historia

Victoria Eugenia de Battenberg, nieta de la reina Victoria de Inglaterra, pisó por primera vez España pocos meses antes de celebrar su enlace con el rey Alfonso XIII en mayo de 1906, el mismo día en el que la pareja real, recién casada, sufrió un atentado del que salieron ilesos, un matrimonio "por amor", que terminó en separación -física- tras su exilio en 1931 por el estallido de la II República Española.

"La pareja se enamoró desde el momento en que se vio", aunque en principio no era la mujer elegida para Alfonso XIII, señalaron este lunes, 1 de diciembre, Arantxa Domingo y Reyes Utrera, conservadoras de Patrimonio Nacional y comisarias de la exposición.

La exhibición sobre la abuela del rey Juan Carlos I muestra demuestra que fue una mujer adelantada a su tiempo, lectora incansable, acostumbrada a practicar deporte, fumadora, modernizó la corte y emprendió una labor institucional en favor de los más necesitados que fortaleció el sistema sanitario español, con la creación del cuerpo de damas enfermeras.

Un enorme cuadro de José Moreno Carbonero de 1912, encargado por la Compañía Trasatlántica para presidir la sala de honor del vapor correo Reina Victoria, abre la exposición que se cierra con una fotografía de la reina con el rey Felipe VI en brazos durante su bautizo.

La exposición nos describe con ocho relatos diferentes la vida de Victoria Eugenia (Balmoral, 1887-Lausana 1969), desde su infancia en Balmoral, a su llegada a España y las dificultades que tuvo que solventar para ello (desde su conversión al catolicismo, a su baja condición social a pesar de ser sobrina del rey Enrique VII, que la concedió el título de Alteza Real) y su faceta como madre.

Una fuerte base documental, con cartas y postales de Victoria Eugenia a Alfonso XIII, revistas y periódicos de la época, como la encuesta de un periódico a sus lectores sobre cuál sería su reina favorita entre varias candidatas, de la que salió ganadora o incluso los cuadernos de ejercicios de sus hijos, que guardó cuidadosamente forman parte del recorrido.

Alrededor de 350 piezas forman parte de la colección, de la que se han restaurado 195, entre las que se encuentran la carroza, Coche de caoba que la trasladó desde el Palacio de Godoy hasta Los Jerónimos, el día de su boda, hasta su traje de montar, una bata de encaje y seda o el manto de armiño, que perteneció a Isabel II, y que la regaló su esposo con el que ella abría cada año las Cortes.

La tiara de la Flor de Lis, cedida por la reina Letizia para la exposición en honor a Ena.

"Sabía de la potencia de su imagen", afirma Víctor Cageao, director de la Galería y las Colecciones Reales, "la indumentaria que utilizaba, moderna y con influencia francesa, la acompañaba, por ello muchos pintores de su tiempo quisieron retratarla, como demuestran los cuadros de Sorolla o Ricardo Canals y uno de los más sugerentes con los hombros al descubierto de Philip Alexius László de Lombos".

Un gramófono y un piano demuestran su afición a la música y distintas piezas de vestuario su gusto por la moda; condecoraciones e incluso el merchandising realizado para el enlace real: un abanico con sus caras, un cabás y un estuche, también están presentes; además de álbumes de fotografías y libros de su biblioteca en español, francés e inglés.

La simbólica diadema de la Flor de Lis, la más importante del joyero de pasar -el lote de joyas sobre el que Victoria Eugenia dejó dicho en testamento que fuera usado solo por las reinas de España- y que Alfonso XIII le regaló con motivo de su boda, ha sido cedida por Letizia para ser expuesta.

A pesar de las infidelidades del rey Alfonso XIII, siempre se mantuvo leal a él y a la Corona. Fue madre, una "madre comprometida", indican las comisarias. Dio a luz siete hijos (uno de ellos nació muerto): Alfonso, Jaime, Beatriz, Cristina, Juan (padre del rey Juan Carlos I) y Gonzalo.

Uno de los principales inconvenientes para contraer enlace fue el hecho de que pudiera transmitir la hemofilia. "Es uno de los documentos que más me ha impresionado", señala Reyes Utrera, sobre la carta que remitió el Marqués de Villalobar desde Londres a la reina Cristina, madre de Alfonso XIII.

En aquella época se conocía poco de la enfermedad, "hasta 1912 no tuvo nombre", solo se conocían vaguedades sobre su transmisión.

Para Arantxa Domingo la correspondencia entre la pareja la ha emocionado. No se conservan las cartas del rey a Victoria Eugenia, durante su noviazgo, pero las de ella "nos ofrecen una imagen muy personal, sus preocupaciones ante la boda", su sentir más íntimo.

La historia de la reina Victoria Eugenia se está retratando con suma maestría en la nueva serie de Televisión Española, Ena, basada en la novela homónima de la periodista y experta en casas reales, Pilar Eyre.